Как "Ланцеты" меняют ход боев: полковник Алехин рассказал о новейших возможностях ударных БПЛА - 30.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250630/kak-lantsety-menyayut-khod-boev-polkovnik-alekhin-rasskazal-o-noveyshikh-vozmozhnostyakh-udarnykh-bpla-1064491592.html
Как "Ланцеты" меняют ход боев: полковник Алехин рассказал о новейших возможностях ударных БПЛА
Как "Ланцеты" меняют ход боев: полковник Алехин рассказал о новейших возможностях ударных БПЛА - 30.06.2025 Украина.ру
Как "Ланцеты" меняют ход боев: полковник Алехин рассказал о новейших возможностях ударных БПЛА
Модернизированные разведывательно-ударные комплексы ZALA "Ланцет" демонстрируют высочайшую эффективность, уничтожая технику и укрепления ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-06-30T22:15
2025-06-30T22:15
новости
украина
геннадий алехин
вс рф
сво
"ланцет"
спецоперация
оружие
вооружения
техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061257081_0:95:3307:1955_1920x0_80_0_0_b555a6cd625f08cb48c513d1ca7bbaa7.jpg
Один из расчетов "Ланцетов" уже уничтожил более 80 единиц вражеской техники. "Это впечатляющий результат, достигнутый благодаря точности и интеллектуальной системе наведения", - подчеркнул эксперт.Комплексы широко применяются для контрбатарейной борьбы. "Новые каналы связи позволяют поражать цели на значительном удалении, даже в условиях РЭБ", - пояснил Алехин.При этом особую эффективность демонстрирует "Изделие 51". "Компактная пусковая установка обеспечивает мобильность и быстрое развертывание - время подготовки к запуску сведено к минимуму", - отметил специалист.Примером результативности стала ликвидация бронемашины ВСУ. "Операторы ZALA Z-16 обнаружили цель на проселочной дороге, после чего она была мгновенно уничтожена прямым попаданием", - добавил Алехин."Современные "Ланцеты" стали настоящей грозой для ВСУ, кардинально меняя баланс сил на поле боя", - резюмировал автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронтах СВО — в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от беспилотников и обвал на южнодонецком направлении. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20250630/1064462216.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061257081_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_2f93c8ede2d5fb57ce162f6e51aaef26.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, геннадий алехин, вс рф, сво, "ланцет", спецоперация, оружие, вооружения, техника, военная техника, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Украина, Геннадий Алехин, ВС РФ, СВО, "Ланцет", Спецоперация, оружие, вооружения, техника, военная техника, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

Как "Ланцеты" меняют ход боев: полковник Алехин рассказал о новейших возможностях ударных БПЛА

22:15 30.06.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВыставка IDEX 2025 в ОАЭ
Выставка IDEX 2025 в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Модернизированные разведывательно-ударные комплексы ZALA "Ланцет" демонстрируют высочайшую эффективность, уничтожая технику и укрепления ВСУ. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Один из расчетов "Ланцетов" уже уничтожил более 80 единиц вражеской техники. "Это впечатляющий результат, достигнутый благодаря точности и интеллектуальной системе наведения", - подчеркнул эксперт.
Комплексы широко применяются для контрбатарейной борьбы. "Новые каналы связи позволяют поражать цели на значительном удалении, даже в условиях РЭБ", - пояснил Алехин.
При этом особую эффективность демонстрирует "Изделие 51". "Компактная пусковая установка обеспечивает мобильность и быстрое развертывание - время подготовки к запуску сведено к минимуму", - отметил специалист.
Примером результативности стала ликвидация бронемашины ВСУ. "Операторы ZALA Z-16 обнаружили цель на проселочной дороге, после чего она была мгновенно уничтожена прямым попаданием", - добавил Алехин.
"Современные "Ланцеты" стали настоящей грозой для ВСУ, кардинально меняя баланс сил на поле боя", - резюмировал автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ" на сайте Украина.ру.
О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронтах СВО в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от беспилотников и обвал на южнодонецком направлении. Что говорят на Украине о ситуации на фронте".
13:20
После утренних ударов у Ильичевской переправы вспыхнул крупный пожар: стали известны деталиПожар разгорелся возле Ильичевской переправы после утренних прилетов в Одесской области, передает телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на местные паблики
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаГеннадий АлехинВС РФСВО"Ланцет"Спецоперацияоружиевооружениятехникавоенная техникадзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:40Секретный план НАТО для Украины
23:15Мотоциклетные подразделения: полковник Алехин о новой тактике российской армии в зоне СВО
23:00"Спасибо Притуле за наводку": военкор раскрыл, как опубликованные кадры помогли ракетным ударам ВС РФ
22:45НАТО отвернулось от Киева: историк Краснов объяснил, почему Зеленский остался без гарантий
22:30"Мадьяр охотится за нашими операторами": военкор Ермаков рассказал о новой угрозе со стороны ВСУ
22:15Как "Ланцеты" меняют ход боев: полковник Алехин рассказал о новейших возможностях ударных БПЛА
22:14Бывший заммэра Харькова отрицает обвинения в хищениях
22:09ВС РФ нанесли ракетный удар по цели в Николаевской области
22:04ВСУ готовят массированный авиаудар по целям на Юге России
22:02Воздушная тревога объявлена в Севастополе - губернатор
22:00"Оборона продавливается, но не сыплется": Ермаков о том, почему не стоит ждать быстрого краха ВСУ
21:58ПВО Крыма поражает цели над морем
21:52Армия России продолжает выбивать вражескую логистику: видео
21:40Украина разработала перехватчики "Гераней", но их эффективность неизвестна - вице-премьер
21:31В результате атаки беспилотника ВСУ ранен житель Белгородской области
21:25ПВО России работает над Чонгаром
21:22В Херсонской области объявлена авиационная опасность
21:01В Германии по подозрению в двойном убийстве арестован 16-летний украинец
20:53Российская ПВО сбила вражеский БПЛА в Каменском районе Ростовской области: видео
20:50Минобороны Украины обещает выжившим после "молодёжного контракта" отсрочку
Лента новостейМолния