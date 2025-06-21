"Ленивые" деньги: почему цифровой рубль не интересен гражданам и бизнесу - 21.06.2025 Украина.ру
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"Ленивые" деньги: почему цифровой рубль не интересен гражданам и бизнесу
"Ленивые" деньги: почему цифровой рубль не интересен гражданам и бизнесу - 21.06.2025 Украина.ру
"Ленивые" деньги: почему цифровой рубль не интересен гражданам и бизнесу
Использование цифрового рубля нужно сделать массовым среди как граждан, так и предприятий и банков. С таким заявлением на ПМЭФ-2025 выступил президент Путин, призвав Центробанк ускорить "необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы".
2025-06-21T04:32
2025-06-21T04:32
россия
китай
приднестровье
владимир путин
госдума
петербургский международный экономический форум (фонд)
газпромбанк
эксклюзив
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Готовиться ко внедрению цифрового рубля — третьей формы денег в России наравне с наличным и безналичным рублём — Центробанк начал ещё в 2021 году, а соответствующий закон Госдума приняла летом 2023 года. С того времени ограниченное количество банков участвовало в эксперименте по внедрению цифрового рубля.Вот только эксперимент этот пока идёт ни шатко, ни валко, чему есть объективные обстоятельства. Мало того, Россия не единственная страна в мире, где пробуксовывает внедрение цифрового рубля, виной чему является отнюдь не безразличие граждан и медлительность чиновников, а сама природа третьей разновидности денег.Всем нам без какого-либо исключения знакомы две разновидности денег: наличная в виде монет (как правило металлических, а в Приднестровье в своё время были пластиковые) и купюр, а также безналичные в виде нулей и единиц машинного кода, хранящихся на серверах банков с доступом к ним через терминалы, кассы или мобильные приложения. В последние годы безнал уверенно теснит наличные деньги и по итогам 2024 года доля безналичных платежей в розничном обороте России превысила 85,8%. И это уже никого не удивляет: безнал удобнее налички, терминалы есть практически везде, а государство всячески стимулирует граждан отказываться от монет и купюр, сокращая теневой сектор экономики и экономя на чеканке монет и печати купюр.С цифровым рублём всё куда сложнее и непонятнее для обывателя. Дело в том, что безналичные рубли хранятся на счетах коммерческих банков, которые могут использовать деньги граждан для кредитования физических и юридических лиц. Стабильность этой системы обеспечивается ЦБ РФ, который следит за тем, чтобы банки следовали всем нормативам, включая достаточность капитала. А вот безналичный рубль хранится не на счетах банков, а в распределённом реестре Центробанка, коммерческие банки, в свою очередь, являются не более чем интерфейсом обеспечивающим связь между ЦБ как эмитентом цифрового рубля и оператором блокчейна, в котором этот самый цифрой рубль хранится, и его владельцем в лице гражданина и компании.А так как ЦБ РФ банком не является и не работает с физическими и юридическими лицами кроме самих банков (хотя мошенники от лица различных следователей и сотрудников ЦБ РФ уверяют своих жертв в обратном), то ЦБ РФ не начисляет кэшбек, не открывает гражданам вклады и никому кроме банков не даёт кредиты.Следовательно, возникает ситуация, когда третья форма рубля есть, но в её продвижении заинтересовано лишь государство. Коммерческим банкам цифрой рубль не нужен так как они им не управляют, а лишь оказывают, по сути, посреднические услуги, не зарабатывая при этом. Гражданам цифровой рубль также ни к чему, так как в цифровом рубле нельзя открыть вклад, на оплаченные им товары не начислят кэшбек и конвертировать один рубль в другой придётся через банковское приложение. Мало того, 41% россиян, опрошенных в ЦБ РФ, не знают о существовании цифрового рубля, 34% опрошенных знают о нём, но не готовы им пользоваться и лишь 6% готовы открыть счета в цифровых рублях.Поэтому не стоит удивляться тому, что на к 1 мая 2025 года у 15 российских банков накопилось на счетах в виде остатков от платежей чуть больше миллиона цифровых рублей, из которых 722 тыс. цифровых рублей приходится на Газпромбанк и ВТБ.ЦБ РФ и правительство эту специфику понимают и граждан к использованию цифровых рублей принуждать не будут так как в этом нет никакого смысла, что доказано зарубежным опытом.