https://ukraina.ru/20250629/britaniya-godami-izmatyvala-vragov-ekspert-raskryl-kak-ostrovnaya-strategiya-privela-ssha-k-krakhu-1064407160.html

"Британия годами изматывала врагов": эксперт раскрыл, как "островная стратегия" привела США к краху

"Британия годами изматывала врагов": эксперт раскрыл, как "островная стратегия" привела США к краху - 29.06.2025 Украина.ру

"Британия годами изматывала врагов": эксперт раскрыл, как "островная стратегия" привела США к краху

Британия веками побеждала через истощение противников, США переняли эту стратегию – и теперь расплачиваются за нее. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-06-29T05:15

2025-06-29T05:15

2025-06-29T05:15

новости

британия

сша

ростислав ищенко

лондон

елена зеленская

изоляция

стратегии

кризис

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0a/1063816423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a71888efe264dba3a9a1b81a7cebb00c.jpg

Политолог объясняет механизмы прошлых "успехов" Лондона: "Географическая изоляция позволяла Британии годами изматывать врагов. США повторили этот путь, но сегодня их защита – океаны – уже не работает".Ищенко отмечает ключевое изменение: "Экономические кризисы теперь преодолевают границы. Америка больше не может отсидеться в стороне"."Они играют в игру, правила которой изменились, но отказаться от нее не могут", – заключил автор материала.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "США и стратегия эскалации" на сайте Украина.ру.О том, чем на самом деле занимался фонд Елены Зеленской – в статье Михаила Павлива "Елена "Скумбрия" Зеленская как зеркало украинского беспредела и цинизма" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250627/andrey-dmitriev-ukrainskiy-li-syn-man-zatyagivaet-voynu-no-boytsy-iz-kndr-gotovy-vypolnit-novyy-1064386184.html

британия

сша

лондон

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, британия, сша, ростислав ищенко, лондон, елена зеленская, изоляция, стратегии, кризис, великобритания, главные новости