Гражданки России и Украины приговорены за теракт в Ивановской области - 29.06.2025 Украина.ру
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Гражданки России и Украины приговорены за теракт в Ивановской области
Гражданки России и Украины приговорены за теракт в Ивановской области - 29.06.2025 Украина.ру
Гражданки России и Украины приговорены за теракт в Ивановской области
Два исполнителя террористического акта в Ивановской области приговорены к длительному лишению свободы. Об этом 29 июня сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2025-06-29T17:14
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Суд вынес заочный приговор гражданке Украины Марии Савосте и гражданке Российской Федерации Елене Поповой. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Попова также признана виновной в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).СК РФ и суд установили, что в 2024 году с целью дестабилизации деятельности органов власти и военного управления Попова и Савоста вступили в преступный сговор с неустановленными лицами главного управления разведки украинской армии. Целью сговора было совершение теракта на территории России.Попова получила от представителей украинского ГУР самодельное взрывное устройство, а Савоста посредством мессенджера "Телеграм" установила доверительные отношения с военнослужащим российской армии."В январе 2025 года в г. Шуя Ивановской области военнослужащий получил от Савосты посылку с взрывным устройством, которое сдетонировало при открытии посылки. В результате военнослужащий погиб", - сказано в официальном сообщении.По приговору суда Савосте назначено наказание (заочно) в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Попова приговорена к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, одного года ограничения свободы и штрафа в размере 700 тыс. рублей.Также 29 июня стало известно, что Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором теракта госструктуру Украины
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Новости, Россия, Украина, Ивановская область, СК РФ, Telegram, теракт, терроризм, террорист, приговор, СВО, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), ВСУ

Гражданки России и Украины приговорены за теракт в Ивановской области

17:14 29.06.2025 (обновлено: 17:16 29.06.2025)
 
К длительному лишению свободы заочно приговорены два исполнителя террористического акта в Ивановской области
К длительному лишению свободы заочно приговорены два исполнителя террористического акта в Ивановской области
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Два исполнителя террористического акта в Ивановской области приговорены к длительному лишению свободы. Об этом 29 июня сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
Суд вынес заочный приговор гражданке Украины Марии Савосте и гражданке Российской Федерации Елене Поповой. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Попова также признана виновной в незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывного устройства (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).
СК РФ и суд установили, что в 2024 году с целью дестабилизации деятельности органов власти и военного управления Попова и Савоста вступили в преступный сговор с неустановленными лицами главного управления разведки украинской армии. Целью сговора было совершение теракта на территории России.
Попова получила от представителей украинского ГУР самодельное взрывное устройство, а Савоста посредством мессенджера "Телеграм" установила доверительные отношения с военнослужащим российской армии.
"В январе 2025 года в г. Шуя Ивановской области военнослужащий получил от Савосты посылку с взрывным устройством, которое сдетонировало при открытии посылки. В результате военнослужащий погиб", - сказано в официальном сообщении.
По приговору суда Савосте назначено наказание (заочно) в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Попова приговорена к 24 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, одного года ограничения свободы и штрафа в размере 700 тыс. рублей.
Также 29 июня стало известно, что Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором теракта госструктуру Украины
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