На что ВСУ сейчас бросили все свои силы и какую задачу крайне важно решить армии России — Баранец - 25.06.2025 Украина.ру
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На что ВСУ сейчас бросили все свои силы и какую задачу крайне важно решить армии России — Баранец
На что ВСУ сейчас бросили все свои силы и какую задачу крайне важно решить армии России — Баранец - 25.06.2025 Украина.ру
На что ВСУ сейчас бросили все свои силы и какую задачу крайне важно решить армии России — Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру прокомментировал опыт ирано-израильского конфликта,... Украина.ру, 25.06.2025
2025-06-25T09:20
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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру прокомментировал опыт ирано-израильского конфликта, крах международной системы безопасности, актуальную ситуацию в зоне СВО и перспективы капитуляции киевского режима:0:24 – Крах системы международной безопасности;3:21 – Опыт и уроки ирано-израильского конфликта;10:11 – Ситуация в зоне СВО;17:30 – Охота на операторов БПЛА;19:24 – Перспективы капитуляции Украины. #Баранец #США #Иран #КСИР #Израиль #Трамп #Нетаньяху #война #конфликт #Сирия #ООН #НАТО #GBU57 #МАГАТЭ #ОБСЕ #разведка #СВО #спецоперация #Украина #Россия #Путин #Зеленский #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #ПВО #Сумы #ДНР #Донбасс #ВСУ #ВСРФ #Сырский #ССО #БуфернаяЗона #Панцирь #МадярНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, украина, сша, виктор баранец, вооруженные силы украины, украина.ру, оон
Видео, Россия, Украина, США, Виктор Баранец, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ООН

На что ВСУ сейчас бросили все свои силы и какую задачу крайне важно решить армии России — Баранец

09:20 25.06.2025
 
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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру прокомментировал опыт ирано-израильского конфликта, крах международной системы безопасности, актуальную ситуацию в зоне СВО и перспективы капитуляции киевского режима:

0:24 – Крах системы международной безопасности;
3:21 – Опыт и уроки ирано-израильского конфликта;
10:11 – Ситуация в зоне СВО;
17:30 – Охота на операторов БПЛА;
19:24 – Перспективы капитуляции Украины.

#Баранец #США #Иран #КСИР #Израиль #Трамп #Нетаньяху #война #конфликт #Сирия #ООН #НАТО #GBU57 #МАГАТЭ #ОБСЕ #разведка #СВО #спецоперация #Украина #Россия #Путин #Зеленский #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #ПВО #Сумы #ДНР #Донбасс #ВСУ #ВСРФ #Сырский #ССО #БуфернаяЗона #Панцирь #Мадяр

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