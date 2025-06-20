https://ukraina.ru/20250620/snachala-peremirie-potom-tretya-mirovaya-zhivov-o-tom-kak-mir-okazalsya-na-poroge-globalnogo-peredela-1064104423.html

Сначала перемирие, потом Третья мировая: Живов о том, как мир оказался на пороге глобального передела

Сначала перемирие, потом Третья мировая: Живов о том, как мир оказался на пороге глобального передела - 20.06.2025 Украина.ру

Сначала перемирие, потом Третья мировая: Живов о том, как мир оказался на пороге глобального передела

Мир стоит на пороге глобального передела, где сначала Россию попытаются втянуть в переговоры, а затем неизбежно начнется крупномасштабная война. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов

2025-06-20T22:00

2025-06-20T22:00

2025-06-20T22:00

россия

европа

иран

алексей живов

средняя азия

ссср

проблема

миграционный кризис

новости

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По его словам, текущее положение многих стран на международной арене не соответствует их реальным возможностям. Он добавил, что эти претензии уже выливаются в миграционные кризисы в Европе и даже России.Особое внимание эксперт уделил положению России: "Мы пытаемся стабилизироваться в затяжном бархатном падении из Российской Империи и Советского Союза... в Российскую Федерацию, от которой отрезали все самые важные исторические регионы". По его мнению, это создает уязвимость в экономическом, цивилизационном и военно-политическом планах.Живов предупредил, что накопленная русофобия в Закавказье, Средней Азии и Европе может вылиться в новые конфликты по украинскому сценарию. "Накопилось очень много неразрешенных проблем, которые всегда разрешаются через войну", — заключил он.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250620/oleg-nemenskiy-komanda-zelenskogo-zhestko-podavit-lyubye-protesty-rodstvennikov-pogibshikh-voennykh-1064102492.html

россия

европа

иран

средняя азия

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россия, европа, иран, алексей живов, средняя азия, ссср, проблема, миграционный кризис, новости