Китай внедряет цифровой юань с 2019 года, в его обороте участвуют шесть крупных банков, а также платформы AliPay и WeChat Pay. К 2024 году в пилотном проекте по внедрению цифрового юаня участвовали половина страны, а граждан в эксперимент вовлекали лотереями и бесплатной раздачей цифровых юаней, скидами при оплате товаров и услуг, возможностью платить цифровыми юанями в общественном транспорте. В итоге к середине 2024 года оборот цифровых юане вырос до 7 трлн (почти 1 трлн долларов) при объёме транзакций безналичным юанем в 2023 году на уровне 572,3 трлн, а средний баланс кошелька с цифровым юанем составлял 12 юаней против 98 тыс. юаней для банковских депозитов. И это в Китае, где в цифровом юане уже выплачивают зарплату части бюджетников, а в нескольких провинциях госорганы принимают плату от граждан только цифровыми юанями.Та же история и у других стран, где пытались внедрять цифровые валюты: Багамских островах, Ямайке, Нигерии, Индии и Организации Восточных Карибских государств.Тогда возникает резонный вопрос о том, кому же нужны цифровые валюты, включая рубль.Во-первых, государству, которое получает инструмент контроля за движением бюджетных средств. Одобренный Госдумой в первом чтении законопроект о поэтапной интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс предполагает применение в пилотном режиме цифрового рубля при предоставлении бюджетных субсидий, переводов по госконтрактам, а также социальным выплатам гражданам, перечень которых ещё предстоит определить правительству. Предполагается, что с 2026 года цифровой рубль будут использовать для всех федеральных расходов, а с 2027 года уже и для региональных и муниципальных.Во-вторых, бизнесу, но не всему. Ретейлеры вынуждены платить банку за каждую транзакцию, совершённую с использованием безналичного рубля от 0,4% до 3% от суммы платежа. Экономия на эквайринге в теории позволит магазинам сэкономить до 80 млрд рублей в год, а банки из-за потери дохода от различных комиссий потеряют 250 млрд рублей за 5 лет с момента массового внедрения цифрового рубля. В теории цифровой рубль может помочь бизнесу связанному с трансграничными платежам, но не раньше, чем ЦБ России и других стран договорятся об использовании цифровых валют в качестве средства международных платежей. Такие транзакции не будут видны американской финансовой разведке, а перечисляемые деньги нельзя будет заблокировать с помощью санкций — их придётся в таком случае вводить против Центробанков.Поэтому, если власти не попробуют прибегнуть к добровольно-принудительным мерам популяризации цифрового рубля, он замёт свою нишу в бюджетном процессе и будет использоваться ретейлом и крупными экспортёрами, а также компаниями, взаимодействующими с государственным сектором. В бюджетном процессе использование цифрового рубля осложнит нецелевое использование денег, став средством ужесточения финансового контроля, а бизнесу в какой-то момент облегчит взаимодействие с внешним миром и позволит сэкономить.Граждане же продолжат платить так, как им привычно и удобно, конвертируя при необходимости непонятные для себя цифровые рубли в безналичные. Цифровые валюты центробанков не пользуются популярностью так как не создают добавленной стоимости ни гражданам, ни бизнесу, включая банки. И это факт, обусловленный особенностью цифрового рубля и всех его цифровых "собратьев" из других стран.О других экономических темам, которые обсуждали участники ПМЭФ - в статье Ивана Лизана "Немного любви к экономике: о главной теме ПМЭФ-2025"
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Иван Лизан
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россия, китай, приднестровье, владимир путин, госдума, петербургский международный экономический форум (фонд), газпромбанк, эксклюзив
Россия, Китай, Приднестровье, Владимир Путин, Госдума, Петербургский международный экономический форум (фонд), Газпромбанк, Эксклюзив

"Ленивые" деньги: почему цифровой рубль не интересен гражданам и бизнесу

04:32 21.06.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
ПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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Использование цифрового рубля нужно сделать массовым среди как граждан, так и предприятий и банков. С таким заявлением на ПМЭФ-2025 выступил президент Путин, призвав Центробанк ускорить "необходимые процедуры и определить сроки перехода на новый этап технологического развития нашей финансовой сферы".
