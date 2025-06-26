https://ukraina.ru/20250626/komandir-podrazdeleniya-nochnye-vedmy--yuliya-gubanova-pozyvnoy-sreda-rasskazala-o-zhenschinakh-na-fronte-1064317684.html

Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала о женщинах на фронте

Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала о женщинах на фронте - 26.06.2025 Украина.ру

Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала о женщинах на фронте

"Мы наравне с мужчинами защищаем свою Родину", - командир подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала об участии женщин в СВО.

2025-06-26T13:40

2025-06-26T13:40

2025-06-26T13:40

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.О сложных и опасных буднях российских военнослужащих на передовой рассказал нашему изданию боец с позывным "Протап".

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Юлия Губанова (позывной "Среда") Юлия Губанова (позывной "Среда") 2025-06-26T13:40 true PT1M26S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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