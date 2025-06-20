https://ukraina.ru/20250620/u-russkogo-mira-net-granits-ili-kak-nemetskiy-deputat-s-kitaytsami-o-razvitii-donbassa-dogovarivalas-1064093582.html

У русского мира нет границ, или как немецкий депутат с китайцами о развитии Донбасса договаривалась

У русского мира нет границ, или как немецкий депутат с китайцами о развитии Донбасса договаривалась - 20.06.2025 Украина.ру

У русского мира нет границ, или как немецкий депутат с китайцами о развитии Донбасса договаривалась

Экс-депутат парламента Гамбурга от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен, которая в мае прошлого года переехала жить в Россию, рассказала журналистам издания Украина.ру на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о своей связи с Донбассом

2025-06-20T17:13

2025-06-20T17:13

2025-06-20T17:13

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"Благодаря моим частым визитам в Донбасс с гуманитарной миссией, информационной миссией, вчера я имела возможность принять участие во встрече с китайской делегацией, которая приехала подписать первые договоренности с Донбассом о взаимовыгодном взаимодействии. Меня очень радует, что я смогла стать частью этого процесса. И с руководителем китайской делегации мы договорились еще встретиться в Донбассе и осмотреть все прелести этого региона, потому что в Донбасс невозможно не влюбиться", - рассказала Петерсен.Она уточнила, что продолжит визиты на территорию Донбасса, несмотря на то, что в Германии выражали недовольство этим и распускали слухи, что экс-депутат намерена вернуться в Германию.Петерсен родилась в Омске и переехала в Гамбург в возрасте 16 лет вместе с семьей. Немецкое гражданство получила в 2020 году и вскоре стала депутатом земельного парламента Гамбурга. В качестве своих политических приоритетов Петерсен называла здравоохранение, социальные вопросы и проблемы семьи. И именно ради детей парламентарий решила переехать в Россию."Как мать четверых детей, я на собственном опыте убедилась в том, как нашим детям промывают мозги в школе и детском саду. Моя дочь говорит: "Дизельное топливо разрушает мир", мой сын приносит список "разрешенных" бутербродов, а уроки по раннему половому воспитанию вызывают тревогу у моего десятилетнего сына. Мы живем в ночном кошмаре! Мы должны убедиться в том, что наши дети защищены от гендерной политики "левых", - писала Петерсон перед переездом.Сначала она планировала продолжить выполнять свои депутатские обязанности в Германии, однако в начале мая прошлого года местное издание NDR опубликовалао информацию о том, что Ольгу Петерсен исключили из парламентской группы "Альтернативы для Германии" в Гамбурге из-за ее "поведения, наносящего ущерб партии".Интересно, что "АдГ" выступает против экономических санкций в отношении России, за возврат российского рынка сбыта для немецких товаров и требует отремонтировать "Северные потоки", в партии назвали поведение Петерсен потаканием "российской агрессии на Украине".Ранее "Катюша" из Мариуполя прогремела на весь мир. Как китайская певица Ван Фан стала фаворитом мировой сети.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

новости, эксклюзив, донбасс, россия, германия, украина.ру, bild, северный поток, видео