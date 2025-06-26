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Бывший замглавы Днепропетровска незаконно стал долларовым миллионером и вывел активы в ЕС

Бывший замглавы Днепропетровска незаконно стал долларовым миллионером и вывел активы в ЕС - 26.06.2025 Украина.ру

Бывший замглавы Днепропетровска незаконно стал долларовым миллионером и вывел активы в ЕС

Бывший заместитель главы администрации Днепропетровска (ныне город Днепр) получил подозрение в незаконном обогащении более чем на 8,9 млн грн (почти $214,5 млн). Об этом 26 июня сообщила Нацполиция Украины.

2025-06-26T22:19

2025-06-26T22:19

2025-06-26T22:19

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Следователи установили, что в 2020-2021 годах бывшая супруга на то время чиновника Днепропетровского горсовета стала владелицей активов и корпоративных прав более чем на 15 млн грн ($361,5 тыс по нынешнему курсу)."Это значительно превышает официально полученные и задекларированные общие доходы женщины и должностного лица. В тот же период женщина стала владелицей нескольких объектов недвижимости в Испании. Фигуранту грозит до десяти лет лишения свободы", - сообщили полицейские.Оперативники выяснили, что чиновник, чтобы скрыть состояние, в 2016 году расторг брак. Однако продолжал совместное проживание и ведение дел с формально бывшей женой. В частности, разведенные неоднократно отдыхали вместе за границей. Зампред горсовета Днепропетровска покинул свой пост в 2024 году.Полицейские обнаружили несоответствия финансовой отчетности чиновника за 2020-2021 годы. Они выяснили, что фигурант через третьих лиц способствовал оформлению на бывшую жену недвижимости в Днепропетровске и области. Среди такового - квартира, нежилые помещения, гаражи, земельные участки, корпоративные права, автомобиль и т.д."Кроме этого, в это же время его экс-жена становится владелицей трех жилых помещений и трех складов-паркингов в Барселоне (Испания). Их стоимость в гривневом эквиваленте составила более 8,6 млн. грн. Чтобы не показывать приобретенное состояние, в ежегодных декларациях за 2022 и 2023 годы мужчина умышленно не указал сведения о члене семьи - лицо, с которым совместно проживает и не состоит в браке", - рассказали в Нацполиции.Установлено, что всего за два года женщина приобрела в собственность имущества на более 15 млн грн. За этот период общий официальный доход, полученный должностным лицом и его формально бывшей женой, составил всего 6,1 млн грн.Бывшему заместителю городничего Днепропетровска (Днепра) заочно выражено подозрение по фактам незаконного обогащения на 8,9 млн грн, а также декларирование недостоверной информации за 2022 и 2023 год на общую сумму почти 48 млн грн ($1,2 млн)."Полицейские продолжают следственные действия с целью установления источников происхождения активов", - заявили в украинской полиции.Там также выразили намерение объявить подозреваемого в розыск. Максимальное наказание по инкриминируемым им статьям составляет до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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