Готовиться ко внедрению цифрового рубля — третьей формы денег в России наравне с наличным и безналичным рублём — Центробанк начал ещё в 2021 году, а соответствующий закон Госдума приняла летом 2023 года. С того времени ограниченное количество банков участвовало в эксперименте по внедрению цифрового рубля.
Вот только эксперимент этот пока идёт ни шатко, ни валко, чему есть объективные обстоятельства. Мало того, Россия не единственная страна в мире, где пробуксовывает внедрение цифрового рубля, виной чему является отнюдь не безразличие граждан и медлительность чиновников, а сама природа третьей разновидности денег.
Всем нам без какого-либо исключения знакомы две разновидности денег: наличная в виде монет (как правило металлических, а в Приднестровье в своё время были пластиковые) и купюр, а также безналичные в виде нулей и единиц машинного кода, хранящихся на серверах банков с доступом к ним через терминалы, кассы или мобильные приложения. В последние годы безнал уверенно теснит наличные деньги и по итогам 2024 года доля безналичных платежей в розничном обороте России превысила 85,8%. И это уже никого не удивляет: безнал удобнее налички, терминалы есть практически везде, а государство всячески стимулирует граждан отказываться от монет и купюр, сокращая теневой сектор экономики и экономя на чеканке монет и печати купюр.
С цифровым рублём всё куда сложнее и непонятнее для обывателя. Дело в том, что безналичные рубли хранятся на счетах коммерческих банков, которые могут использовать деньги граждан для кредитования физических и юридических лиц. Стабильность этой системы обеспечивается ЦБ РФ, который следит за тем, чтобы банки следовали всем нормативам, включая достаточность капитала. А вот безналичный рубль хранится не на счетах банков, а в распределённом реестре Центробанка, коммерческие банки, в свою очередь, являются не более чем интерфейсом обеспечивающим связь между ЦБ как эмитентом цифрового рубля и оператором блокчейна, в котором этот самый цифрой рубль хранится, и его владельцем в лице гражданина и компании.
А так как ЦБ РФ банком не является и не работает с физическими и юридическими лицами кроме самих банков (хотя мошенники от лица различных следователей и сотрудников ЦБ РФ уверяют своих жертв в обратном), то ЦБ РФ не начисляет кэшбек, не открывает гражданам вклады и никому кроме банков не даёт кредиты.
Следовательно, возникает ситуация, когда третья форма рубля есть, но в её продвижении заинтересовано лишь государство. Коммерческим банкам цифрой рубль не нужен так как они им не управляют, а лишь оказывают, по сути, посреднические услуги, не зарабатывая при этом. Гражданам цифровой рубль также ни к чему, так как в цифровом рубле нельзя открыть вклад, на оплаченные им товары не начислят кэшбек и конвертировать один рубль в другой придётся через банковское приложение. Мало того, 41% россиян, опрошенных в ЦБ РФ, не знают о существовании цифрового рубля, 34% опрошенных знают о нём, но не готовы им пользоваться и лишь 6% готовы открыть счета в цифровых рублях.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Поэтому не стоит удивляться тому, что на к 1 мая 2025 года у 15 российских банков накопилось на счетах в виде остатков от платежей чуть больше миллиона цифровых рублей, из которых 722 тыс. цифровых рублей приходится на Газпромбанк и ВТБ.
