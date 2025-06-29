Вашингтон потерял главный козырь: Ростислав Ищенко рассказал о ядерном тупике США
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Долгие годы США не воспринимали ядерную угрозу всерьёз, но сегодня этот расчёт провалился. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Политолог детально объясняет прежнюю американскую стратегию: "До этого уязвимость от ядерного оружия не рассматривалась США всерьёз, так как достаточно было не доводить конфликт до прямого столкновения ядерных держав".
Однако сейчас ситуация кардинально изменилась: "США столкнулись с новой реальностью, где их традиционное преимущество – географическая изоляция – больше не работает. Экономические и политические кризисы легко преодолевают океаны".
Ищенко указал на ключевую проблему: "Американская система была построена на контроле уровня конфликта. Но когда монополия на управление конфликтами утрачена, вся система даёт сбой".
Особую опасность, по мнению политолога, представляет ядерный фактор: "США оказались в ситуации, где их главный козырь – способность регулировать эскалацию – перестал быть абсолютным. Теперь они вынуждены играть по новым правилам, к которым не готовы".
"Когда монополия на управление конфликтами утрачена, вся система даёт сбой", – резюмирует автор.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.
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