Замминистра Алмаз Хусаинов: Обязательно восстановим Каховскую ГЭС и канал Северский Донецк – Донбасс - 22.06.2025 Украина.ру
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Замминистра Алмаз Хусаинов: Обязательно восстановим Каховскую ГЭС и канал Северский Донецк – Донбасс
Замминистра Алмаз Хусаинов: Обязательно восстановим Каховскую ГЭС и канал Северский Донецк – Донбасс - 22.06.2025 Украина.ру
Замминистра Алмаз Хусаинов: Обязательно восстановим Каховскую ГЭС и канал Северский Донецк – Донбасс
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алмаз Хусаинов на полях ПМЭФ дал эксклюзивное блиц-интервью журналисту издания Украина.ру Анне Черкасовой.
2025-06-22T06:03
2025-06-22T06:19
россия
донбасс
новороссия
марат хуснуллин
петербургский международный экономический форум (фонд)
украина.ру
мчс
интервью
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Он рассказал о том, когда начнется восстановление Каховской ГЭС и как происходит выплата компенсаций за утерянное жилье для граждан Авдеевки и Марьинки.В рамках форума ПМЭФ, который состоялся в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня, прошла сессия "Возрождение новых регионов России как драйвер экономического роста" с участием заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, глав воссоединенных регионов России и потенциальных инвесторов.— Алмаз Шаукатович, ранее Марат Хуснуллин отметил, что началась активная фаза возведения домов на стройплощадках Луганска и Донецка. А есть ли какие-то программы компенсаций за утерянное жилье для граждан особенно разрушенных населенных пунктов Донбасса, например, Авдеевки, Марьинки?— Спасибо за вопрос. Я хочу отметить, что у нас в рамках реализации госпрограммы развития воссоединенных субъектов РФ предусмотрены средства. Ежегодно на эти цели идёт почти 22 миллиарда рублей.Мы осуществляем выплаты через региональные команды, региональные правительства — доводим до них средства. В итоге это позволит почти 180 тысячам жителей Донбасса и Новороссии получить выплаты с целью восстановления жилищных условий.Эта программа у нас есть, и мы средства для нее предусматриваем и дальше будем это делать — до 2030 года.— Существует ли программа, согласно которой определяется, какой освобожденный РФ город, село имеет смысл восстанавливать, а какой нет, не целесообразно?— У нас сегодня подход к этому вопросу комплексный. Мы совместно с Министерством обороны России рассматриваем возможность восстановления входа в тот или иной населенный пункт. После одобрения Министерства обороны мы через рабочую группу принимаем решение о восстановлении социальных и жилых объектов тех или иных населенных пунктов.Но основная задача — это совместно с МЧС и иными ведомствами подготовить освобожденные населенные пункты к прохождению осенне-зимнего периода. Данную работу Минстрой координирует совместно с Фондом развития территорий, совместно с другими коллегами и региональными командами. Мы эту задачу решаем.Прохождение прошлого отопительного периода получилось организовать на высоком уровне. Ближайший отопительный сезон так же будем проходить.— По нашей информации из местных источников, в Каховский район приезжали инженеры и делали замеры с целью восстановления Каховской ГЭС. Готовится ли сейчас проект восстановления Каховской ГЭС или об этом еще говорить рано?— Не знаю про инженеров, от вас первый раз об этом слышу. Но точно знаю, что мы обязательно будем ее восстанавливать — как будет возможность подойти и начать восстановительные работы там, мы к этой работе приступим.Мало того, мы будем восстанавливать канал Северский Донецк – Донбасс для того, чтобы вода пошла и по Днепру, и по Северскому Донцу, и по Крымскому каналу. Обеспечим работу мелиоративным комплексам в Запорожской и Херсонской областях.То есть для развития сельского хозяйства и для жилищно-коммунального комплекса вододефицит и проблемы с водоснабжением мы обязательно в будущем решим. Для этого у нас предусмотрены средства. Мы обязательно к этому вопросу вернемся, как позволит оперативная обстановка.Какие нужны политические и экономические решения, чтобы качественно развивать Новороссию, в том числе туристическую отрасль - в материале Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию.
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, донбасс, новороссия, марат хуснуллин, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру, мчс, интервью
Россия, Донбасс, Новороссия, Марат Хуснуллин, Петербургский международный экономический форум (фонд), Украина.ру, МЧС, Интервью

