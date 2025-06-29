Вашингтон потерял главный козырь: Ростислав Ищенко рассказал о ядерном тупике США - 29.06.2025 Украина.ру
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Вашингтон потерял главный козырь: Ростислав Ищенко рассказал о ядерном тупике США
Вашингтон потерял главный козырь: Ростислав Ищенко рассказал о ядерном тупике США - 29.06.2025 Украина.ру
Вашингтон потерял главный козырь: Ростислав Ищенко рассказал о ядерном тупике США
Долгие годы США не воспринимали ядерную угрозу всерьёз, но сегодня этот расчёт провалился. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-06-29T06:15
2025-06-29T06:15
новости
сша
вашингтон
ростислав ищенко
украина.ру
конфликт
ядерный
ядерная безопасность
ядерная угроза
кризис
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Политолог детально объясняет прежнюю американскую стратегию: "До этого уязвимость от ядерного оружия не рассматривалась США всерьёз, так как достаточно было не доводить конфликт до прямого столкновения ядерных держав".Однако сейчас ситуация кардинально изменилась: "США столкнулись с новой реальностью, где их традиционное преимущество – географическая изоляция – больше не работает. Экономические и политические кризисы легко преодолевают океаны".Ищенко указал на ключевую проблему: "Американская система была построена на контроле уровня конфликта. Но когда монополия на управление конфликтами утрачена, вся система даёт сбой".Особую опасность, по мнению политолога, представляет ядерный фактор: "США оказались в ситуации, где их главный козырь – способность регулировать эскалацию – перестал быть абсолютным. Теперь они вынуждены играть по новым правилам, к которым не готовы".Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.О том, чем на самом деле занимался фонд Елены Зеленской – в статье Михаила Павлива "Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250626/yadernyy-apokalipsis-vse-blizhe-pochemu-iran-reshil-sozdat-bombu-posle-udarov-ssha--versiya-eksperta-1064327766.html
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новости, сша, вашингтон, ростислав ищенко, украина.ру, конфликт, ядерный, ядерная безопасность, ядерная угроза, кризис, изоляция
Новости, США, Вашингтон, Ростислав Ищенко, Украина.ру, конфликт, ядерный, ядерная безопасность, ядерная угроза, кризис, изоляция

Вашингтон потерял главный козырь: Ростислав Ищенко рассказал о ядерном тупике США

06:15 29.06.2025
 
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Долгие годы США не воспринимали ядерную угрозу всерьёз, но сегодня этот расчёт провалился. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Политолог детально объясняет прежнюю американскую стратегию: "До этого уязвимость от ядерного оружия не рассматривалась США всерьёз, так как достаточно было не доводить конфликт до прямого столкновения ядерных держав".
Однако сейчас ситуация кардинально изменилась: "США столкнулись с новой реальностью, где их традиционное преимущество – географическая изоляция – больше не работает. Экономические и политические кризисы легко преодолевают океаны".
Ищенко указал на ключевую проблему: "Американская система была построена на контроле уровня конфликта. Но когда монополия на управление конфликтами утрачена, вся система даёт сбой".
Особую опасность, по мнению политолога, представляет ядерный фактор: "США оказались в ситуации, где их главный козырь – способность регулировать эскалацию – перестал быть абсолютным. Теперь они вынуждены играть по новым правилам, к которым не готовы".
"Когда монополия на управление конфликтами утрачена, вся система даёт сбой", – резюмирует автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.
О том, чем на самом деле занимался фонд Елены Зеленской – в статье Михаила Павлива "Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Заголовок открываемого материала
06:15Вашингтон потерял главный козырь: Ростислав Ищенко рассказал о ядерном тупике США
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