Кто нажмёт красную кнопку на Ближнем Востоке? Юшков о бомбе на рынке энергетики и ловушке для Трампа
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти и газа из-за военного конфликта между Израилем и Ираном, а также рассказал о вероятности четвёртого энергоперехода:
00:29 - Реакция энергетических игроков на ситуацию вокруг Ирана;
07:54 - Об энергетической ловушке для Трампа;
10:15 - Положительная динамика для энергорынка России;
14:26 - Вероятность четвёртого энергоперехода.
#Юшков #газ #нефть #энергетика #экономика #политика #Трамп #ЕС #война
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00:29 - Реакция энергетических игроков на ситуацию вокруг Ирана;
07:54 - Об энергетической ловушке для Трампа;
10:15 - Положительная динамика для энергорынка России;
14:26 - Вероятность четвёртого энергоперехода.
#Юшков #газ #нефть #энергетика #экономика #политика #Трамп #ЕС #война
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
19 июня, 16:46"Опять не смог". Эксперт о попытках Киева выжать газ из самого себяСМИ сообщают о том, что Украина нарастила закачку газа в собственные хранилища. Однако прирост идет за счет собственного газа, импорт пока на стопе, потому что у Киева нет денег. Действительно ли Украина не может импортировать газ, и чем это чревато?
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