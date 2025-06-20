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Пытались атаковать НПЗ в Воронеже и Москву: система ПВО уничтожила украинские дроны
Пытались атаковать НПЗ в Воронеже и Москву: система ПВО уничтожила украинские дроны - 20.06.2025 Украина.ру
Пытались атаковать НПЗ в Воронеже и Москву: система ПВО уничтожила украинские дроны
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку летевшего на столицу беспилотника
2025-06-20T07:41
2025-06-20T07:41
2025-06-20T08:06
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На месте падения обломков работают экстренные службы.Также украинские дроны, предположительно, пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Воронеже, пишет канал "SHOT".По словам местных жителей, по всему городу прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего были слышны громкие звуки и видны яркие вспышки. По предварительным данным, системы ПВО сбили цели на подлете к нефтеперерабатывающему заводу. Официальной информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.Врио губернатора Ростовской области указал, что ночью силы ПВО отразили атаку на регион. Один дрон упал в огород частного дома. На месте работают саперы, пострадавших нет.На территории Оренбургской и Тульской областей также объявляли опасность атаки БПЛА, указали местные губернаторы. На территории Северной Осетии вводили режим беспилотной опасности.В Курской области было замечено несколько вражеских БПЛА, направлявшиеся вглубь страны.Кроме прочего, несколько беспилотников было уничтожены в небе над Воронежем, указал губернатор области Александр Гусев. Они направлялись в сторону Саратовской области.Всего за ночь силы ПВО ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник над территорией России, из них 22 над Орловской, 14 над Курской, семь над Белгородской, пять над Воронежской областями. По три беспилотника над территорией Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областей, еще один — около Москвы.Об успехах ВС РФ - в материале ВС РФ продвигаются к Днепру: Богатырев раскрыл стратегические цели на Сумском направлении на сайте Украина.ру.
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Пытались атаковать НПЗ в Воронеже и Москву: система ПВО уничтожила украинские дроны
07:41 20.06.2025 (обновлено: 08:06 20.06.2025)
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку летевшего на столицу беспилотника
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Также украинские дроны, предположительно, пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Воронеже, пишет канал "SHOT".
По словам местных жителей, по всему городу прозвучали сирены воздушной тревоги, после чего были слышны громкие звуки и видны яркие вспышки. По предварительным данным, системы ПВО сбили цели на подлете к нефтеперерабатывающему заводу. Официальной информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.
Врио губернатора Ростовской области указал, что ночью силы ПВО отразили атаку на регион. Один дрон упал в огород частного дома. На месте работают саперы, пострадавших нет.
На территории Оренбургской и Тульской областей также объявляли опасность атаки БПЛА, указали местные губернаторы. На территории Северной Осетии вводили режим беспилотной опасности.
В Курской области было замечено несколько вражеских БПЛА, направлявшиеся вглубь страны.
Кроме прочего, несколько беспилотников было уничтожены в небе над Воронежем, указал губернатор области Александр Гусев. Они направлялись в сторону Саратовской области.
Всего за ночь силы ПВО ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник над территорией России, из них 22 над Орловской, 14 над Курской, семь над Белгородской, пять над Воронежской областями. По три беспилотника над территорией Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областей, еще один — около Москвы.