Боец с позывным "Луч" рассказал, как подбил свой первый Leopard - 28.06.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Луч" рассказал, как подбил свой первый Leopard
Боец с позывным "Луч" рассказал, как подбил свой первый Leopard - 28.06.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Луч" рассказал, как подбил свой первый Leopard
"С первого раза попал в дуло танка", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как подбил подбил танк Leopard.
2025-06-28T19:55
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала об участии женщин в СВО.
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2025
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Боец с позывным "Луч" про "Леопард"
Боец с позывным "Луч" про "Леопард"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вс рф, leopard-2 (танк), сво, видео
ВС РФ, Leopard-2 (танк), СВО
Боец с позывным "Луч" рассказал, как подбил свой первый Leopard
"С первого раза попал в дуло танка", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как подбил подбил танк Leopard.
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Боец с позывным "Луч" рассказал, как подбил свой первый Leopard

19:55 28.06.2025 (обновлено: 22:13 28.06.2025)
 
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"С первого раза попал в дуло танка", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как подбил подбил танк Leopard.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала об участии женщин в СВО.
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22:55США как Украина
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