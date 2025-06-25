https://ukraina.ru/20250625/ekonomika-ukrainy-i-voyna-ministerskiy-krizis-agrarnye-bedy-i-zolotoy-gaz-1064250571.html

Экономика Украины и война: министерский кризис, аграрные беды и "золотой" газ

Экономика Украины и война: министерский кризис, аграрные беды и "золотой" газ - 25.06.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: министерский кризис, аграрные беды и "золотой" газ

К концу июня Украину накрыло кадровой чехардой в правительстве: поползли слухи о замене премьер-министра, смене глав Минобороны и министре-невозвращенце.

2025-06-25T04:15

2025-06-25T04:15

2025-06-25T04:15

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алексей чернышев

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Заодно о бедственном положении заявили растениеводы, столкнувшиеся с последствиями засухи, заморозков и европейских квот, а европейские трейдеры начали выкручивать руки киевской власти, продавая газ по максимально возможным ценам.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Министерский кризисНа прошлой неделе информационное пространство Украины всколыхнула новость о скорой отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену его министром экономики Юлией Свириденко. Сообщил об этом нардеп Железняк, известный тем, что первым сделал достоянием общественности детали "минеральной сделки", которую от лица Украины как раз подписала Свириденко.Отставка, как сообщает Железняк, должна пройти в добровольном формате после внесения изменений в законодательство. Зеленский слух опроверг, но о желании Ермака — главы администрации Зеленского — сообщается не уже не в первый раз. Ермак уже не первый год концентрирует реальную власть в своих руках, замыкая на себя бюрократический аппарат, что вызывает его неприятие в США как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев.Но слухи о кадровых перестановках на Шмыгале не закончились. Нардеп Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что главу СБУ Малюка хотят назначить министром обороны, а Умерова отправить послом в США вместо Оксаны Маркаровой, отставки которой Вашингтон требует не первый год. После Гончаренко сообщил, что Шмыгаля заменят на Свириденко 7–8 июля.Одновременно с Украины уехал министр национального единства Алексей Чернышов, парадоксальным образом продемонстрировавший единство с народом Украины, а не властью. Причиной отъезда стало уголовное дело, возбуждённое в его отношении детективами НАБУ. СМИ сообщили о появлении высокопоставленного невозвращенца, сведения пришлось спешно опровергать Зеленскому. Последний заявил, что Чернышов не убежал, а ещё не вернулся из командировки. Чтобы возвращение состоялось, к Чернышову отправили ближайшего соратника Зеленского — совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Украинская пресса утверждала, что Чернышов — человек Миндича и тот пытается беглеца вернуть, заверив его в том, что его уголовное дело из НАБУ передадут в подконтрольный Офису Зеленского силовой орган, где успешно похоронят. Чернышов в итоге вернулся, заявив, что его пытались дискредитировать.Вне зависимости от того посадят Чернышова в СИЗО или дело "похоронят", а также когда и как проведут кадровые перестановки в правительстве, уже можно сделать несколько выводов.Первый — кормовая база украинской власти сокращается. Замминистра финансов Ольга Зыкова сообщила, что за полгода Украина получила меньше половины средств, заложенных в этом году на восстановление: 7,4 млрд долларов вместо 17,4 млрд долларов.Поток денег из США прекратился и — если Трамп вновь не проявит свойственных ему чудес словесной эквилибристики — не возобновится. ЕС пока не решил, сколько денег выделять Украине и готовности компенсировать потерю помощи от США не демонстрирует. Это означает ужесточение конкуренции за денежные потоки внутри украинской власти в логике злобного анекдота "Нет сынок, теперь ты будешь меньше кушать". Аппетиты украинской власти не изменились: то же ГБР сообщает, что каждую неделю киевская власть разворовывает 137 млн гривен на поставках для ВСУ. За год получается 7,1 млрд гривен, что представляется весьма консервативной оценкой на фоне ежегодных недостач в 500 млрд гривен на войну с Россией.Второй — желание назначить Малюка главой Минобороны ознаменует ускорение перехода ВСУ от собственно военных к террористическим действиям. На фоне проблем на фронтах киевская власть будет наращивать террористическую активность. Логика простая: если нет реальных побед, то должны быть медийные. Кроме того, эскалация обстановки вокруг Ирана вынуждает Зеленского напоминать о себе и Украине западным спонсорам во всё более извращённых формах. Заодно Малюк, став более публичным политиком, сможет попытаться составить конкуренцию Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) — другому медийному террористу из ГУР.Третий — дело Чернышова является сильным медийным ударом по Зеленскому, демонстрирующему его слабость как воплощение украинского тоталитарного режима и неспособность контролировать даже своё ближайшее окружение. И не суть важно, что беглец в итоге вернулся. Важен прецедент.Снос предприятий "Геранями"Ночью 21 июня ВКС РФ нанесли массированный удар по Кременчугу. В городе слышали около 50 взрывов. Это была уже вторая за неделю масштабная атака по Кременчугскому НПЗ, который попадал под удары в 2022–2024 годах. На этот раз удар по заводу был нанесен БПЛА "Герань", тактика применения которых была усовершенствована и теперь налёты применяются для полного уничтожения крупных предприятий. Это означает, что ВКС России получили возможность менее финансово затратным способом уничтожение любого украинского предприятия, тогда как ранее по таким объектам приходилось наносить удары дорогими крылатыми ракетами.