Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором теракта госструктуру Украины - 29.06.2025 Украина.ру
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Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором теракта госструктуру Украины
Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором теракта госструктуру Украины - 29.06.2025 Украина.ру
Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором теракта госструктуру Украины
Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" действовали по заказу государственной структуры Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы допросов.
2025-06-29T15:29
2025-06-29T15:29
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"Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни и Мирзоевым, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками. Члены экстремистского движения "Хорасан" были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил в итоге сам "Сайфулло", - заявил в ходе допроса один из обвиняемых.Другой фигурант уголовного дела о теракте Муродали Рачабализода прямо указал, что заказчиками теракта являются Украина и террористическая группировка "Хорасан"."Сайфулло прислал Фаридуни голосовое сообщение в Telegram, в котором призвал помогать Украине, поскольку Украина воюет с Россией, которая является врагом для мусульман. Я тоже слышал это голосовое сообщение. Мы обсуждали это потом с Фаридуни, так как понимали, что изначально "Сайфулло" нас обманывал, говоря, что данный теракт мы совершим исключительно в интересах веры, в интересах мусульман. Когда мы поняли, что являемся исполнителями заказа Украины, то решили не отказываться от совершения теракта, так как "Сайфулло" предложил нам много денег… Именно поэтому я и указываю на Украину как на заказчика совершенного нами теракта", - поведал Рачабализода.В публикации сказано, что похожие показания дал и Мухаммадсобир Файзов."В связи с тем, что заказчиком данного теракта была государственная структура Украины, то оружие попало в Москву именно с территории Украины. Это сделать проще, чем из каких-то других стран, в том числе из Турции и Афганистана, где находились наши кураторы. Кроме этого, у нас был пистолет по типу пистолета "Макарова" и четыре ножа, по одному у каждого, ножи купил (обвиняемый по делу о теракте в "Крокус сити холл" Шамсидин - ред.) Фаридуни", - говорится в показаниях.Также информагентство приводит показания обвиняемого Муродали Рачабализоды."Все совершаемые нами действия как по подготовке к теракту, так и при его совершении полностью планировались и координировались "Сайфулло", мы действовали только по его указанию и выполняли все полученные инструкции. В связи с этим мы точно знали, что и пути нашего отхода на Украину с территории России уже продуманы и спланированы. Поэтому никаких дополнительных действий со своей стороны мы не предпринимали. Кроме того, от "Сайфулло" мы знали, что помощь в пересечении границы нам окажет группа, которая будет ждать нас в Брянской области", - следует из показаний обвиняемого Муродали Рачабализоды.По его словам, обвиняемые в исполнении теракта в концертном зале "Крокус сити холл" направлялись в Брянскую область к границе с Украиной по указанию своего "куратора "Сайфулло".Представляющий интересы 95 семей потерпевших адвокат Игорь Трунов отметил, что непосредственные исполнители называют Украину организатором теракта, а заказчиками - другие недружественные страны. В показаниях говорится, что "эти страны финансируют терроризм, чтобы нанести ущерб России".Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Тогда нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В итоге 147 человек погибли и три человека числятся без вести пропавшими.Ранее сообщалось, что СК РФ завершил расследование уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл
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Новости, Украина, Россия, Москва, Telegram, СК РФ, Крокус Сити Холл, теракт, терроризм, террорист, уголовное дело, спецслужба

Исполнители теракта в "Крокусе" назвали организатором теракта госструктуру Украины

15:29 29.06.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Исполнители теракта в концертном зале "Крокус сити холл" действовали по заказу государственной структуры Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы допросов.
"Честно говоря, когда я слышал данные разговоры между Фаридуни и Мирзоевым, то понял, что нас используют в интересах другой страны, то есть Украины, которая никакого отношения к мусульманскому миру не имеет, а решает какие-то свои задачи на территории России чужими руками. Члены экстремистского движения "Хорасан" были лишь организаторами наших действий по заказу государственной структуры Украины, что подтвердил в итоге сам "Сайфулло", - заявил в ходе допроса один из обвиняемых.
Другой фигурант уголовного дела о теракте Муродали Рачабализода прямо указал, что заказчиками теракта являются Украина и террористическая группировка "Хорасан".
"Сайфулло прислал Фаридуни голосовое сообщение в Telegram, в котором призвал помогать Украине, поскольку Украина воюет с Россией, которая является врагом для мусульман. Я тоже слышал это голосовое сообщение. Мы обсуждали это потом с Фаридуни, так как понимали, что изначально "Сайфулло" нас обманывал, говоря, что данный теракт мы совершим исключительно в интересах веры, в интересах мусульман. Когда мы поняли, что являемся исполнителями заказа Украины, то решили не отказываться от совершения теракта, так как "Сайфулло" предложил нам много денег… Именно поэтому я и указываю на Украину как на заказчика совершенного нами теракта", - поведал Рачабализода.
В публикации сказано, что похожие показания дал и Мухаммадсобир Файзов.
"В связи с тем, что заказчиком данного теракта была государственная структура Украины, то оружие попало в Москву именно с территории Украины. Это сделать проще, чем из каких-то других стран, в том числе из Турции и Афганистана, где находились наши кураторы. Кроме этого, у нас был пистолет по типу пистолета "Макарова" и четыре ножа, по одному у каждого, ножи купил (обвиняемый по делу о теракте в "Крокус сити холл" Шамсидин - ред.) Фаридуни", - говорится в показаниях.
Также информагентство приводит показания обвиняемого Муродали Рачабализоды.
"Все совершаемые нами действия как по подготовке к теракту, так и при его совершении полностью планировались и координировались "Сайфулло", мы действовали только по его указанию и выполняли все полученные инструкции. В связи с этим мы точно знали, что и пути нашего отхода на Украину с территории России уже продуманы и спланированы. Поэтому никаких дополнительных действий со своей стороны мы не предпринимали. Кроме того, от "Сайфулло" мы знали, что помощь в пересечении границы нам окажет группа, которая будет ждать нас в Брянской области", - следует из показаний обвиняемого Муродали Рачабализоды.
По его словам, обвиняемые в исполнении теракта в концертном зале "Крокус сити холл" направлялись в Брянскую область к границе с Украиной по указанию своего "куратора "Сайфулло".
Представляющий интересы 95 семей потерпевших адвокат Игорь Трунов отметил, что непосредственные исполнители называют Украину организатором теракта, а заказчиками - другие недружественные страны. В показаниях говорится, что "эти страны финансируют терроризм, чтобы нанести ущерб России".
Теракт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Тогда нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В итоге 147 человек погибли и три человека числятся без вести пропавшими.
Ранее сообщалось, что СК РФ завершил расследование уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл
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