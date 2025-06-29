"Британия годами изматывала врагов": эксперт раскрыл, как "островная стратегия" привела США к краху
Британия веками побеждала через истощение противников, США переняли эту стратегию – и теперь расплачиваются за нее. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Политолог объясняет механизмы прошлых "успехов" Лондона: "Географическая изоляция позволяла Британии годами изматывать врагов. США повторили этот путь, но сегодня их защита – океаны – уже не работает".
Ищенко отмечает ключевое изменение: "Экономические кризисы теперь преодолевают границы. Америка больше не может отсидеться в стороне".
"США упорствуют в своей стратегии, но она превратилась в русскую рулетку. Каждый новый виток эскалации приближает крах", – предупреждает аналитик.
"Они играют в игру, правила которой изменились, но отказаться от нее не могут", – заключил автор материала.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.
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