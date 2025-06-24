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Премьер-министр Украины наврал лидеру протестантов ЕС
Премьер-министр Украины наврал лидеру протестантов ЕС - 24.06.2025 Украина.ру
Премьер-министр Украины наврал лидеру протестантов ЕС
Пытается уничтожить свободу совести, преследует протестантские общины, похищает и пытает священнослужителей, запрещает деятельность независимых религиозных организаций не нынешнее руководство Украины, а Россия. Об этом 24 июня заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль генсеку Европейского евангельского альянса Яну Весселсу.
2025-06-24T20:48
2025-06-24T20:48
2025-06-24T20:48
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Шмыгаль высоко оценил позицию Европейского евангельского альянса в борьбе нынешнего украинского руководства с Россией."Евангельские протестантские церкви принимают активное участие в деятельности Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Ихний вклад в помощь украинскому фронту и тылу, тем, кто требует помощи, является очень весомым", - заявил Шмыгаль.Он сообщил Весселсу, что Россия якобы осуществляет преступную деятельность в отношнеии верующих и заявил, что с 2014 года российские военнослужащие "убили по меньшей мере 70 священнослужителей". Об этом украинский политик проинформировал подписчиков своего телеграм-канала без каких-либо подтверждений своих слов."Россия пытается уничтожить свободу совести, преследует протестантские общины, похищает и пытает священнослужителей, запрещает деятельность независимых религиозных организаций. Украина же борется за свободу и духовную, и национальную", - заявил Шмыгаль.Пользуясь случаем, глава Кабмина Украины также озвучил инициативы нынешнего руководства Украины, включая программу разминирования.По словам Шмыгаля, нынешние руководители Украины надеются вернуть свою власть над новыми регионами России. В этой связи интерес для них представляют территории разминированные.Тем временем В УПЦ сообщили о мобилизации очередного священнослужителяТакже о дискриминации верующих сообщалось в публикации "Первая молитва на украинском языке": нацисты избили священников УПЦ при попытке захватить собор Автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич рассмотрел проблему в публикации Образец изворотливости и лицемерия. Чем занята Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести
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новости, украина, россия, денис шмыгаль, упц, ес, кабмин, протестанты, украина-ес, верующие, дискриминация, гонения, захваты храмов, хроника репрессий, православные, священник, гражданские свободы, религия, репрессии, постсоветское пространство, дезинформация, русофобия
Новости, Украина, Россия, Денис Шмыгаль, УПЦ, ЕС, Кабмин, Протестанты, Украина-ЕС, верующие, дискриминация, гонения, захваты храмов, Хроника репрессий, православные, священник, гражданские свободы, Религия, репрессии, постсоветское пространство, дезинформация, Русофобия
Премьер-министр Украины наврал лидеру протестантов ЕС
Пытается уничтожить свободу совести, преследует протестантские общины, похищает и пытает священнослужителей, запрещает деятельность независимых религиозных организаций не нынешнее руководство Украины, а Россия. Об этом 24 июня заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль генсеку Европейского евангельского альянса Яну Весселсу.
Шмыгаль высоко оценил позицию Европейского евангельского альянса в борьбе нынешнего украинского руководства с Россией.
"Евангельские протестантские церкви принимают активное участие в деятельности Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Ихний вклад в помощь украинскому фронту и тылу, тем, кто требует помощи, является очень весомым", - заявил Шмыгаль.
Он сообщил Весселсу, что Россия якобы осуществляет преступную деятельность в отношнеии верующих и заявил, что с 2014 года российские военнослужащие "убили по меньшей мере 70 священнослужителей". Об этом украинский политик проинформировал подписчиков своего телеграм-канала без каких-либо подтверждений своих слов.
"Россия пытается уничтожить свободу совести, преследует протестантские общины, похищает и пытает священнослужителей, запрещает деятельность независимых религиозных организаций. Украина же борется за свободу и духовную, и национальную", - заявил Шмыгаль.
Пользуясь случаем, глава Кабмина Украины также озвучил инициативы нынешнего руководства Украины, включая программу разминирования.
По словам Шмыгаля, нынешние руководители Украины надеются вернуть свою власть над новыми регионами России. В этой связи интерес для них представляют территории разминированные.