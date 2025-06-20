https://ukraina.ru/20250620/vs-rf-prodvigayutsya-k-dnepru-bogatyrev-raskryl-strategicheskie-tseli-na-sumskom-napravlenii-1064065219.html
ВС РФ продвигаются к Днепру: Богатырев раскрыл стратегические цели на Сумском направлении
ВС РФ продвигаются к Днепру: Богатырев раскрыл стратегические цели на Сумском направлении - 20.06.2025 Украина.ру
ВС РФ продвигаются к Днепру: Богатырев раскрыл стратегические цели на Сумском направлении
Российская армия успешно развивает наступление в Сумской области, создавая угрозу переправам через Днепр и ухудшая снабжение украинской группировки. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
2025-06-20T03:30
2025-06-20T03:30
2025-06-20T03:30
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"Наши подразделения идут вперед, украинские ресурсы по этому поводу оптимизма не испытывают", - заявил эксперт. Он пояснил, что за Сумами нет крупных городов, а занятие высот западнее Полтавы позволит контролировать переправы через Днепр.По словам Богатырева, российские войска методично реализуют стратегический план: "Во-вторых, западнее Полтавы есть высоты, заняв которые мы сможем бить по переправам с правого берега Днепра на левый берег". Это поставит украинские войска в крайне сложное положение с логистикой.Богатырев отметил, что успехи достигнуты не только на Сумском направлении: "Мы пересекли границу Днепропетровской области и на Покровском направлении у нас есть успехи". Аналитик подчеркнул, что украинская армия испытывает серьезные проблемы с мобилизацией.Эксперт выразил уверенность, что текущее наступление создаст предпосылки для дальнейших успехов: "Пожелаем бойцам удачи, здоровья и победы".Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.Также по теме - в интервью Михаила Поликарпова: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение.
https://ukraina.ru/20250619/kakie-dva-goroda-nuzhno-zanyat-vs-rossii-dlya-togo-chtoby-zelenskiy-i-ukraina-kapitulirovali--mikheev-1064028538.html
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новости, днепр, россия, полтава, сумы, наступление на сумы, днепр (река), днепропетровская область, наступление, наступление вс рф, наступление россии, спецоперация
Новости, Днепр, Россия, Полтава, Сумы, наступление на Сумы, Днепр (река), Днепропетровская область, наступление, наступление ВС РФ, наступление России, Спецоперация
ВС РФ продвигаются к Днепру: Богатырев раскрыл стратегические цели на Сумском направлении
Российская армия успешно развивает наступление в Сумской области, создавая угрозу переправам через Днепр и ухудшая снабжение украинской группировки. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
"Наши подразделения идут вперед, украинские ресурсы по этому поводу оптимизма не испытывают", - заявил эксперт. Он пояснил, что за Сумами нет крупных городов, а занятие высот западнее Полтавы позволит контролировать переправы через Днепр.
По словам Богатырева, российские войска методично реализуют стратегический план: "Во-вторых, западнее Полтавы есть высоты, заняв которые мы сможем бить по переправам с правого берега Днепра на левый берег". Это поставит украинские войска в крайне сложное положение с логистикой.
Богатырев отметил, что успехи достигнуты не только на Сумском направлении: "Мы пересекли границу Днепропетровской области и на Покровском направлении у нас есть успехи". Аналитик подчеркнул, что украинская армия испытывает серьезные проблемы с мобилизацией.
Эксперт выразил уверенность, что текущее наступление создаст предпосылки для дальнейших успехов: "Пожелаем бойцам удачи, здоровья и победы".