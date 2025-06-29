https://ukraina.ru/20250629/vokrug-bulgakova-amvrosiy-i-foka-1064379064.html

"Вокруг Булгакова": Амвросий и Фока

"Вокруг Булгакова": Амвросий и Фока - 29.06.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": Амвросий и Фока

Амвросий и Фока в романе "Мастер и Маргарита" персонажи даже не проходные, а служебные – их функция состоит в том, чтобы дать рассказчику возможность описать достоинства писательского ресторана в "доме Грибоедова". Однако, их сатирически поданная беседа оставляет простор для многообразных интерпретаций

2025-06-29T12:00

2025-06-29T12:00

2025-06-29T12:00

"вокруг булгакова"

история

михаил булгаков

мастер и маргарита

роман

москва

писатель

русская литература

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У автора статьи беседа Амвросия и Фоки с самого начала ассоциировалась с пресловутой "Демьяновой ухой" – уж очень нахваливает Амвросий порционные судачки. Правда, этот вариант "Демьяновой ухи" инверсионный: Амвросий Фоку не кормил, а лишь соблазнял, причём очень хитрым образом – даже имея деньги, Фока судачков не откушает, ибо не имеет членского билета Массолита (на самом деле это, разумеется, не так – Булгаков упоминает "неизвестной профессии молодых людей в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами", у которых членского билета скорее всего нет…)Есть и ещё одна ассоциация с "Демьяновой ухой" – одним из "закадровых" героев романа является Демьян Бедный, автор ёрнического "евангелия", в котором Иисус сначала подаётся как персонаж несимпатичный, а в заключение – несуществующий (объединяя, таким образом, обе линии вводной беседы Берлиоза и Бездомного). В контексте романа воспринимается как намёк на то, что антирелигиозная пропаганда, которой советских граждан кормят как демьяновой ухой, в конце концов вызовет отторжение и самой пропаганды и занятой ею власти. Тут остаётся пожать плечами – кругом прав был писатель. Так в конце концов и случилось.Ещё один интересный момент – рассказчик, безусловно, в курсе, что и как подают в грибоедовском ресторане. Он уделяет этому отдельный абзац:"Что отварные порционные судачки! Дешёвка это, милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках? А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по-генуэзски? Десять с полтиной! Да джаз, да вежливая услуга!" и т.п.Напрашивается вывод, что рассказчик, даже если и не имел членского билета Массолита, в ресторане этом сиживал, но, увы, он хранит инкогнито и выглядит в этом отношении не слишком авторитетным, равно как и безымянные "московские старожилы". Что делать? Правильно – обратиться к мнению авторитета, которым является поэт Амвросий. Ах, вы его не знаете? Ну вы что – как же можно его не знать? По идее возражения после этого должны быть сняты.Так или иначе, само по себе имя "поэта" говорящее и уж точно должно повысить доверие к его словам. Ведь имя Амвросий означает "принадлежащий бессмертным" или "божественный". Его божественное родство подчёркнуто описанием – "румяногубый и пышнощёкий гигант с золотистыми волосами". Примерно так представляются олимпийские боги.Кроме того, имя это родственно связано с амброзией – пищей богов. Вполне логично – божественный поэт идёт наслаждаться пищей богов туда, где её подают. А подают её у Грибоедова.Имя Фока буквально означает "тюлень" и ассоциируется с чем-то неуклюжим (хотя в воде тюлени могут быть даже изящными). Скорее всего это намёк на то, что Фока не умеет "крутиться", в отличие от Амвросия, который скромно отмечает, что никаких особых умений у него нет, а только желание жить по-человечески.Неловкость возникает в беседе, когда он намекает на возможность поесть дома, на что Амвросий выражает сомнения в возможности приготовить судачки в коммунальной кухне… Фока о судачках ничего не говорил (на них Амвросий в предвкушении разговор переводит), но получилось всё равно немного неудобно.В завершение добавим, что Амвросий и Фока – имена римских епископов (IV и II век соответственно), причём Фока погиб при императоре Траяне. Булгаковеды видят в этом один намёков на линию "Москва – Третий Рим", но, по нашему мнению, это натяжка – мало ли в Риме было епископов?А вот отсылка стихотворению об "рыцаре Амвросии" и тайному имени упыря Теляева из "Упыря" А.К. Толстого выглядит более убедительно (ассоциации с этим произведением возникают при чтении все демонической части романа). Правда, в отличие от персонажа Толстого Амвросий никаких особых злодейств на наших не совершает, но если вспомнить беседу мастера и Бездомного, то не логично ли сделать вывод, что злодейством является провозглашение поэтом человека, который видит своим главным достоинством желание устроиться с питанием? Кроме того, Амвросий относится к тому же писательскому цеху, который по команде кукловода Берлиоза дружно обгавкал роман мастера… Чем не упыри?Есть и ещё одна интересная ассоциация – знаменитый застольный портрет А.Н. Толстого работы Петра Кончаловского (соседа Булгакова по дому 10 на Большой Садовой и деда режиссёров Михалкова и Кончаловского) и описание Толстого (Бондаревского) в "Театральной романе". Один в один, хотя у Бондаревского светлой была борода, какой у Толстого отродясь не было.Булгаков к коллегам по литературному цеху относился вообще-то резко критически, хотя трудно себе представить, что он не понимал масштаба Толстого-писателя. Понимал и это, наверняка, его ещё более задевало, поскольку Толстой всегда был удобен власти.

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