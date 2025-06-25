https://ukraina.ru/20250625/glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1064288168.html

Главные новости к этому часу

Главные новости к этому часу - 25.06.2025 Украина.ру

Главные новости к этому часу

Главные новости к этому часу сообщает тг канал Украина.ру.

2025-06-25T19:00

2025-06-25T19:00

2025-06-25T19:01

новости

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

игорь кимаковский

владимир путин

вооруженные силы украины

брикс

всу

днр

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🟥 Расчеты ударных дронов центра "Рубикон" поразили наземные робототехнические комплексы ВСУ, сообщили в Минобороны России; 🟥 Освобождение Ялты в ДНР позволит ВС РФ взять под огневой контроль группировку ВСУ в селе Новопавловка в Днепропетровской области, которая является ключевым хабом на границе республики и Днепропетровской области. Об этом сообщил Игорь Кимаковский; 🟥 Дума приняла закон о признании ветеранами участников спецоперации в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей с момента принятия их в состав РФ; 🟦 Предложение Владимира Путина об альтернативной Западу платформе глобального роста обсудят на саммите БРИКС, заявил Юрий Ушаков 🟦 Европа должна уже сейчас думать, как вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия, заявил Эммануэль Макрон; 🟦 НАТО рассчитывает предоставить Киеву в 2025 году вооружений более чем на €50 млрд, сообщил Марк Рютте.Следите за новостями на сайте Украина.ру

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

днр

лнр

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, игорь кимаковский, владимир путин, вооруженные силы украины, брикс, всу, днр, лнр, новые регионы, ветераны, дроны, нато, украина-нато, военная помощь, военная помощь украине, вооружения