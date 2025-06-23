https://ukraina.ru/20250623/raskodirovat-mozgi-ekspert-predlozhil-sposob-deprogrammirovaniya-ukrainskoy-molodezhi-1064163037.html

"Раскодировать мозги": эксперт предложил способ депрограммирования украинской молодежи

"Раскодировать мозги": эксперт предложил способ депрограммирования украинской молодежи - 23.06.2025 Украина.ру

"Раскодировать мозги": эксперт предложил способ депрограммирования украинской молодежи

После завершения СВО России предстоит сложная работа по депрограммированию украинской молодежи, воспитанной в русофобии. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

2025-06-23T04:00

2025-06-23T04:00

2025-06-23T04:00

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"Украинцев закодировали по науке, использовав для этого целый ряд инструментов", — заявил он. Командир подчеркнул необходимость научного подхода: "Следовательно, надо их раскодировать научными способами... Это вопрос социальной инженерии".Живов описал конечную цель: "Мы должны добиться, чтобы они разочаровались в украинстве как в идее". Он провёл литературную параллель: "Поняв, что из-за этой идеи они превратились в старуху из 'Сказки о рыбаке и рыбке'"."Эта задача непростая", — заключил Живов, но выразил уверенность в её выполнимости при системном подходе. Он подчеркнул, что без такой работы реинтеграция украинского общества будет невозможна.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О боевой работе на Покровском направлении, применении сбросов на FPV-дронах, поиске вражеских блиндажей в лесополосах и развитии дроноводства — в материале Игоря Гомольского "Оператор ударного дрона Ара: С новым оборудованием удается залетать дальше, спускаться ниже, бить точнее" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250622/1064102917.html

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новости, россия, алексей живов, украина.ру, молодежь, украина, общество, украинцы, сво, спецоперация