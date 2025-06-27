https://ukraina.ru/20250627/erzats-diktator-na-vybor-krug-kandidatov-v-glavy-ukrainy-po-prezhnemu-rusofobski-uzok-1064372928.html

Эрзац-диктатор на выбор. Круг кандидатов в главы Украины по-прежнему русофобски узок

Эрзац-диктатор на выбор. Круг кандидатов в главы Украины по-прежнему русофобски узок - 27.06.2025 Украина.ру

Эрзац-диктатор на выбор. Круг кандидатов в главы Украины по-прежнему русофобски узок

Один из парадоксов современной Украины заключается в том, что ее внешние кураторы пытаются как-то реанимировать внутриполитическую жизнь, чтобы использовать ее для перезагрузки власти, чтобы еще больше контролировать страну.

2025-06-27T14:11

2025-06-27T14:11

2025-06-27T14:11

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владимир зеленский

петр порошенко

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вооруженные силы украины

верховная рада

мнения

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Стоя за спиной, разумеется, и тем самым, с одной стороны, имитируя демократичность происходящих процессов (Украина – это, мол, демократическая страна). С другой – обеспечивая и политическую, и материальную и военную поддержку. Чудесная имитация получается.Вот поэтому в Украине, где кресла первых руководителей уже давно напоминают стульчаки электрических стульев для казни за содеянное со страной, не переводятся соискатели высшей власти и претенденты на папахи. Все заметные политфигуры в Украине либо цепляются за власть, либо стараются ее заполучить с маниакальным упорством, достойным, как говорится, лучшего применения.Но вот применения-то как раз и нету. Из предложенного при власти – продолжать туже линию служения западному капиталу и выполнения всех его хотелок по превращению Украины в прокси-страну, плацдарм и полигон для обкатывания западного же оружия и технологий войны с Россией.Среди соискателей на первом мест, ясное дело, сам давно просроченный недопрезидент 47-летний Владимир Зеленский. Он не хочет покидать свой пост и заявил, что готов возглавлять Украину, пока идет война. То есть практически либо бесконечно, либо до того, как Россия в рамках спецвоенной операции (СВО) добьется капитуляции неонацистского режима.Однако ему на смену готовятся (или их готовят) другие претенденты. Социологический центр "Социс" (SOCIS) недавно провел опрос на эту и тем и выяснил, что более 57% украинцев поддерживают выборы при отмене военного положения.В то же время, 4,3% опрошенных заявили, что проводить нужно только местные выборы (то есть верховную власть пока нельзя трогать), 33,1% считают, что нужно отложить проведение выборов на некоторое время (на какой, прикупленные социологи специально не указывают) и 5,1% вообще на эту тему не думают."Социс" также выяснил, что если президентские выборы проходили в ближайшее время, то во второй тур вышли бы Зеленский и экс-глава ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании 51-летний Валерий Залужный. И во втором туре Залужный порвал бы Зеленского, как Тузик грелку, легко и бесповоротно.Очень интересы также рейтинги и антирейтинги популярности, точнее – доверия/недоверия политиков. Залужной – лидер. Ему доверяют 70,9% респондентов (не доверяют 22,7%). Затем идет Зеленский – доверяют 49,1%, не доверяют 46,2%.А антирейтинг венчает экс-президент 59-летний Петр Порошенко* – ему не доверяют 79,6% опрошенных и доверяют всего 16,6%. И в это есть высшая справедливость: народная память помнит то политическое ничтожество, с предательства которого все беды Украины начались. Несмотря даже на то, что последователь Порошенко* – Зеленский оказался еще более замечательным негодяем и подонком и превзошел предшественника по всем показателям.В 2019 году, как мы помним, на ненависти людей к Порошенко* и взошла звезда Зеленского, который победил, набрав более 73% голосов. Но очень быстро стал сначала Порошенко2.0, а потом и пошел набирать баллы на пути в ад.И сегодня уже известно, что тогда в 2019-м, на ненависти к Порошенко мог бы победить и туалетный ершик, если бы кто-то сподобился его выставить вместо Зеленского. Но не случилось, и сейчас они стоят – Порошенко* и Зеленский – рядком. И, как говорится, ладком должны готовиться к скамье подсудимых на каком-нибудь аналоге Нюрнбергского процесса за преступления против человечества и человечности.Но они, как видим, мылятся побороться за власть в Украине. И в это-то и трагедия этой страны.Очень характерны, показательны и символичны и другие данные "Социса". На выборах в Верховную Раду с заметным опережением в 30,1% голосов победил бы виртуальный блок Залужного. Блок Зеленского (вместо полностью обгадившейся партии "Слуга народа") набрал бы 19%, блок Порошенко* набрал бы 7,5%, А дальше – еще интереснее: явственно проявились три новых парламентских субъекта в лице блока Кирилла Буданова* (набрал бы 6,9% голосов), блока Андрея Билецкого* (6%) и Дмитрия Разумкова (5,6%). Остальные пятипроцентный барьер не преодолели бы и в Раду не попали. При этом 25.4% людей еще не определились.