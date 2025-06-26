"Сейчас она буферная, а завтра она уже не буферная": Медведев рассказал о границе с Украиной - 26.06.2025 Украина.ру
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"Сейчас она буферная, а завтра она уже не буферная": Медведев рассказал о границе с Украиной
"Сейчас она буферная, а завтра она уже не буферная": Медведев рассказал о границе с Украиной - 26.06.2025 Украина.ру
"Сейчас она буферная, а завтра она уже не буферная": Медведев рассказал о границе с Украиной
Буферная зона на границе России с Украиной подвижна. На этом обратил внимание зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
2025-06-26T17:19
2025-06-26T17:19
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Буферная зона между Россией и Украиной обсуждалась на заседании генсовета партии."Буферная, не буферная зона. Мы ведь с вами взрослые люди, понимаем, она сейчас буферная, а завтра она уже не буферная", - сказал Медведев.В этом контексте он напомнил заявление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ, сообщает РИА Новости."Как недавно точно сказал глава нашего государства: "Туда, где ступила нога российского солдата, уже наша земля". Вот мы из этого будем исходить в своей партийной работе", - напомнил Медведев.Он также поблагодарил волонтеров партии за работу в Курской области в период боевых действий ВСУ в регионе. Партия к середине октября подготовит список для их поощрения."Когда страна воюет, то и партия воюет. И она должна это делать. Я думаю, это абсолютно правильно", - подчеркнул председатель партии.Актуальное интервью на эту тему: Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай
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новости, россия, украина, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, совбез, единая россия, всу, кто, дмитрий медведев, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво россия
Новости, Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Совбез, Единая Россия, ВСУ, КТО, Дмитрий Медведев, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия

"Сейчас она буферная, а завтра она уже не буферная": Медведев рассказал о границе с Украиной

17:19 26.06.2025
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкРабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай
Рабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Буферная зона на границе России с Украиной подвижна. На этом обратил внимание зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Буферная зона между Россией и Украиной обсуждалась на заседании генсовета партии.
"Буферная, не буферная зона. Мы ведь с вами взрослые люди, понимаем, она сейчас буферная, а завтра она уже не буферная", - сказал Медведев.
В этом контексте он напомнил заявление президента России Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ, сообщает РИА Новости.
"Как недавно точно сказал глава нашего государства: "Туда, где ступила нога российского солдата, уже наша земля". Вот мы из этого будем исходить в своей партийной работе", - напомнил Медведев.
Он также поблагодарил волонтеров партии за работу в Курской области в период боевых действий ВСУ в регионе. Партия к середине октября подготовит список для их поощрения.
"Когда страна воюет, то и партия воюет. И она должна это делать. Я думаю, это абсолютно правильно", - подчеркнул председатель партии.
Актуальное интервью на эту тему: Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай
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