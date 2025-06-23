"Раскодировать мозги": эксперт предложил способ депрограммирования украинской молодежи - 23.06.2025 Украина.ру
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"Раскодировать мозги": эксперт предложил способ депрограммирования украинской молодежи
"Раскодировать мозги": эксперт предложил способ депрограммирования украинской молодежи - 23.06.2025 Украина.ру
"Раскодировать мозги": эксперт предложил способ депрограммирования украинской молодежи
После завершения СВО России предстоит сложная работа по депрограммированию украинской молодежи, воспитанной в русофобии. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-06-23T04:00
2025-06-23T04:00
новости
россия
алексей живов
украина.ру
молодежь
украина
общество
украинцы
сво
спецоперация
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"Украинцев закодировали по науке, использовав для этого целый ряд инструментов", — заявил он. Командир подчеркнул необходимость научного подхода: "Следовательно, надо их раскодировать научными способами... Это вопрос социальной инженерии".Живов описал конечную цель: "Мы должны добиться, чтобы они разочаровались в украинстве как в идее". Он провёл литературную параллель: "Поняв, что из-за этой идеи они превратились в старуху из 'Сказки о рыбаке и рыбке'"."Эта задача непростая", — заключил Живов, но выразил уверенность в её выполнимости при системном подходе. Он подчеркнул, что без такой работы реинтеграция украинского общества будет невозможна.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О боевой работе на Покровском направлении, применении сбросов на FPV-дронах, поиске вражеских блиндажей в лесополосах и развитии дроноводства — в материале Игоря Гомольского "Оператор ударного дрона Ара: С новым оборудованием удается залетать дальше, спускаться ниже, бить точнее" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, алексей живов, украина.ру, молодежь, украина, общество, украинцы, сво, спецоперация
Новости, Россия, Алексей Живов, Украина.ру, молодежь, Украина, Общество, украинцы, СВО, Спецоперация

"Раскодировать мозги": эксперт предложил способ депрограммирования украинской молодежи

04:00 23.06.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк"Марш в вышиванках" во Львове
Марш в вышиванках во Львове - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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После завершения СВО России предстоит сложная работа по депрограммированию украинской молодежи, воспитанной в русофобии. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
"Украинцев закодировали по науке, использовав для этого целый ряд инструментов", — заявил он. Командир подчеркнул необходимость научного подхода: "Следовательно, надо их раскодировать научными способами... Это вопрос социальной инженерии".
Живов описал конечную цель: "Мы должны добиться, чтобы они разочаровались в украинстве как в идее". Он провёл литературную параллель: "Поняв, что из-за этой идеи они превратились в старуху из 'Сказки о рыбаке и рыбке'".
Эксперт отметил масштаб задачи: "Надо сесть, прописать стратегию, подобрать инструменты". Он предупредил, что процесс будет долгим: "После этого какое-то количество людей можно спасти".
"Эта задача непростая", — заключил Живов, но выразил уверенность в её выполнимости при системном подходе. Он подчеркнул, что без такой работы реинтеграция украинского общества будет невозможна.
Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.
О боевой работе на Покровском направлении, применении сбросов на FPV-дронах, поиске вражеских блиндажей в лесополосах и развитии дроноводства — в материале Игоря Гомольского "Оператор ударного дрона Ара: С новым оборудованием удается залетать дальше, спускаться ниже, бить точнее" на сайте Украина.ру.
Игорь Нагаев - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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