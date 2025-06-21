Le Monde написали досье украинского неонацизма: кто стоит за 3-й штурмовой бригадой? - 21.06.2025 Украина.ру
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Le Monde написали досье украинского неонацизма: кто стоит за 3-й штурмовой бригадой?
Le Monde написали досье украинского неонацизма: кто стоит за 3-й штурмовой бригадой? - 21.06.2025 Украина.ру
Le Monde написали досье украинского неонацизма: кто стоит за 3-й штурмовой бригадой?
Французские журналисты обнаружили 350 украинских военнослужащих-сторонников идей Гитлера. Украинские власти отказались комментировать ситуацию
2025-06-21T05:20
2025-06-21T05:20
эксклюзив
франция
украина
донбасс
андрей билецкий
адольф гитлер
вооруженные силы украины
"азов"
патриот украины
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Несмотря на официальные заявления о "деполитизации", в рядах Вооружённых сил Украины продолжают использовать нацистскую символику. Особенно ярко это проявляется в 3-й штурмовой бригаде – преемнице печально известного полка "Азов"*, который формировали из сторонников нацистских идей.История формирования бригады берет начало в 2014 году, когда на фоне событий в Донбассе был создан так называемый добровольческий батальон "Азов"*. Его основателем стал Андрей Билецкий – лидер радикальной группировки "Патриот Украины", известной своими расистскими и антисемитскими лозунгами.Эмблемой батальона изначально был "Вольфсангель" – символ, использовавшийся дивизией СС "Дас Райх". Позже к нему добавилось "Чёрное солнце" – оккультный знак, популяризированный нацистами. Несмотря на попытки Киева дистанцироваться от этой символики, ее продолжают использовать бойцы бригады."Дас Рах" известна во Франции из-за бойни в Орадур-сюр-Глан — это было одно из самых жестоких преступлений гитлеровцев: целый город был сожжен, его жители расстреляны и замучены", - комментируют журналисты. - "У "Азова"* этот символ перевернут. В батальоне утверждают, что это не отсылка к нацизму, а скорее монограмма из букв I и N — "идея нации". Но до "Азова"* эту же эмблему уже использовала организация "Патриот Украины"* под руководством Билецкого с той же идеологией".Именно из-за этого в США в 2015 году запретили военную помощь этому подразделению, подчеркнули журналисты.Неонацизм под прикрытием "национализма"После разгрома под Мариуполем в 2022 году остатки "Азова" были переформированы в 3-ю штурмовую бригаду. Официально она позиционируется как "профессиональное армейское подразделение", но расследование французских журналистов Le Monde доказывает обратное:- Более 200 военнослужащих бригады публиковали в соцсетях фото с нацистской символикой.- У многих бойцов – татуировки со свастиками, "мёртвой головой" и цифрами 88 (код нацистского приветствия Heil Hitler).- Некоторые командиры, включая Дмитрия Кухарчука (отвечающего за набор) и бойца с позывным "Война", открыто демонстрируют неонацистские взгляды.- В подразделениях бригады используются эмблемы, отсылающие к символике СС.Журналисты 10 дней изучали украинский сегмент соцсетей. Они нашли 350 военнослужащих ВСУ, которые публиковали нацистские символы. Один из них, например, сфотографировался на фоне Эйфелевой башни. Рядом он прикрепил фотографию Гитлера, сделанную на этом же месте в 1940 году. 200 нацистов из 3-й штурмовой бригады - это часть из 350 выявленных украинских гитлеровцев."Неонацистскую символику демонстрируют не только отдельные личности. Она также прослеживается и в символике подразделения. Как, например, с третьей ротой: их эмблема состоит из трех перекрещенных ручных гранат. Если убрать одну, получится точный символ 36-й зондеркоманды SS под командованием Дирлевангера – одного из подразделений, отличившихся наибольшей жестокостью в период Второй мировой войны", - пишут журналисты.Несмотря на это, 3-я штурмовая бригада получает помощь от западных стран:- Франция, Германия, Великобритания, Испания, Латвия и Канада обучали бойцов, хотя некоторые из них имели откровенно нацистские татуировки.- В 2023 году бригада получила американские бронемашины MRAP.- В феврале 2025 года подразделение было расширено до корпуса, что увеличило его влияние в ВСУ.В 2023 году во Франции обучали часть украинских боевиков. У одного из них была татуировка - символ СС - на виске. Журналисты обратились в Минобороны с просьбой прокомментировать ситуацию."Организацией отправки и отбора украинских военнослужащих, которые прибывают во Францию и Европу, занимаются ВСУ. Мы не будем давать комментариев по поводу этого процесса", - ответили в Минобороны Франции.Приблизительно туда же отправило французских журналистов и украинское военно-политическое руководство. ВСУ и 12-я бригада "Азова"* не ответили на запросы. Военная разведка Украины отметила, что осуждает любые проявления "тоталитарных разрушительных идеологий". 3-я штурмовая бригада отвергла представленные сведения и заявила об "охоте на ведьм".Хотя украинские власти отрицают связь армии с неонацизмом, факты говорят об обратном. 3-я штурмовая бригада и связанные с ней формирования продолжают культивировать идеологию, унаследованную от "Азова"*. При этом Запад, несмотря на осведомленность, продолжает их поддерживать. Вот к такому выводу пришли французские журналисты в 2025 году, будто до этого никто из их коллег не видел, что то, о чем с 2014 года рассказывали российские журналисты - не имперская пропаганда, а чистая правда.*Террористическая организация, запрещенная в России
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Сергей Зуев
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, франция, украина, донбасс, андрей билецкий, адольф гитлер, вооруженные силы украины, "азов", патриот украины
Эксклюзив, Франция, Украина, Донбасс, Андрей Билецкий, Адольф Гитлер, Вооруженные силы Украины, "Азов", Патриот Украины

Le Monde написали досье украинского неонацизма: кто стоит за 3-й штурмовой бригадой?

