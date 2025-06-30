https://ukraina.ru/20250630/yuliya-sviridenko--buduschiy-premer-ukrainy-1064456266.html

Юлия Свириденко – будущий премьер Украины?

Юлия Свириденко – будущий премьер Украины? - 30.06.2025 Украина.ру

Юлия Свириденко – будущий премьер Украины?

В своей книге "Время жить и время умирать" Эрих Марии Ремарк" писал: "На войне время течёт не так, как в мирные дни". И это совершенно справедливые слова.

2025-06-30T13:28

2025-06-30T13:28

2025-06-30T13:28

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Не раз доводилось слышать от наших военных слова вроде таких: "Я не могу сказать точно, сколько времени мы так провели. Секунды казались часами". А месяцы, получается, кажутся годами, годы же – вечностью. На дворе четвертый год войны, вот и кажется нам, что зло некоторых было всегда, что нет уже, да и не было тех нелепых и потешных персонажей из анекдотов каким был когда-то ныне кровавый упырь Зеленский. Нынче он кажется этаким Кощеем Бессмертным. И уж совсем не верится, что этому кровососу нет еще и 50-ти лет. Мне кажется, размер его преступлений и преступлений ему подобных до времени состарил их. Удивительный конечно феномен восприятия. И Зеленский не один такой. Так же воспринимаются другие персонажи киевского человеконенавистнического режима. А между тем, среди них очень много "молодых да ранних". Которые вроде бы еще должны любить жизнь, не зачерстветь. Ан нет, получается у них только некрофилия стайл. Одним из таких одиозных "постаревших под грузом преступлений" управленцев, под руководством которых Украина окончательно взяла самоубийственный курс, является министр экономики и вице-премьер Юлия Свириденко. Последние год-полтора, она постоянно в центре внимания медиа. И именно ее называют главным претендентом на пост Премьер-министра незалежной, взамен Шмыгаля, которого Зеленский и Ермак решили уйти. Так кто же она - эталонная упыриха киевского режима Юлия Свириденко? Давайте разбираться. Родилась Свириденко 25 декабря 1985 г. в Чернигове. Свое кресло в кабмине она заняла, едва достигнув 35-ти лет. Учитывая, что Украина когда-то была второй экономикой среди республик бывшего СССР, для управления этой сферой, наверное, нужно несколько больше опыта. И это мягко говоря. Впрочем и страны той давно нет, и экономика нынешней, с позволения сказать, республики в руинах.Родители Свириденко — государственные чиновники. Отец руководил Черниговским территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины, а мать служила в аппарате областной администрации. Они обеспечили дочери достаточно неплохую стартовую площадку. Та с отличием окончила Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности "Менеджмент антимонопольной деятельности", где получила степень магистра, а после работала экономистом в акционерном обществе АМП, объединявшем украинский и андоррский капиталы. В 2011 г. Юлия Свириденко возглавила представительство Чернигова в китайском городком округе Уси. Предание гласит, что там ей удалось привлечь значительные инвестицию в родную область. На фоне этих заслуг в 2015 г. назначена советником главы черниговской областной администрации Валерия Петровича Кулича. В 2016 г. Была направлена на учебу в Германию, где сначала окончила курсы менеджеров в академии управления Нижней Саксонии, а потом продолжила повышение квалификации в "Академии хорошего управления и повышения компетентности в Европе" (Берлин).Далее продвижение "по линии Сороса" продолжалось. В 2017 г. Юлия Свириденко училась уже в Швеции, где прослушала курсы "Стратегии роста частного сектора" в агентстве международного сотрудничества. Уже осенью 2019 г. она была назначена заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. К июлю 2020 г. была уже 1-м замом в этом же органе исполнительной власти. Более чем удивительный карьерный взлет для человека, который успел потрудиться только экономистом и немного — руководителем ООО "Сидко Украина" не правда ли? В 2021 г. фракция "Слуга народа" выдвинула ее уже на должность министра и попутно — первого вице-премьера. С точки зрения украинских СМИ, Юлия Свириденко занимается "вопросами поддержки бизнеса, релокацией предприятий из зон боевых действий, привлечением и страхованием иностранных инвестиций, стимулированием экспортно-ориентированных производств и льготным ипотечным кредитованием". На практике же экономический потенциал бывшей УССР стараниями нового министра экономики стремительно сокращается.