И тут очень интересны два момента. Первый: большинство в Раде очень важно, потому что позволит избрать спикера парламента, которому и перейдет власть, если президент по каким-либо причинам не сможет выполнять свои функции.Вот сейчас, например, Зеленский – нелегитимен, и его мог бы заменить спикер Рады. Но во главе парламента стоит свиноподоб.., пардон, бодипозитивный Руслан Стефанчук – и по сути, и по форме политический холуй и грантосос-соросенок, преданный Зеленскому и его западной закулисной камарилье. И Стефанчук, храпя и сопя от натужной отдышки, отказывается перенимать власть даже чисто теоретически. Это и усугубляет кризис власти в Украине с выходом на внешнюю арену: с Украиной невозможно подписывать никакие договора, потому как глава государства в ней – пустышка нелегитимная.Второй момент: выбор возможного спикера косвенно показывает и политические предпочтения украинцев. Первые три соискателя ­– Залужный, Зеленский, Порошенко* – спят и видят себя президентами и так. А вот на смену им могут по воле украинцев и во главе своих блоков/партий во власть могут прийти либо:– 39-летний Кирилл Буданов*, начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины (с 2020 года), генерал-лейтенант (2023). Герой Украины (2024), патентованный русофоб и террорист с замашками хорошо подготовленного диверсанта-кровопийцы, которому не жалко ни своих, ни чужих людей. Он подл, циничен и не стесняется брать на себя ответственность за многие теракты в России;– 45-летний Андрей Билецкий*, экс-нардеп и экс-уголовник, сидевший до госпереворота-2014 в тюряге за покушение на убийство, бывший руководитель расистских организаций "Патриот Украины" и Социал-национальной ассамблеи, входивших в Правый сектор, создатель и руководитель карательного полка "Азов" и всех прочих "азовских" политических и общественных структур, командир 3-го армейского корпуса ВСУ, полковник. Кличка "Белый вождь", готов убивать всех оппонентов по первому же зову крови или идеологии, хитер и патологически жесток;– 41-летний Дмитрий Разумков, экс-спикер Верховной Рады сразу после избрания Зеленского в 2019-м, жертва политической ревности Зеленского, экс-глава эрзац-партии "Слуга народа", глава созданной после отставки в 2021 году межфракционной группы "Разумная политика", деятельность которой сошла на нет после начала СВО в 2022 году, умеренный политик во всем, даже в вопросах русофобии, но человек, практически лишенный политической воли.Вот в случае проведения парламентских выборов, победы на них указанных субъектов политпроцесса, а также отставки (или отстранения при помощи, пули, удавки или канделябра) Зеленского или его потенциального сменщика Залужного от власти эти субчики могли бы претендовать на первое кресло в стране. И каждого из них Запада попытается не выпустить из зоны своего влияния и превратить в некое подобие диктатора, эрзац-фюрера воюющего до последнего украинца. Не за Украину, разумеется.Однако потрясающий по своим характеристикам ряд – Порошенко*, Буданов*, Билецкий* и только в конце Разумков.Другими словами, единственный потенциальный сменщик в верховной власти в Украине, кто хоть отдаленно напоминает вменяемого и умеренного человека, которого можно показывать на людях без смирительной рубашки, находится в самом конце списка. И по рейтингам самый невлиятельный.О чем это говорит? Да только о том, что либо социология в Украине продажна и бессмысленна, находящаяся на интеллектуальном дне, либо сама Украина продолжает пребывать в парадигме войны, подпитываемой зоологической русофобией.А может быть и то, и другое: и социологи продажны, и украинцы готовы воевать. По указанным же данным "Социаса", однако, 72,3% опрошенных считают, что так или иначе нужно заканчивать войну по текущей линии фронта в СВО. Еще 55,7% заявили, что нужен "поиск компромиссного решения с привлечением лидеров других стран ради прекращения войны", а 16,6% желают "приостановление боевых действий и временное замораживание конфликта по современной линии соприкосновения".Очень интересно и то, что 36,3% готовы отказаться от членства в НАТО ради окончания боевых действий, 21% – от членства в ЕС, а 16,5% - от территорий. Ушедших в Россию. Однако 29,7% не согласны ни на какие уступки и готовы воевать дальше.* Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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украина, россия, великобритания, владимир зеленский, петр порошенко, валерий залужный, рада, вооруженные силы украины, верховная рада, мнения