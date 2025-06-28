https://ukraina.ru/20250628/boets-s-pozyvnym-luch-rasskazal-kak-podbil-svoy-pervyy-leopard-1064378661.html

Боец с позывным "Луч" рассказал, как подбил свой первый Leopard

Боец с позывным "Луч" рассказал, как подбил свой первый Leopard - 28.06.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Луч" рассказал, как подбил свой первый Leopard

"С первого раза попал в дуло танка", - военнослужащий с позывным "Луч" (Бурятия) рассказал, как подбил подбил танк Leopard.

2025-06-28T19:55

2025-06-28T19:55

2025-06-28T22:13

вс рф

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сво

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Юлия "Среда" Губанова эксклюзивно для нашего издания рассказала об участии женщин в СВО.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Луч" про "Леопард" Боец с позывным "Луч" про "Леопард" 2025-06-28T19:55 true PT1M49S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вс рф, leopard-2 (танк), сво, видео