Есть в деятельности Свириденко важная закономерность: с предприятий, которые вверены возглавляемому ею министерству, регулярно отравляется поток мобилизованных. Да она и сама подтверждает свою людоедскую натуру в вопросе "войны до последнего украинца". Мобилизованные? И что? Это просто цифры в отчетах. Например, она рассказывает почему в зону боевых действий должна отбыть часть женского населения Украины: "Средний уровень привлечения женщин среди всех государственных и негосударственных операторов достигает около 30%, что соответствует повестке дня НАТО "Женщины, мир и безопасность". "Украина имеет ограниченные ресурсы в противоминной деятельности, нам нужно больше операторов по разминированию, больше техники, обучения саперов. Мы стремимся увеличить участие женщин в этой деятельности, поскольку считаем, что гендерное равенство должно рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины", - говорит она.В 2022 г. она возглавила межведомственную рабочую группу по реализации санкционной политики Украины и участвовала в переговорах с другими странами об усилении санкций против России. В 2023 г. деятельность Юлии Свириденко одобрил журнал Time, включив ее в список самых влиятельных людей в мире. К этому же году относятся несколько откровенно популистских заявлений, задачей которых было успокоение идущего под нож обывателя: "Мы планируем с помощью стран-партнеров увеличить ВВП на следующие десять лет до 500 млрд долларов… Основная возможность, которой мы должны воспользоваться — это заместить Россию и Китай на рынках "большой семерки" и Европейского Союза". Похоже на бред сумасшедшего! Похожего формата идиотские заявления она делала, обещая, что Украина займется восстановлением сектора Газа после окончания палестино-израильского конфликта: "Не просто стимул для экономики, но и наш долг. Америка восстанавливала Европу, Украина займется Ближним Востоком. В этом мы схожи с американцами, у нас одна историческая миссия — созидание". Кардинал и галантерейщик, как есть.Впрочем не стоит удивляться карьерному взлету это барышни которая выглядит как обычный пустозвон. Ведь Свириденко "любимая болонка", как ее называют на Банковой за глаза, руководителя офиса президента Украины, Андрея Ермака. Правда, по мне, она скорее такса. Да простят меня таксы. Ну да вернемся к ее деловым качествам. Как говорят знающие люди у Свириденко действительно есть похожий с ее патроном почерк, она его даже тщательно копирует буквально во всем. Например, в том, как по распоряжению министра экономики выдаются "брони" от мобилизации сотрудникам "нужных" предприятий, связанных с ней: букмекерской компании Favbet, фирмам Glovo и Visa. В то время как с других предприятий, не интересных ей лично выгребают последних сотрудников. Или ее секретари и помощники катается по Мальдивам и Парижам, якобы в деловых командировках. А для простых людей граница не только на замке, но еще и колючкой обтянута. И стреляют, и собаками травят, и дронами ловят. Но главная и самая заметна ее роль в последнее время это кураторство той самой печально известной ресурсной сделки. Соглашении о полном и бесповоротном закабалении Украины, в котором способ "отдать долг" один — продолжать войну против России. Она же курирует все бюджетные вопросы и деятельность так называемого "фонда восстановления" находящегося в самой сердцевине этого плана окончательного разграбления Украины, и зарегистрированного в США, а так же действующего по законам США. К слову и сама Свириденко имеет гражданство США.Но она не какой ни будь "яйцеголовый" кабинетный экономист, и не пустоголовый ординарец Ермака с подписью. Нет, вполне себе натуральная бандеровка и в открытой риторике она занимает более чем однозначную русофобскую позицию: "Украина готова вести переговоры, но не сдаваться. Не будет никакого соглашения, которое даст России более крепкие основы для перегруппировки и возвращения с большей жестокостью", - так Свириденко комментирует провал переговоров в Лондоне 23 апреля 2025 г. Также Свириденко заявила, что "Украина не готова признавать потерю Крыма в рамках переговоров по урегулированию конфликта с Россией" и "Если Россия предпочтет ограниченную паузу, Украина ответит тем же. Наш народ не примет замороженный конфликт, замаскированный под мир". На понятном языке эти ее пафосные речи обозначают, что люди, работающие на украинских предприятиях, продолжат получать повестки и уходить на фронт, а министерство экономики будет и дальше рассматривать варианты, какие дополнительные активы можно передать в пользование Европе и США. А распорядителем этого спланированного умерщвления и является министр и первый вице-премьер Юлия Анатольевна Свириденко. И возможно премьер-министр.О том, что происходило последнюю неделю на Украине - в статье Павла Волкова Украина за неделю. У Зеленского трудности, а у неонацистов - война за "азовское" наследство

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мнения, владимир зеленский, россия, украина, сша, андрей ермак, нато, слуга народа, джордж сорос