Сначала перемирие, потом Третья мировая: Живов о том, как мир оказался на пороге глобального передела - 20.06.2025 Украина.ру
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Сначала перемирие, потом Третья мировая: Живов о том, как мир оказался на пороге глобального передела
Сначала перемирие, потом Третья мировая: Живов о том, как мир оказался на пороге глобального передела - 20.06.2025 Украина.ру
Сначала перемирие, потом Третья мировая: Живов о том, как мир оказался на пороге глобального передела
Мир стоит на пороге глобального передела, где сначала Россию попытаются втянуть в переговоры, а затем неизбежно начнется крупномасштабная война. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-06-20T22:00
2025-06-20T22:00
россия
европа
иран
алексей живов
средняя азия
ссср
проблема
миграционный кризис
новости
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По его словам, текущее положение многих стран на международной арене не соответствует их реальным возможностям. Он добавил, что эти претензии уже выливаются в миграционные кризисы в Европе и даже России.Особое внимание эксперт уделил положению России: "Мы пытаемся стабилизироваться в затяжном бархатном падении из Российской Империи и Советского Союза... в Российскую Федерацию, от которой отрезали все самые важные исторические регионы". По его мнению, это создает уязвимость в экономическом, цивилизационном и военно-политическом планах.Живов предупредил, что накопленная русофобия в Закавказье, Средней Азии и Европе может вылиться в новые конфликты по украинскому сценарию. "Накопилось очень много неразрешенных проблем, которые всегда разрешаются через войну", — заключил он.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250620/oleg-nemenskiy-komanda-zelenskogo-zhestko-podavit-lyubye-protesty-rodstvennikov-pogibshikh-voennykh-1064102492.html
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россия, европа, иран, алексей живов, средняя азия, ссср, проблема, миграционный кризис, новости
Россия, Европа, Иран, Алексей Живов, Средняя Азия, СССР, проблема, миграционный кризис, Новости

Сначала перемирие, потом Третья мировая: Живов о том, как мир оказался на пороге глобального передела

22:00 20.06.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 20.06.2025
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Мир стоит на пороге глобального передела, где сначала Россию попытаются втянуть в переговоры, а затем неизбежно начнется крупномасштабная война. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
По его словам, текущее положение многих стран на международной арене не соответствует их реальным возможностям.
"Конкретно Иран находится в уязвлённом положении. Да и весь исламский мир заявляет претензии на доминирующее положение", — отметил Живов.
Он добавил, что эти претензии уже выливаются в миграционные кризисы в Европе и даже России.
Особое внимание эксперт уделил положению России: "Мы пытаемся стабилизироваться в затяжном бархатном падении из Российской Империи и Советского Союза... в Российскую Федерацию, от которой отрезали все самые важные исторические регионы". По его мнению, это создает уязвимость в экономическом, цивилизационном и военно-политическом планах.
Живов предупредил, что накопленная русофобия в Закавказье, Средней Азии и Европе может вылиться в новые конфликты по украинскому сценарию. "Накопилось очень много неразрешенных проблем, которые всегда разрешаются через войну", — заключил он.
Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.
О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Вчера, 19:50
Олег Неменский: Команда Зеленского жестко подавит любые протесты родственников погибших военныхЗеленский ориентирован на сохранение нынешней системы власти еще на несколько лет вперед. Он заявил, что хорошо бы закончить конфликт до окончания президентского срока Трампа. Трудно представить, как на фоне неудачного военного противостояния с Россией он будет поддерживать стабильность системы, у которой плохой кредит доверия со стороны Запада.
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23:54За каждые сто дронов по Москве России надо отправлять на Ивано-Франковск по сотне "Искандеров" — эксперт
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