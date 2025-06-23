Военный аналитик о слабостях Израиля: "Железный купол" дал трещину – ключевые объекты в огне - 23.06.2025 Украина.ру
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Военный аналитик о слабостях Израиля: "Железный купол" дал трещину – ключевые объекты в огне
Военный аналитик о слабостях Израиля: "Железный купол" дал трещину – ключевые объекты в огне - 23.06.2025 Украина.ру
Военный аналитик о слабостях Израиля: "Железный купол" дал трещину – ключевые объекты в огне
Последние ракетные атаки Ирана вскрыли серьезные проблемы израильской системы ПВО. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин
2025-06-23T03:15
2025-06-23T03:15
новости
израиль
иран
тегеран
биньямин нетаньяху
украина.ру
война
конфликт
пво
железный купол
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"Их "Железный купол" сдержал первую волну, а в третьей и четвертой проходило 50% ракет. Здание Моссада полностью сожжено, здание Минобороны сильно поражено", – отметил Сорокин.Эксперт пояснил, что израильская система защиты, долгое время считавшаяся одной из лучших в мире, не справляется с массированными ударами. По его словам, при одновременном запуске сотен ракет и дронов даже самая совершенная ПВО дает сбои.Сорокин отметил, что особенно уязвимыми оказались стратегические объекты в глубине страны. Как подчеркнул аналитик, уничтожение штаб-квартиры Моссада и серьезные повреждения здания Минобороны демонстрируют – Израиль недооценил иранские возможности.Эксперт предположил, что в ближайшее время Тегеран может усилить ракетное давление, а Израилю придется либо искать дипломатическое решение, либо готовиться к затяжному конфликту. По мнению Сорокина, текущие закупки дополнительных перехватчиков – лишь временная мера, которая не решит системных проблем.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.Также по теме в интервью Сергея Михеева: Нетаньяху толкает Трампа в войну, поражение Ирана в которой невыгодно России на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250622/1064102917.html
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новости, израиль, иран, тегеран , биньямин нетаньяху, украина.ру, война, конфликт, пво, железный купол, вооружения, ближний восток
Новости, Израиль, Иран, Тегеран , Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, война, конфликт, ПВО, железный купол, вооружения, Ближний Восток

Военный аналитик о слабостях Израиля: "Железный купол" дал трещину – ключевые объекты в огне

03:15 23.06.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана
Разрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Последние ракетные атаки Ирана вскрыли серьезные проблемы израильской системы ПВО. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин
"Их "Железный купол" сдержал первую волну, а в третьей и четвертой проходило 50% ракет. Здание Моссада полностью сожжено, здание Минобороны сильно поражено", – отметил Сорокин.
Эксперт пояснил, что израильская система защиты, долгое время считавшаяся одной из лучших в мире, не справляется с массированными ударами. По его словам, при одновременном запуске сотен ракет и дронов даже самая совершенная ПВО дает сбои.
Сорокин отметил, что особенно уязвимыми оказались стратегические объекты в глубине страны. Как подчеркнул аналитик, уничтожение штаб-квартиры Моссада и серьезные повреждения здания Минобороны демонстрируют – Израиль недооценил иранские возможности.
Эксперт предположил, что в ближайшее время Тегеран может усилить ракетное давление, а Израилю придется либо искать дипломатическое решение, либо готовиться к затяжному конфликту. По мнению Сорокина, текущие закупки дополнительных перехватчиков – лишь временная мера, которая не решит системных проблем.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.
Также по теме в интервью Сергея Михеева: Нетаньяху толкает Трампа в войну, поражение Ирана в которой невыгодно России на сайте Украина.ру.
Игорь Нагаев - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Вчера, 07:00
Игорь Нагаев: Иран нанес по Израилю такой ответный удар, что США нужно немедленно отползать от УкраиныУкраина всем должна. Задача Украины – сделать так, чтобы от долгов избавиться. А избавиться от них можно только в том случае, если Украина распадется на несколько частей с тем, чтобы на одну из этих частей перенести эти долги, считает политический аналитик, автор и ведущий программы "Хроники смуты" на интернет-канале "День-ТВ" Игорь Нагаев
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Заголовок открываемого материала
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