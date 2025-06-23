"Раскодировать мозги": эксперт предложил способ депрограммирования украинской молодежи
После завершения СВО России предстоит сложная работа по депрограммированию украинской молодежи, воспитанной в русофобии. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
"Украинцев закодировали по науке, использовав для этого целый ряд инструментов", — заявил он. Командир подчеркнул необходимость научного подхода: "Следовательно, надо их раскодировать научными способами... Это вопрос социальной инженерии".
Живов описал конечную цель: "Мы должны добиться, чтобы они разочаровались в украинстве как в идее". Он провёл литературную параллель: "Поняв, что из-за этой идеи они превратились в старуху из 'Сказки о рыбаке и рыбке'".
Эксперт отметил масштаб задачи: "Надо сесть, прописать стратегию, подобрать инструменты". Он предупредил, что процесс будет долгим: "После этого какое-то количество людей можно спасти".
"Эта задача непростая", — заключил Живов, но выразил уверенность в её выполнимости при системном подходе. Он подчеркнул, что без такой работы реинтеграция украинского общества будет невозможна.
Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.
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