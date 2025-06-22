https://ukraina.ru/20250622/vozvraschenie-polimerov-kak-rossiya-realizuet-proekty-po-proizvodstvu-plastikov-1064136517.html

Возвращение полимеров: как Россия реализует проекты по производству пластиков

Возвращение полимеров: как Россия реализует проекты по производству пластиков - 22.06.2025 Украина.ру

Возвращение полимеров: как Россия реализует проекты по производству пластиков

В далёком 2005 году, отчитывая нецензурной лексикой срывающих сроки проектировщиков, Андрей Барабанцев — начальник цеха полимерных покрытий Череповецкого металлургического комбината, входящего в состав "Северстали", — породил всем известный мем про потерянные полимеры, означающий срыв сроков и потерю надежд.

2025-06-22T06:24

2025-06-22T06:24

2025-06-22T06:24

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Во время ПМЭФ-2025 стало известно о желании банка ВТБ вложить 800 млрд рублей в строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге, где сорваны сроки, но сохранены надежды. Россия вернёт утраченные полимеры, тем более что сложности вызваны объективными обстоятельствами.Не страна-бензоколонкаПокойный ныне сенатор-республиканец Джон Маккейн после присоединения Крыма назвал Россию страной-бензоколонкой. За 11 лет изменилось многое и Россия, строго говоря, страной-бензоколонкой не является: в 2023 году на долю полезных ископаемых приходится 2% от ВВП, а доля нефтегазовых доходов с пиковых 50% после Крыма сократилась до текущих 38%. Однако нефть и газ как богатства никуда не делись и власти с бизнесом предпринимают усилия для стимулирования экспорта продуктов их глубокой переработки. Со светлыми нефтепродуктами — бензином и дизелем — всё предельно понятно.А вот ситуация с полимерами — продуктами нефте-, и газохимии всё несколько сложнее. По итогам 2024 года в России произвели 10,9 млн тонн различных пластмасс, что на 1,6% ниже предкризисного пика 2021 года. Разновидностей пластиков великое множество, но наиболее известным в быту являются полимеры этилена, стирола и винилхлорида. Первый представляет собой пакеты и трубы, а второй часто становится подложкой для фруктов и готовой еды, а из третьего делают профиль для пластиковых окон. Полимеров этилена Россия производит чуть больше 3,5 млн тонн, стирола чуть больше 600 тонн, а винилхлорида около 1 млн тонн.Несмотря на богатство сырьевой базы — нефти и газа — доля России на мировом рынке пластиков невелика и колеблется в районе 2%. Общая ёмкость мирового рынка полиэтилена превышает 121 млн тонн, за последние 10 лет рынок вырос больше чем на 20%, а рынок полипропилена перевалил за 87 млн тонн. Доминируют на этих рынках страны АТР и Северной Америки, которые контролируют 60% мирового производства полиэтилена.Тягаться с АТР и Америкой по себестоимости продукции тяжело: несмотря на газ и нефть, климат вносит свою лепту и себестоимость российской продукции оказывается выше, чем у конкурентов. Тем не менее, попытки предпринимаются.В 2019 году правительство решило субсидировать переработчиков газа, а в 2020 году определилось с параметрами налогового манёвра, в том числе для перспективных проектов — Амурского и Балтийского газохимических комплексов (ГХК). Вот только по прошествии 5 лет эти проекты не реализованы.И дело не в потерянных полимерах.Преодолевая санкцииЕсли всё максимально упростить, то производство пластиков выглядит следующим образом. На газоперерабатывающий завод поступает сырьё — "жирный" (то есть содержащий фракции этана, пентана и так далее) природный газ, который "обезжиривается" (происходит отделение метана от других газов). Метан далее используется в качестве топлива или экспортируется, а прочие газы перерабатываются на газохимических комплексах в различные пластики.Ещё до СВО предполагалось построить два гигантских завода: Амурский на Дальнем Востоке и Балтийский в Усть-Луге. Места их строительства выбрали не просто так: сырьевой базой для Амурского ГХК является "жирный" газ, экспортируемый в КНР по "Силе Сибири", а Балтийский ГХК должен был перерабатывать газ из "Северного потока-2". Соответственно с Амурского ГХК пластик планировали экспортировать в Китай, а из Балтийского преимущественно в Европу.