Замминистра Алмаз Хусаинов: Обязательно восстановим Каховскую ГЭС и канал Северский Донецк – Донбасс

06:03 22.06.2025 (обновлено: 06:19 22.06.2025)
 
Алмаз Хусаинов
Алмаз Хусаинов
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алмаз Хусаинов на полях ПМЭФ дал эксклюзивное блиц-интервью журналисту издания Украина.ру Анне Черкасовой.
Он рассказал о том, когда начнется восстановление Каховской ГЭС и как происходит выплата компенсаций за утерянное жилье для граждан Авдеевки и Марьинки.
В рамках форума ПМЭФ, который состоялся в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня, прошла сессия "Возрождение новых регионов России как драйвер экономического роста" с участием заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, глав воссоединенных регионов России и потенциальных инвесторов.
— Алмаз Шаукатович, ранее Марат Хуснуллин отметил, что началась активная фаза возведения домов на стройплощадках Луганска и Донецка. А есть ли какие-то программы компенсаций за утерянное жилье для граждан особенно разрушенных населенных пунктов Донбасса, например, Авдеевки, Марьинки?
— Спасибо за вопрос. Я хочу отметить, что у нас в рамках реализации госпрограммы развития воссоединенных субъектов РФ предусмотрены средства. Ежегодно на эти цели идёт почти 22 миллиарда рублей.
Мы осуществляем выплаты через региональные команды, региональные правительства — доводим до них средства. В итоге это позволит почти 180 тысячам жителей Донбасса и Новороссии получить выплаты с целью восстановления жилищных условий.
Эта программа у нас есть, и мы средства для нее предусматриваем и дальше будем это делать — до 2030 года.
ПМЄФ
ПМЄФ
ПМЄФ
— Существует ли программа, согласно которой определяется, какой освобожденный РФ город, село имеет смысл восстанавливать, а какой нет, не целесообразно?
— У нас сегодня подход к этому вопросу комплексный. Мы совместно с Министерством обороны России рассматриваем возможность восстановления входа в тот или иной населенный пункт. После одобрения Министерства обороны мы через рабочую группу принимаем решение о восстановлении социальных и жилых объектов тех или иных населенных пунктов.
Но основная задача — это совместно с МЧС и иными ведомствами подготовить освобожденные населенные пункты к прохождению осенне-зимнего периода. Данную работу Минстрой координирует совместно с Фондом развития территорий, совместно с другими коллегами и региональными командами. Мы эту задачу решаем.
Прохождение прошлого отопительного периода получилось организовать на высоком уровне. Ближайший отопительный сезон так же будем проходить.
на полях ПМЭФ
на полях ПМЭФ
на полях ПМЭФ
— По нашей информации из местных источников, в Каховский район приезжали инженеры и делали замеры с целью восстановления Каховской ГЭС. Готовится ли сейчас проект восстановления Каховской ГЭС или об этом еще говорить рано?
— Не знаю про инженеров, от вас первый раз об этом слышу. Но точно знаю, что мы обязательно будем ее восстанавливать — как будет возможность подойти и начать восстановительные работы там, мы к этой работе приступим.
Мало того, мы будем восстанавливать канал Северский Донецк – Донбасс для того, чтобы вода пошла и по Днепру, и по Северскому Донцу, и по Крымскому каналу. Обеспечим работу мелиоративным комплексам в Запорожской и Херсонской областях.
То есть для развития сельского хозяйства и для жилищно-коммунального комплекса вододефицит и проблемы с водоснабжением мы обязательно в будущем решим. Для этого у нас предусмотрены средства. Мы обязательно к этому вопросу вернемся, как позволит оперативная обстановка.
Какие нужны политические и экономические решения, чтобы качественно развивать Новороссию, в том числе туристическую отрасль - в материале Интеграция через туризм и соцподдержку: Каптелинина рассказала, как Госдума развивает Новороссию.
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РоссияДонбассНовороссияМарат ХуснуллинПетербургский международный экономический форум (фонд)Украина.руМЧСИнтервью
 
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