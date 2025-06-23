Военный аналитик о слабостях Израиля: "Железный купол" дал трещину – ключевые объекты в огне
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушения в жилых районах Тель-Авива от ракетной атаки Ирана
Последние ракетные атаки Ирана вскрыли серьезные проблемы израильской системы ПВО. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин
"Их "Железный купол" сдержал первую волну, а в третьей и четвертой проходило 50% ракет. Здание Моссада полностью сожжено, здание Минобороны сильно поражено", – отметил Сорокин.
Эксперт пояснил, что израильская система защиты, долгое время считавшаяся одной из лучших в мире, не справляется с массированными ударами. По его словам, при одновременном запуске сотен ракет и дронов даже самая совершенная ПВО дает сбои.
Сорокин отметил, что особенно уязвимыми оказались стратегические объекты в глубине страны. Как подчеркнул аналитик, уничтожение штаб-квартиры Моссада и серьезные повреждения здания Минобороны демонстрируют – Израиль недооценил иранские возможности.
Эксперт предположил, что в ближайшее время Тегеран может усилить ракетное давление, а Израилю придется либо искать дипломатическое решение, либо готовиться к затяжному конфликту. По мнению Сорокина, текущие закупки дополнительных перехватчиков – лишь временная мера, которая не решит системных проблем.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Николай Сорокин: Если США будут бомбить Иран, на их авианосцы и базы полетят "Герани" и ракеты серии "Х" на сайте Украина.ру.
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