Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала о женщинах на фронте - 26.06.2025 Украина.ру
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Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала о женщинах на фронте
Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала о женщинах на фронте - 26.06.2025 Украина.ру
Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала о женщинах на фронте
"Мы наравне с мужчинами защищаем свою Родину", - командир подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала об участии женщин в СВО.
2025-06-26T13:40
2025-06-26T13:40
сво
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.О сложных и опасных буднях российских военнослужащих на передовой рассказал нашему изданию боец с позывным "Протап".
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Юлия Губанова (позывной "Среда")
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сво, вс рф, видео
СВО, ВС РФ
Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала о женщинах на фронте
"Мы наравне с мужчинами защищаем свою Родину", - командир подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала об участии женщин в СВО.
2025-06-26T13:40
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Командир подразделения "Ночные ведьмы" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала о женщинах на фронте

13:40 26.06.2025
 
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"Мы наравне с мужчинами защищаем свою Родину", - командир подразделения "Ночные ведьмы" Центра специального назначения "Барс-Сармат" Юлия Губанова (позывной "Среда") рассказала об участии женщин в СВО.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
О сложных и опасных буднях российских военнослужащих на передовой рассказал нашему изданию боец с позывным "Протап".
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