К строительству Амурского ГПЗ и ГХК (заводы действуют в связке) приступили ещё в 2020 году. ГПЗ строит "Газпром", а ГХК — СП "Сибура" (60%) и китайской Sinopec (40%). Завод будет производить 2,7 млн тонн полимеров (2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена).Под ГПЗ "Газпром" в 2019 году занял рекордные 11,4 млрд евро. Первую линию (всего их 6) Амурского ГПЗ запустили ещё в 2021 году, а к сентябрю 2024 года строительная готовность завода должна была достичь 92,5%.ГХК начали строить в 2020 году с намерением завершить проект к середине 2024 года, на полгода раньше срока. Но в 2022 году всё пошло не по плану, и западные подрядчики отказались поставлять оборудование для завода. Стройка стоимостью в 10 млрд долларов застопорилась. Пришлось менять поставщиков оборудования, проект реализуется, но сроки запуска съехали на 2027 год.С Балтийским ГХК всё ещё сложнее, чем с Амурским. Он также представляет собой связку из ГПЗ и ГХК. Газоперерабатывающий завод — сфера ответственности "Газпрома" и "РусГазДобычи", которому изначально было нужно модернизировать магистральные газопроводы, увеличив их пропускную способность. Заодно было необходимо повысить "жирность" газа. Вот только "Северный поток-2" больше работает, а значит метан — "обезжиренный газ" — в экспортную трубу не загонишь и проект скорректировали с прицелом на отгрузки СПГ, а также возврат части газа в российскую газотранспортную систему. Именно эту стройку ВТБ прокредитует на 800 млрд рублей. Завод готов примерно наполовину.Газохимический комплекс — изначально был вотчинной компании "РусГазДобычы", которая начала строительство завода в 2021 году. Затем всё — как и с Амурским ГХК — пошло не по плану, и западные поставщики оборудования ушли из России. На помощь позвали китайскую компанию CC7. Завод после запуска будет производить до 2,8 млн тонн полиэтилена в год с прицелом на рынок Азии, а также 13,1 млн тонн СПГ.Параллельно возник ещё один газохимический проект — "Лужский химический комплекс", — реализуемый компанией "Ивамарис" с планами по выпуску 1,8 млн тонн полимеров в год, 70% которых планируется поставлять в страны Азии и Бразилию. Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта на ПМЭФ-2025 подписали представители "Ивамариса" и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Стройка обойдётся в 200 млрд рублей, завод планируют запустить в 2030 году.И это только гигантские проекты на новых площадках, а на ПЭМФ-2025 подписали соглашение о строительстве в Тульской области производства высокомолекулярных полимеров стоимостью свыше 70 млрд рублей. Отдельные проекты реализованы в Татарстане (Казаньоргсинтез прибавил 120 тыс. тонн мощностей) и Иркутской области (в мае начался запуск Иркутского завода полимеров в Усть-Куте), а СИБУР в 2020 году запустил "ЗапСибНефтехим" в Тюменской области — комплекс мощность 570 тыс. полипропилена в год.Стратегические целиВ общем, после начала СВО Россия потеряла в качестве рынков сбыта своей полимерной продукции Европу и Украину, просела в производстве пластиков, столкнулась со сложностями в реализации инвестиционных проектов, но не сдалась. Объёмы практически восстановили, рынки заместили Китаем и выросшей в 1,5 раза за 2022–2023 годы Турцией. Инвестпроекты перестроили и продолжили их реализацию. Заодно существенно сократился импорт и ускорились темпы работ в самой России по разработке и выпуске специфических марок полимеров в рамках импортозамещения.Стратегическая задача — удвоить объём производства базовых полимеров с 5,4 млн тонн по итогам 2023 года до 12,9 млн тонн к 2035 году. Такой прогноз в 2024 году давала аудиторская компания Kept (бывшая KPMG).Безусловно, проблем у нефте-, и газохимии в России хватает, равно как и специфических особенностей развития мирового рынка, но вряд ли они будут больше, чем те, что России устроили в 2022 году. Так что, вне зависимости от сроков реализации, проекты доведут до конца, а Россия вернёт свои утраченные полимеры.О других проектах, которые обсуждались на заседаниях ПМЭФ - в интервью заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алмаза Хусаинова: Обязательно восстановим Каховскую ГЭС и канал Северский Донецк – Донбасс

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

россия, китай, крым, джон маккейн (политик), газпром, петербургский международный экономический форум (фонд), втб, эксклюзив