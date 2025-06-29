"Британия годами изматывала врагов": эксперт раскрыл, как "островная стратегия" привела США к краху - 29.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250629/britaniya-godami-izmatyvala-vragov-ekspert-raskryl-kak-ostrovnaya-strategiya-privela-ssha-k-krakhu-1064407160.html
"Британия годами изматывала врагов": эксперт раскрыл, как "островная стратегия" привела США к краху
"Британия годами изматывала врагов": эксперт раскрыл, как "островная стратегия" привела США к краху - 29.06.2025 Украина.ру
"Британия годами изматывала врагов": эксперт раскрыл, как "островная стратегия" привела США к краху
Британия веками побеждала через истощение противников, США переняли эту стратегию – и теперь расплачиваются за нее. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
2025-06-29T05:15
2025-06-29T05:15
новости
британия
сша
ростислав ищенко
лондон
елена зеленская
изоляция
стратегии
кризис
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0a/1063816423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a71888efe264dba3a9a1b81a7cebb00c.jpg
Политолог объясняет механизмы прошлых "успехов" Лондона: "Географическая изоляция позволяла Британии годами изматывать врагов. США повторили этот путь, но сегодня их защита – океаны – уже не работает".Ищенко отмечает ключевое изменение: "Экономические кризисы теперь преодолевают границы. Америка больше не может отсидеться в стороне"."Они играют в игру, правила которой изменились, но отказаться от нее не могут", – заключил автор материала.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.О том, чем на самом деле занимался фонд Елены Зеленской – в статье Михаила Павлива "Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250627/andrey-dmitriev-ukrainskiy-li-syn-man-zatyagivaet-voynu-no-boytsy-iz-kndr-gotovy-vypolnit-novyy-1064386184.html
британия
сша
лондон
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0a/1063816423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e1342d044cd129c0d7d3d29f87b98e2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия, сша, ростислав ищенко, лондон, елена зеленская, изоляция, стратегии, кризис, великобритания, главные новости
Новости, Британия, США, Ростислав Ищенко, Лондон, Елена Зеленская, изоляция, стратегии, кризис, Великобритания, Главные новости

"Британия годами изматывала врагов": эксперт раскрыл, как "островная стратегия" привела США к краху

05:15 29.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкАкция протеста в Лос-Анджелесе
Акция протеста в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Британия веками побеждала через истощение противников, США переняли эту стратегию – и теперь расплачиваются за нее. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Политолог объясняет механизмы прошлых "успехов" Лондона: "Географическая изоляция позволяла Британии годами изматывать врагов. США повторили этот путь, но сегодня их защита – океаны – уже не работает".
Ищенко отмечает ключевое изменение: "Экономические кризисы теперь преодолевают границы. Америка больше не может отсидеться в стороне".
"США упорствуют в своей стратегии, но она превратилась в русскую рулетку. Каждый новый виток эскалации приближает крах", – предупреждает аналитик.
"Они играют в игру, правила которой изменились, но отказаться от нее не могут", – заключил автор материала.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.
О том, чем на самом деле занимался фонд Елены Зеленской – в статье Михаила Павлива "Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма" на сайте Украина.ру.
Андрей Дмитриев интервью
27 июня, 19:30
Андрей Дмитриев: Украинский "Ли Сын Ман" затягивает войну, но бойцы из КНДР готовы выполнить новый приказПоведение Зеленского похоже на поведение южнокорейского диктатора Ли Сын Мана, который был последовательным сторонником войны до последнего корейца. Требовал войны с Китаем, СССР, хотел отвоевать Приморье. В итоге он успешно затянул войну на год, шантажируя американцев. Хотя Ли Сын Ман считается марионеткой США, но в его случае хвост вилял собакой.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБританияСШАРостислав ИщенкоЛондонЕлена ЗеленскаяизоляциястратегиикризисВеликобританияГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:15Вашингтон потерял главный козырь: Ростислав Ищенко рассказал о ядерном тупике США
06:00"Чтобы снимать дроны, как сонных мух с потолка": Баранец раскрыл секрет борьбы с украинскими БПЛА
05:45Спецслужбы НАТО активно участвуют в организации диверсий на территории РФ — Алехин
05:30США загнали себя в ловушку: почему стратегия вечной эскалации больше не работает – разбор Ищенко
05:15"Британия годами изматывала врагов": эксперт раскрыл, как "островная стратегия" привела США к краху
05:00Страна-камикадзе, решившая "убиться об Россию". Украинские эксперты обсуждают абсурдные провалы ВСУ
02:28"Военторг" и "Патриот". Какое наказание понесут бывшие генералы Минобороны и какое реально заслужили
22:55США как Украина
19:55Боец с позывным "Луч" рассказал, как подбил свой первый Leopard 1:49
17:48Украинку задержали при сборке взрывного устройства в Ярославской области
17:40Свои парни. Итоги 28 июня
17:15Кого можно считать националистом, а кто им не является и чем опасны левые либералы Европы — Ищенко
16:47Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах России
16:10Зеленский "побил рекорд" по количеству шмыганий носом
15:00Нацисты ВСУ обстреляли Каховку в Херсонской области
14:44Уходящий президент Польши Дуда приехал в Киев за пенсией. Как Зеленский раздает "золотые парашюты"
14:44Российские военные почти зачистили село Дачное
14:40ВС РФ успешно продвигаются на Боровском направлении
14:29Российская армия стабилизировала ситуацию в Тёткино Курской области
14:21Украинский синдром в Ереване. Армянские власти посягнули на святое – церковь
Лента новостейМолния