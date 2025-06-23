https://ukraina.ru/20250623/kitay-prizval-sodeystvovat-deeskalatsii-izrailsko-iranskogo-konflikta-1064201309.html

Китай призвал содействовать деэскалации израильско-иранского конфликта

Китай призвал содействовать деэскалации израильско-иранского конфликта - 23.06.2025 Украина.ру

Китай призвал содействовать деэскалации израильско-иранского конфликта

Китай обратился к международному сообществу с призывом активизировать усилия по содействию деэскалации израильско-иранского конфликта и не допустить, чтобы региональные потрясения оказали еще большее влияние на глобальный экономический рост. Об этом 23 июня заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает информагентство "Синьхуа".

2025-06-23T18:46

2025-06-23T18:46

2025-06-23T18:47

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Го Цзякунь выступил с заявлением о деэскалации израильско-иранского конфликта на очередной ведомственной пресс-конференции. Он прокомментировал сообщение о том, что парламент Ирана пришёл к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив при том, что окончательное решение остается за Высшим советом национальной безопасности исламской республики."Персидский залив и близлежащие воды являются важным маршрутом для международной торговли товарами и энергоносителями, подчеркнул Го Цзякунь, добавив, что поддержание безопасности и стабильности в регионе отвечает общим интересам международного сообщества", - сообщило информагентство.Оно также обратило внимание на заявление о неспровоцированной и неоправданной агрессии Израиля в отношении Ирана, которое 23 июня сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Встреча Путина и Аракчи, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 23 июня

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новости, китай, иран, израиль, владимир путин, мид кнр, ближний восток, международные отношения, международное право, международная политика, война, нефть, энергоресурсы, энергоносители