ЦБ РФ и правительство эту специфику понимают и граждан к использованию цифровых рублей принуждать не будут так как в этом нет никакого смысла, что доказано зарубежным опытом.
Китай внедряет цифровой юань с 2019 года, в его обороте участвуют шесть крупных банков, а также платформы AliPay и WeChat Pay. К 2024 году в пилотном проекте по внедрению цифрового юаня участвовали половина страны, а граждан в эксперимент вовлекали лотереями и бесплатной раздачей цифровых юаней, скидами при оплате товаров и услуг, возможностью платить цифровыми юанями в общественном транспорте. В итоге к середине 2024 года оборот цифровых юане вырос до 7 трлн (почти 1 трлн долларов) при объёме транзакций безналичным юанем в 2023 году на уровне 572,3 трлн, а средний баланс кошелька с цифровым юанем составлял 12 юаней против 98 тыс. юаней для банковских депозитов. И это в Китае, где в цифровом юане уже выплачивают зарплату части бюджетников, а в нескольких провинциях госорганы принимают плату от граждан только цифровыми юанями.
Та же история и у других стран, где пытались внедрять цифровые валюты: Багамских островах, Ямайке, Нигерии, Индии и Организации Восточных Карибских государств.
Тогда возникает резонный вопрос о том, кому же нужны цифровые валюты, включая рубль.
Во-первых, государству, которое получает инструмент контроля за движением бюджетных средств. Одобренный Госдумой в первом чтении законопроект о поэтапной интеграции цифрового рубля в бюджетный процесс предполагает применение в пилотном режиме цифрового рубля при предоставлении бюджетных субсидий, переводов по госконтрактам, а также социальным выплатам гражданам, перечень которых ещё предстоит определить правительству. Предполагается, что с 2026 года цифровой рубль будут использовать для всех федеральных расходов, а с 2027 года уже и для региональных и муниципальных.
Во-вторых, бизнесу, но не всему. Ретейлеры вынуждены платить банку за каждую транзакцию, совершённую с использованием безналичного рубля от 0,4% до 3% от суммы платежа. Экономия на эквайринге в теории позволит магазинам сэкономить до 80 млрд рублей в год, а банки из-за потери дохода от различных комиссий потеряют 250 млрд рублей за 5 лет с момента массового внедрения цифрового рубля. В теории цифровой рубль может помочь бизнесу связанному с трансграничными платежам, но не раньше, чем ЦБ России и других стран договорятся об использовании цифровых валют в качестве средства международных платежей. Такие транзакции не будут видны американской финансовой разведке, а перечисляемые деньги нельзя будет заблокировать с помощью санкций — их придётся в таком случае вводить против Центробанков.
Поэтому, если власти не попробуют прибегнуть к добровольно-принудительным мерам популяризации цифрового рубля, он замёт свою нишу в бюджетном процессе и будет использоваться ретейлом и крупными экспортёрами, а также компаниями, взаимодействующими с государственным сектором. В бюджетном процессе использование цифрового рубля осложнит нецелевое использование денег, став средством ужесточения финансового контроля, а бизнесу в какой-то момент облегчит взаимодействие с внешним миром и позволит сэкономить.
Граждане же продолжат платить так, как им привычно и удобно, конвертируя при необходимости непонятные для себя цифровые рубли в безналичные. Цифровые валюты центробанков не пользуются популярностью так как не создают добавленной стоимости ни гражданам, ни бизнесу, включая банки. И это факт, обусловленный особенностью цифрового рубля и всех его цифровых "собратьев" из других стран.
О других экономических темам, которые обсуждали участники ПМЭФ - в статье Ивана Лизана "Немного любви к экономике: о главной теме ПМЭФ-2025"
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