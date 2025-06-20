У русского мира нет границ, или как немецкий депутат с китайцами о развитии Донбасса договаривалась - 20.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250620/u-russkogo-mira-net-granits-ili-kak-nemetskiy-deputat-s-kitaytsami-o-razvitii-donbassa-dogovarivalas-1064093582.html
У русского мира нет границ, или как немецкий депутат с китайцами о развитии Донбасса договаривалась
У русского мира нет границ, или как немецкий депутат с китайцами о развитии Донбасса договаривалась - 20.06.2025 Украина.ру
У русского мира нет границ, или как немецкий депутат с китайцами о развитии Донбасса договаривалась
Экс-депутат парламента Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен, которая в мае прошлого года переехала жить в Россию, рассказала журналистам издания Украина.ру на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о своей связи с Донбассом
2025-06-20T17:13
2025-06-20T17:13
новости
эксклюзив
донбасс
россия
германия
украина.ру
bild
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/14/1064093248_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d097190e194f0193637e26204c6afd6.jpg
"Благодаря моим частым визитам в Донбасс с гуманитарной миссией, информационной миссией, вчера я имела возможность принять участие во встрече с китайской делегацией, которая приехала подписать первые договоренности с Донбассом о взаимовыгодном взаимодействии. Меня очень радует, что я смогла стать частью этого процесса. И с руководителем китайской делегации мы договорились еще встретиться в Донбассе и осмотреть все прелести этого региона, потому что в Донбасс невозможно не влюбиться", - рассказала Петерсен.Она уточнила, что продолжит визиты на территорию Донбасса, несмотря на то, что в Германии выражали недовольство этим и распускали слухи, что экс-депутат намерена вернуться в Германию.Петерсен родилась в Омске и переехала в Гамбург в возрасте 16 лет вместе с семьей. Немецкое гражданство получила в 2020 году и вскоре стала депутатом земельного парламента Гамбурга. В качестве своих политических приоритетов Петерсен называла здравоохранение, социальные вопросы и проблемы семьи. И именно ради детей парламентарий решила переехать в Россию."Как мать четверых детей, я на собственном опыте убедилась в том, как нашим детям промывают мозги в школе и детском саду. Моя дочь говорит: "Дизельное топливо разрушает мир", мой сын приносит список "разрешенных" бутербродов, а уроки по раннему половому воспитанию вызывают тревогу у моего десятилетнего сына. Мы живем в ночном кошмаре! Мы должны убедиться в том, что наши дети защищены от гендерной политики "левых", - писала Петерсон перед переездом.Сначала она планировала продолжить выполнять свои депутатские обязанности в Германии, однако в начале мая прошлого года местное издание NDR опубликовалао информацию о том, что Ольгу Петерсен исключили из парламентской группы "Альтернативы для Германии" в Гамбурге из-за ее "поведения, наносящего ущерб партии".Интересно, что "АдГ" выступает против экономических санкций в отношении России, за возврат российского рынка сбыта для немецких товаров и требует отремонтировать "Северные потоки", в партии назвали поведение Петерсен потаканием "российской агрессии на Украине".Ранее "Катюша" из Мариуполя прогремела на весь мир. Как китайская певица Ван Фан стала фаворитом мировой сети.
донбасс
россия
германия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Марина Полякова
Марина Полякова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/14/1064093248_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_58a54c3d4fd3f8b16adb723435d5d4c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, эксклюзив, донбасс, россия, германия, украина.ру, bild, северный поток, видео
Новости, Эксклюзив, Донбасс, Россия, Германия, Украина.ру, Bild, Северный поток

У русского мира нет границ, или как немецкий депутат с китайцами о развитии Донбасса договаривалась

17:13 20.06.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Татьяна
Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Экс-депутат парламента Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен, которая в мае прошлого года переехала жить в Россию, рассказала журналистам издания Украина.ру на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о своей связи с Донбассом
"Благодаря моим частым визитам в Донбасс с гуманитарной миссией, информационной миссией, вчера я имела возможность принять участие во встрече с китайской делегацией, которая приехала подписать первые договоренности с Донбассом о взаимовыгодном взаимодействии. Меня очень радует, что я смогла стать частью этого процесса. И с руководителем китайской делегации мы договорились еще встретиться в Донбассе и осмотреть все прелести этого региона, потому что в Донбасс невозможно не влюбиться", - рассказала Петерсен.
