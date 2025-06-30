https://ukraina.ru/20250630/kak-lantsety-menyayut-khod-boev-polkovnik-alekhin-rasskazal-o-noveyshikh-vozmozhnostyakh-udarnykh-bpla-1064491592.html

Как "Ланцеты" меняют ход боев: полковник Алехин рассказал о новейших возможностях ударных БПЛА

Как "Ланцеты" меняют ход боев: полковник Алехин рассказал о новейших возможностях ударных БПЛА - 30.06.2025 Украина.ру

Как "Ланцеты" меняют ход боев: полковник Алехин рассказал о новейших возможностях ударных БПЛА

Модернизированные разведывательно-ударные комплексы ZALA "Ланцет" демонстрируют высочайшую эффективность, уничтожая технику и укрепления ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-06-30T22:15

2025-06-30T22:15

2025-06-30T22:15

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Один из расчетов "Ланцетов" уже уничтожил более 80 единиц вражеской техники. "Это впечатляющий результат, достигнутый благодаря точности и интеллектуальной системе наведения", - подчеркнул эксперт.Комплексы широко применяются для контрбатарейной борьбы. "Новые каналы связи позволяют поражать цели на значительном удалении, даже в условиях РЭБ", - пояснил Алехин.При этом особую эффективность демонстрирует "Изделие 51". "Компактная пусковая установка обеспечивает мобильность и быстрое развертывание - время подготовки к запуску сведено к минимуму", - отметил специалист.Примером результативности стала ликвидация бронемашины ВСУ. "Операторы ZALA Z-16 обнаружили цель на проселочной дороге, после чего она была мгновенно уничтожена прямым попаданием", - добавил Алехин."Современные "Ланцеты" стали настоящей грозой для ВСУ, кардинально меняя баланс сил на поле боя", - резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронтах СВО — в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от беспилотников и обвал на южнодонецком направлении. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".

https://ukraina.ru/20250630/1064462216.html

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