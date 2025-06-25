Главные новости к этому часу - 25.06.2025 Украина.ру
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Главные новости к этому часу
Главные новости к этому часу - 25.06.2025 Украина.ру
Главные новости к этому часу
Главные новости к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.
2025-06-25T19:00
2025-06-25T19:01
новости
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
игорь кимаковский
владимир путин
вооруженные силы украины
брикс
всу
днр
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🟥 Расчеты ударных дронов центра "Рубикон" поразили наземные робототехнические комплексы ВСУ, сообщили в Минобороны России; 🟥 Освобождение Ялты в ДНР позволит ВС РФ взять под огневой контроль группировку ВСУ в селе Новопавловка в Днепропетровской области, которая является ключевым хабом на границе республики и Днепропетровской области. Об этом сообщил Игорь Кимаковский; 🟥 Дума приняла закон о признании ветеранами участников спецоперации в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей с момента принятия их в состав РФ; 🟦 Предложение Владимира Путина об альтернативной Западу платформе глобального роста обсудят на саммите БРИКС, заявил Юрий Ушаков 🟦 Европа должна уже сейчас думать, как вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия, заявил Эммануэль Макрон; 🟦 НАТО рассчитывает предоставить Киеву в 2025 году вооружений более чем на €50 млрд, сообщил Марк Рютте.Следите за новостями на сайте Украина.ру
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
днр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, игорь кимаковский, владимир путин, вооруженные силы украины, брикс, всу, днр, лнр, новые регионы, ветераны, дроны, нато, украина-нато, военная помощь, военная помощь украине, вооружения
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Игорь Кимаковский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, БРИКС, ВСУ, ДНР, ЛНР, Новые регионы, ветераны, дроны, НАТО, Украина-НАТО, военная помощь, военная помощь Украине, вооружения

Главные новости к этому часу

19:00 25.06.2025 (обновлено: 19:01 25.06.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение автомобильной колонны ВСУ в Судже
Уничтожение автомобильной колонны ВСУ в Судже
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Главные новости к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.
🟥 Расчеты ударных дронов центра "Рубикон" поразили наземные робототехнические комплексы ВСУ, сообщили в Минобороны России;
🟥 Освобождение Ялты в ДНР позволит ВС РФ взять под огневой контроль группировку ВСУ в селе Новопавловка в Днепропетровской области, которая является ключевым хабом на границе республики и Днепропетровской области. Об этом сообщил Игорь Кимаковский;
🟥 Дума приняла закон о признании ветеранами участников спецоперации в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей с момента принятия их в состав РФ;
🟦 Предложение Владимира Путина об альтернативной Западу платформе глобального роста обсудят на саммите БРИКС, заявил Юрий Ушаков
🟦 Европа должна уже сейчас думать, как вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия, заявил Эммануэль Макрон;
🟦 НАТО рассчитывает предоставить Киеву в 2025 году вооружений более чем на €50 млрд, сообщил Марк Рютте.
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18:25Страны НАТО будут поддерживать "необратимый" путь Украины к членству в блоке - Рютте
18:11На подконтрольной ВСУ территории Херсонской области разоблачена банда наркоторговцев
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