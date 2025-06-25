Кто нажмёт красную кнопку на Ближнем Востоке? Юшков о бомбе на рынке энергетики и ловушке для Трампа - 25.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250625/kto-nazhmt-krasnuyu-knopku-na-blizhnem-vostoke-yushkov-o-bombe-na-rynke-energetiki-i-lovushke-dlya-trampa-1064279117.html
Кто нажмёт красную кнопку на Ближнем Востоке? Юшков о бомбе на рынке энергетики и ловушке для Трампа
Кто нажмёт красную кнопку на Ближнем Востоке? Юшков о бомбе на рынке энергетики и ловушке для Трампа - 25.06.2025 Украина.ру
Кто нажмёт красную кнопку на Ближнем Востоке? Юшков о бомбе на рынке энергетики и ловушке для Трампа
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию... Украина.ру, 25.06.2025
2025-06-25T16:00
2025-06-25T16:00
новости
иран
ближний восток
игорь юшков
россия
дональд трамп
фонд национальной энергетической безопасности
украина.ру
ес
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064278994_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_685de4becc5e6de5b80134d6e41057dc.jpg
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти и газа из-за военного конфликта между Израилем и Ираном, а также рассказал о вероятности четвёртого энергоперехода:00:29 - Реакция энергетических игроков на ситуацию вокруг Ирана;07:54 - Об энергетической ловушке для Трампа;10:15 - Положительная динамика для энергорынка России;14:26 - Вероятность четвёртого энергоперехода.#Юшков #газ #нефть #энергетика #экономика #политика #Трамп #ЕС #война Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250619/opyat-ne-smog-ekspert-o-popytkakh-kieva-vyzhat-gaz-iz-samogo-sebya-1064045531.html
иран
ближний восток
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/19/1064278994_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fc6f4051c3e0b61ccc707ac6bc31664c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, ближний восток, игорь юшков, россия, дональд трамп, фонд национальной энергетической безопасности, украина.ру, ес, видео
Новости, Иран, Ближний Восток, Игорь Юшков, Россия, Дональд Трамп, Фонд национальной энергетической безопасности, Украина.ру, ЕС, Видео

Кто нажмёт красную кнопку на Ближнем Востоке? Юшков о бомбе на рынке энергетики и ловушке для Трампа

16:00 25.06.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти и газа из-за военного конфликта между Израилем и Ираном, а также рассказал о вероятности четвёртого энергоперехода:

00:29 - Реакция энергетических игроков на ситуацию вокруг Ирана;
07:54 - Об энергетической ловушке для Трампа;
10:15 - Положительная динамика для энергорынка России;
14:26 - Вероятность четвёртого энергоперехода.

#Юшков #газ #нефть #энергетика #экономика #политика #Трамп #ЕС #война

Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643

Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118

ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Добыча газа на Колодницком месторождении в Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
19 июня, 16:46
"Опять не смог". Эксперт о попытках Киева выжать газ из самого себяСМИ сообщают о том, что Украина нарастила закачку газа в собственные хранилища. Однако прирост идет за счет собственного газа, импорт пока на стопе, потому что у Киева нет денег. Действительно ли Украина не может импортировать газ, и чем это чревато?
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранБлижний ВостокИгорь ЮшковРоссияДональд ТрампФонд национальной энергетической безопасностиУкраина.руЕСВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36Украинский военнослужащий помогал дезертирам сбежать в Молдавию
17:33После саммита НАТО: Трамп пообещал позвонить Путину
17:27Конфликт на Украине не разрешить военным путём — канцлер ФРГ Мерц на саммите НАТО
17:24Удар США по Фордо в Иране уничтожил критически важную инфраструктуру -канцелярия Нетаньяху
17:22Трамп объявил, что конфликт Израиля и Ирана закончился. Но есть оговорка: начнется снова
17:12Зеленский рассказал, о чем беседовал с Трампом в Гааге
17:04Украинская полиция пресекла снабжение наркотиками Райковецкой колонии
16:53Путин поучаствует в саммите БРИКС удаленно, в Рио-де-Жанейро полетит Сергей Лавров
16:51Запад в панике: Россия накопила 13 тысяч ракет и производит 200 новых ежемесячно
16:48Военный эксперт Александр Зимовский: За лето ВС РФ заставят ВСУ толпиться на линии "Дружковка-Славянск"
16:45Ушаков рассказал о минском саммите ЕАЭС с участием Путина
16:35Трамп намекнул на активацию украинского трека
16:27Российская ПВО уничтожила восемь украинских дронов с 13 до 15 мск, сообщило Минобороны
16:26БПЛА ВСУ атаковал одну из энергетических подстанций ЛНР
16:25На фоне нового Майдана: украинские СМИ пишут о встрече Зеленского и Трампа
16:23Почти 900 абонентов обесточены в результате удара ВС РФ в Запорожье, жалуются местные власти
16:16Нацполиция Украины назвала цену заказного убийства полицейского
16:10Всё меньше слов для Украины: в коммюнике саммита НАТО нет упоминания о перспективах Киева в альянсе
16:00Кто нажмёт красную кнопку на Ближнем Востоке? Юшков о бомбе на рынке энергетики и ловушке для Трампа
16:00"Кладбище Орлят" во Львове: от воинского мемориала до символа польско-украинского примирения
Лента новостейМолния