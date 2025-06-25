https://ukraina.ru/20250625/kto-nazhmt-krasnuyu-knopku-na-blizhnem-vostoke-yushkov-o-bombe-na-rynke-energetiki-i-lovushke-dlya-trampa-1064279117.html

Кто нажмёт красную кнопку на Ближнем Востоке? Юшков о бомбе на рынке энергетики и ловушке для Трампа

Кто нажмёт красную кнопку на Ближнем Востоке? Юшков о бомбе на рынке энергетики и ловушке для Трампа - 25.06.2025 Украина.ру

Кто нажмёт красную кнопку на Ближнем Востоке? Юшков о бомбе на рынке энергетики и ловушке для Трампа

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию... Украина.ру, 25.06.2025

2025-06-25T16:00

2025-06-25T16:00

2025-06-25T16:00

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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти и газа из-за военного конфликта между Израилем и Ираном, а также рассказал о вероятности четвёртого энергоперехода:00:29 - Реакция энергетических игроков на ситуацию вокруг Ирана;07:54 - Об энергетической ловушке для Трампа;10:15 - Положительная динамика для энергорынка России;14:26 - Вероятность четвёртого энергоперехода.#Юшков #газ #нефть #энергетика #экономика #политика #Трамп #ЕС #война Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

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новости, иран, ближний восток, игорь юшков, россия, дональд трамп, фонд национальной энергетической безопасности, украина.ру, ес, видео