С учётом исчерпания боекомплекта ПВО, усовершенствования "Гераней" (летят выше и бьют точнее) поражение любого объекта, превращённого украинскими военными в свой склад, становится исключительно вопросом времени, благо о таких местах очень быстро становится известно всем вокруг, а низкий уровень лояльности к киевской власти гарантирует передачу сведений куда нужно для последующего огневого поражения.Аграрии просят помощиВсеукраинский Аграрный Совет обратился с к премьер-министру Шмыгалю с просьбой ввести прямые дотации на 1 гектар утраченных посевов для пострадавших хозяйств, а также заложить в государственный бюджет средства для запуска в следующем году государственной программы страхования сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.Причина — критическая ситуация в сельском хозяйстве, вызванная аномальной засухой, весенними заморозками и введённым со стороны ЕС ограничениями для украинской сельскохозяйственной продукции.Аграрии отмечают, что только в Херсонской области погибло 55 тыс. га посевов, также потеряна часть урожая в Днепропетровской области из-за засухи вследствие подрыва в 2022 году плотины Каховской ГЭС. На значительных площадях в этих областях потеряно от 50% до 100% будущего урожая пшеницы. Большая часть посевов не была застрахована так как механизм сельскохозяйственного страхования хоть и создан, но так и не заработал.Европейские квоты ограничили экспорт сельскохозяйственной продукции, что привело к снижению цен на внутреннем рынке из-за затоваренности.Кроме того, уже четвёртый год подряд сокращаются посевные площади зерновых культур, а также их валовой сбор: на 21% и 27% по итогам 2024 года в сравнении с 2021 годом. Департамент сельского хозяйства США (оценивает урожай не только в США, но и в других странах мира) оценивает урожай пшеницы в 2025 году на Украине в районе 23 млн тонн, что на 10 млн тонн меньше, чем в 2021 году."Золотой" метанНардеп Алексей Кучеренко сообщил, что из 5 млрд дефицита газа на Украине 2 вызваны ударами ВКС России по газовым промыслам, а ещё три — медленным восстановлением повреждённых объектов из-за неэффективности киевской власти и её энергетических менеджеров.Тем временем глава Минэнерго Герман Галущенко отрапортовал, что Украина законтрактовала 2,9 млрд м3 газа из необходимых 4,6 млрд м3. По какой цене киевская власть будет закупать газ пока не ясно, но к 19 июня цены на газ внутри страны выросли до максимума за 2,5 года, достигнув на пике 31900 гривен (почти 60 тыс. рублей) за 1 тыс. м3. Для понимания: оптовая цена на газ от "Газпрома" для юридических лиц в Санкт-Петербурге с 1 июля 2025 года (то есть после индексации) составит 7488 рублей за 1 тыс. м3. Проще говоря, газ в Санкт-Петербурге для предприятий стоит в 8 раз дешевле, чем на Украине. Естественно, никакой экономики у предприятия с такой ценой на газ нет и быть не может.Цены выросли на фоне ирано-израильской войны, пика закачки европейцами газа в своих ПХГ, а также в силу понимания европейскими трейдерами ситуации, в которую загнала себя киевская власть: ей некуда деваться, и она вынуждена покупать газ по любой цене. А значит на Украине будут зарабатывать европейские трейдеры, а платить за всё придётся простым украинцам в виде роста цен и тарифов.Прочие новостиГлава Минэнерго Герман Галущенко сообщил, что переговоры между Украиной и Болгарией о покупке российских реакторных островов всё ещё продолжаются. О чём могут идти переговоры, когда Болгария отказалась продавать реакторы, заявив, что у неё на них есть свои планы, не ясно.В прошлом году киевская детская специализированная клиника "Охмадет" пострадала в ходе отражения ПВО ВСУ ракетной атаки по военным заводам. На Украине объявили сбор средств в благотворительный фонд для восстановления "Охмадета". Вскоре киевская власть определила компанию для восстановления клиники, но тендер был отменён из-за коррупционной составляющей. Теперь восстанавливать клинику поручили ООО "Риола-Модуль ЛТД", которая фигурирует в 10 уголовных делах и 4 раза обвинялась в разворовывании государственных средств в сговоре с должностными лицами Сумской и Донецкой областей. Минздрав на скандал отреагировал заявлением о прозрачности всех процедур, связанных с реконструкцией больницы и экономической выгодой от сотрудничества с "Риолой".Украинское сельхозпредприятие "Жнива" проиграло суд Газпрому в Нидерландах. Компания пыталась отсудить у "Газпрома" утраченные в 2022 году 18 элеваторов с зерном общей стоимостью 9 млрд рублей. "Газпром" в качестве ответчика был выбран лишь потому, что у него ещё есть активы в Европе и он не обладает иммунитетом, в отличие от России как государства, которое подобные суды смело игнорирует. Но суд в Нидерландах счёл, что раз запорожский суд признал "Газпром" в качестве альтер-эго России, то значит на "Газпром" также распространяется государственный иммунитет, после чего прекратил производство и обязал "Жнива" погасить судебные издержки в размере 1566 евро. Проще говоря, юридических оснований для удовлетворения иска не было, да и суд счёл, что нужды впрягаться за Украину в данном случае нет.Проект Bihus опубликовал расследование и выяснил, что бывшие руководители "экономического блока" украинской полиции являются владельцами премиальных объектов недвижимости и многочисленных компаний. На Украине расследование никакого резонанса не вызвало. Во-первых, Денис Бигус является внештатным сотрудником СБУ, а его расследования известно чьи расследования. Во-вторых, никаких иллюзий по поводу порядочности украинских полицейских у граждан Украины нет.Минобразования решило, что в школах на прифронтовых территориях может проходить дистанционное обучение в классах до 10 учеников вместо 15. В теории это позволит сохранить большее количество школ, которые киевская власть на прифронтовых территориях хотела массово закрывать уже с 1 сентября.Правительство одобрило начало процедуры подготовки тендера для американских частных инвесторов для запуска добычи лития в рамках "минеральной сделки".

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

украина, россия, сша, алексей чернышев, владимир зеленский, василий малюк, газпром, вооруженные силы украины, вкс