Она уточнила, что продолжит визиты на территорию Донбасса, несмотря на то, что в Германии выражали недовольство этим и распускали слухи, что экс-депутат намерена вернуться в Германию.
Петерсен родилась в Омске и переехала в Гамбург в возрасте 16 лет вместе с семьей. Немецкое гражданство получила в 2020 году и вскоре стала депутатом земельного парламента Гамбурга. В качестве своих политических приоритетов Петерсен называла здравоохранение, социальные вопросы и проблемы семьи. И именно ради детей парламентарий решила переехать в Россию.
"Как мать четверых детей, я на собственном опыте убедилась в том, как нашим детям промывают мозги в школе и детском саду. Моя дочь говорит: "Дизельное топливо разрушает мир", мой сын приносит список "разрешенных" бутербродов, а уроки по раннему половому воспитанию вызывают тревогу у моего десятилетнего сына. Мы живем в ночном кошмаре! Мы должны убедиться в том, что наши дети защищены от гендерной политики "левых", - писала Петерсон перед переездом.
Сначала она планировала продолжить выполнять свои депутатские обязанности в Германии, однако в начале мая прошлого года местное издание NDR опубликовалао информацию о том, что Ольгу Петерсен исключили из парламентской группы "Альтернативы для Германии" в Гамбурге из-за ее "поведения, наносящего ущерб партии".
Интересно, что "АдГ" выступает против экономических санкций в отношении России, за возврат российского рынка сбыта для немецких товаров и требует отремонтировать "Северные потоки", в партии назвали поведение Петерсен потаканием "российской агрессии на Украине".
Ранее "Катюша" из Мариуполя прогремела на весь мир. Как китайская певица Ван Фан стала фаворитом мировой сети.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЭксклюзивДонбассРоссияГерманияУкраина.руBildСеверный поток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:30"В небе будет еще больше дыр": эксперт о том, как израильско-иранский конфликт повлияет на Украину
20:59Стратегическая ловушка для Израиля: прогноз военного аналитика Богатырева
19:50Олег Неменский: Команда Зеленского жестко подавит любые протесты родственников погибших военных
19:18"Наш священный долг перед теми, кто ковал Победу": в выходные в России продет акция "Свеча Памяти"
19:16Песков ответил, почему Москва не согласилась на безоговорочное перемирие с Киевом
19:09Российские военные "вычитают" из системы обеспечения ВСУ: фронтовая сводка
18:45"Скоро будем в Москве" - видео от бойцов, вернувшихся в Россию по обмену
18:37Не на поле боя, так на бумаге: Зеленский ввел санкции против российских БПЛА
18:34В центральном районе Тегерана беспилотник ударил по многоэтажному жилому дому
18:30Двое суток прошли: мир затаился в ожидании ближневосточной реакции Трампа
18:28Иран сообщил, что целью удара в Хайфе стало здание, принадлежащее министерству внутренних дел Израиля
18:24Российские беспилотники атаковали вражеские объекты в Одесской области
18:20Помогавшую нацистам из Азова* псевдоволонтёршу приговорили к сроку за госизмену
18:15"Мы хотим стать сильнее". Итоги 20 июня
18:15В Запорожье "Геранями" уничтожен крупный цех по производству БПЛА для ВСУ
17:43ПМЭФ-25: Петр I на экране, Путин в зале. День третий: Россия борется за улучшение инвестклимата
17:13У русского мира нет границ, или как немецкий депутат с китайцами о развитии Донбасса договаривалась
17:03Скоро Трамп начнёт бомбить Иран. Какой ответ приготовили Россия и Китай — Сорокин
16:55Компания Exso Group шила форму для ВСУ, печатала футболки "Похороны Путина", а теперь рыдают на пепелище
16:41В Кривом Роге ВСУшник в отпуске стрелял с балкона по детской площадке
Лента новостейМолния