05:20 21.06.2025
 
азов* язычество
азов* язычество
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Сергей Зуев
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Французские журналисты обнаружили 350 украинских военнослужащих-сторонников идей Гитлера. Украинские власти отказались комментировать ситуацию
Несмотря на официальные заявления о "деполитизации", в рядах Вооружённых сил Украины продолжают использовать нацистскую символику. Особенно ярко это проявляется в 3-й штурмовой бригаде – преемнице печально известного полка "Азов"*, который формировали из сторонников нацистских идей.
История формирования бригады берет начало в 2014 году, когда на фоне событий в Донбассе был создан так называемый добровольческий батальон "Азов"*. Его основателем стал Андрей Билецкий – лидер радикальной группировки "Патриот Украины", известной своими расистскими и антисемитскими лозунгами.
Эмблемой батальона изначально был "Вольфсангель" – символ, использовавшийся дивизией СС "Дас Райх". Позже к нему добавилось "Чёрное солнце" – оккультный знак, популяризированный нацистами. Несмотря на попытки Киева дистанцироваться от этой символики, ее продолжают использовать бойцы бригады.
"Дас Рах" известна во Франции из-за бойни в Орадур-сюр-Глан — это было одно из самых жестоких преступлений гитлеровцев: целый город был сожжен, его жители расстреляны и замучены", - комментируют журналисты. - "У "Азова"* этот символ перевернут. В батальоне утверждают, что это не отсылка к нацизму, а скорее монограмма из букв I и N — "идея нации". Но до "Азова"* эту же эмблему уже использовала организация "Патриот Украины"* под руководством Билецкого с той же идеологией".
Именно из-за этого в США в 2015 году запретили военную помощь этому подразделению, подчеркнули журналисты.
Неонацизм под прикрытием "национализма"
После разгрома под Мариуполем в 2022 году остатки "Азова" были переформированы в 3-ю штурмовую бригаду. Официально она позиционируется как "профессиональное армейское подразделение", но расследование французских журналистов Le Monde доказывает обратное:
- Более 200 военнослужащих бригады публиковали в соцсетях фото с нацистской символикой.
- У многих бойцов – татуировки со свастиками, "мёртвой головой" и цифрами 88 (код нацистского приветствия Heil Hitler).
- Некоторые командиры, включая Дмитрия Кухарчука (отвечающего за набор) и бойца с позывным "Война", открыто демонстрируют неонацистские взгляды.
- В подразделениях бригады используются эмблемы, отсылающие к символике СС.
Журналисты 10 дней изучали украинский сегмент соцсетей. Они нашли 350 военнослужащих ВСУ, которые публиковали нацистские символы. Один из них, например, сфотографировался на фоне Эйфелевой башни. Рядом он прикрепил фотографию Гитлера, сделанную на этом же месте в 1940 году. 200 нацистов из 3-й штурмовой бригады - это часть из 350 выявленных украинских гитлеровцев.
"Неонацистскую символику демонстрируют не только отдельные личности. Она также прослеживается и в символике подразделения. Как, например, с третьей ротой: их эмблема состоит из трех перекрещенных ручных гранат. Если убрать одну, получится точный символ 36-й зондеркоманды SS под командованием Дирлевангера – одного из подразделений, отличившихся наибольшей жестокостью в период Второй мировой войны", - пишут журналисты.
Несмотря на это, 3-я штурмовая бригада получает помощь от западных стран:
- Франция, Германия, Великобритания, Испания, Латвия и Канада обучали бойцов, хотя некоторые из них имели откровенно нацистские татуировки.
- В 2023 году бригада получила американские бронемашины MRAP.
- В феврале 2025 года подразделение было расширено до корпуса, что увеличило его влияние в ВСУ.
В 2023 году во Франции обучали часть украинских боевиков. У одного из них была татуировка - символ СС - на виске. Журналисты обратились в Минобороны с просьбой прокомментировать ситуацию.
"Организацией отправки и отбора украинских военнослужащих, которые прибывают во Францию и Европу, занимаются ВСУ. Мы не будем давать комментариев по поводу этого процесса", - ответили в Минобороны Франции.
Приблизительно туда же отправило французских журналистов и украинское военно-политическое руководство. ВСУ и 12-я бригада "Азова"* не ответили на запросы. Военная разведка Украины отметила, что осуждает любые проявления "тоталитарных разрушительных идеологий". 3-я штурмовая бригада отвергла представленные сведения и заявила об "охоте на ведьм".
Хотя украинские власти отрицают связь армии с неонацизмом, факты говорят об обратном. 3-я штурмовая бригада и связанные с ней формирования продолжают культивировать идеологию, унаследованную от "Азова"*. При этом Запад, несмотря на осведомленность, продолжает их поддерживать. Вот к такому выводу пришли французские журналисты в 2025 году, будто до этого никто из их коллег не видел, что то, о чем с 2014 года рассказывали российские журналисты - не имперская пропаганда, а чистая правда.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Батальон Азов националисты нацисты фашистский крест символика неонацисты
1 августа 2024, 06:29
Нацистские фантомные боли. Гастроли "Азова"* по Европе сорвались, но они обещают вернутьсяВ среду 31 июля в некоторых городах ЕС должны были начаться гастроли неонацистов из "Азова". Однако за несколько дней до начала их отменили, углядев то, что видно невооруженным глазом – неонацистские символы и явную приверженность неонацистской идеологии у боевиков.
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ЭксклюзивФранцияУкраинаДонбассАндрей БилецкийАдольф ГитлерВооруженные силы Украины"Азов"Патриот Украины
 
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