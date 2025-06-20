https://ukraina.ru/20250620/vs-rf-prodvigayutsya-k-dnepru-bogatyrev-raskryl-strategicheskie-tseli-na-sumskom-napravlenii-1064065219.html

ВС РФ продвигаются к Днепру: Богатырев раскрыл стратегические цели на Сумском направлении

ВС РФ продвигаются к Днепру: Богатырев раскрыл стратегические цели на Сумском направлении - 20.06.2025 Украина.ру

ВС РФ продвигаются к Днепру: Богатырев раскрыл стратегические цели на Сумском направлении

Российская армия успешно развивает наступление в Сумской области, создавая угрозу переправам через Днепр и ухудшая снабжение украинской группировки. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев

2025-06-20T03:30

2025-06-20T03:30

2025-06-20T03:30

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"Наши подразделения идут вперед, украинские ресурсы по этому поводу оптимизма не испытывают", - заявил эксперт. Он пояснил, что за Сумами нет крупных городов, а занятие высот западнее Полтавы позволит контролировать переправы через Днепр.По словам Богатырева, российские войска методично реализуют стратегический план: "Во-вторых, западнее Полтавы есть высоты, заняв которые мы сможем бить по переправам с правого берега Днепра на левый берег". Это поставит украинские войска в крайне сложное положение с логистикой.Богатырев отметил, что успехи достигнуты не только на Сумском направлении: "Мы пересекли границу Днепропетровской области и на Покровском направлении у нас есть успехи". Аналитик подчеркнул, что украинская армия испытывает серьезные проблемы с мобилизацией.Эксперт выразил уверенность, что текущее наступление создаст предпосылки для дальнейших успехов: "Пожелаем бойцам удачи, здоровья и победы".Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.Также по теме - в интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение.

https://ukraina.ru/20250619/kakie-dva-goroda-nuzhno-zanyat-vs-rossii-dlya-togo-chtoby-zelenskiy-i-ukraina-kapitulirovali--mikheev-1064028538.html

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наступление на сумы

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