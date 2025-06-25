На что ВСУ сейчас бросили все свои силы и какую задачу крайне важно решить армии России — Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру прокомментировал опыт ирано-израильского конфликта, крах международной системы безопасности, актуальную ситуацию в зоне СВО и перспективы капитуляции киевского режима:
0:24 – Крах системы международной безопасности;
3:21 – Опыт и уроки ирано-израильского конфликта;
10:11 – Ситуация в зоне СВО;
17:30 – Охота на операторов БПЛА;
19:24 – Перспективы капитуляции Украины.
#Баранец #США #Иран #КСИР #Израиль #Трамп #Нетаньяху #война #конфликт #Сирия #ООН #НАТО #GBU57 #МАГАТЭ #ОБСЕ #разведка #СВО #спецоперация #Украина #Россия #Путин #Зеленский #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #ПВО #Сумы #ДНР #Донбасс #ВСУ #ВСРФ #Сырский #ССО #БуфернаяЗона #Панцирь #Мадяр
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0:24 – Крах системы международной безопасности;
3:21 – Опыт и уроки ирано-израильского конфликта;
10:11 – Ситуация в зоне СВО;
17:30 – Охота на операторов БПЛА;
19:24 – Перспективы капитуляции Украины.
#Баранец #США #Иран #КСИР #Израиль #Трамп #Нетаньяху #война #конфликт #Сирия #ООН #НАТО #GBU57 #МАГАТЭ #ОБСЕ #разведка #СВО #спецоперация #Украина #Россия #Путин #Зеленский #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #ПВО #Сумы #ДНР #Донбасс #ВСУ #ВСРФ #Сырский #ССО #БуфернаяЗона #Панцирь #Мадяр
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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