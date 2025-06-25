https://ukraina.ru/20250625/na-chto-vsu-seychas-brosili-vse-svoi-sily-i-kakuyu-zadachu-krayne-vazhno-reshit-armii-rossii--baranets-1064257536.html

На что ВСУ сейчас бросили все свои силы и какую задачу крайне важно решить армии России — Баранец

На что ВСУ сейчас бросили все свои силы и какую задачу крайне важно решить армии России — Баранец - 25.06.2025 Украина.ру

На что ВСУ сейчас бросили все свои силы и какую задачу крайне важно решить армии России — Баранец

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру прокомментировал опыт ирано-израильского конфликта,... Украина.ру, 25.06.2025

2025-06-25T09:20

2025-06-25T09:20

2025-06-25T09:20

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Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире Украина.ру прокомментировал опыт ирано-израильского конфликта, крах международной системы безопасности, актуальную ситуацию в зоне СВО и перспективы капитуляции киевского режима:0:24 – Крах системы международной безопасности;3:21 – Опыт и уроки ирано-израильского конфликта;10:11 – Ситуация в зоне СВО;17:30 – Охота на операторов БПЛА;19:24 – Перспективы капитуляции Украины. #Баранец #США #Иран #КСИР #Израиль #Трамп #Нетаньяху #война #конфликт #Сирия #ООН #НАТО #GBU57 #МАГАТЭ #ОБСЕ #разведка #СВО #спецоперация #Украина #Россия #Путин #Зеленский #БПЛА #беспилотник #дрон #FPV #ПВО #Сумы #ДНР #Донбасс #ВСУ #ВСРФ #Сырский #ССО #БуфернаяЗона #Панцирь #МадярНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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видео, россия, украина, сша, виктор баранец, вооруженные силы украины, украина.ру, оон