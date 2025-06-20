"Киев не хочет мира": Живов о том, почему Украина отказывается от российских условий перемирия - 20.06.2025 Украина.ру
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"Киев не хочет мира": Живов о том, почему Украина отказывается от российских условий перемирия
"Киев не хочет мира": Живов о том, почему Украина отказывается от российских условий перемирия - 20.06.2025 Украина.ру
"Киев не хочет мира": Живов о том, почему Украина отказывается от российских условий перемирия
Украина отказывается от предложенных Россией условий перемирия, считая, что еще может победить на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-06-20T22:45
2025-06-20T22:45
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По мнению Живова, эти условия "довольно скромные", но Киев не готов на них идти.Эксперт раскритиковал внутреннюю ситуацию: "Как только украинские пушки чуть-чуть стихли, все ссорятся со всеми, начинают делить финансовые потоки". Он назвал эту тенденцию "жуткой привычкой конкурировать на негативе".Живов выразил надежду, что российское общество сможет преодолеть эти проблемы: "В противном случае мы не сможем решать большие национальные задачи в 21 веке". Он призвал сосредоточиться на мобилизации экономики вместо внутренних раздоров.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, москва, алексей живов, вс рф, церковь, русский, перемирие, сво, спецоперация, проблема, главные новости, экономика
Новости, Украина, Россия, Москва, Алексей Живов, ВС РФ, Церковь, русский, перемирие, СВО, Спецоперация, проблема, Главные новости, экономика

"Киев не хочет мира": Живов о том, почему Украина отказывается от российских условий перемирия

22:45 20.06.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украина отказывается от предложенных Россией условий перемирия, считая, что еще может победить на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
"Отдать четыре региона, снять санкции, восстановить права церкви и русского населения, а также провести выборы и вернуть легитимность украинской власти", — перечислил он требования Москвы.
По мнению Живова, эти условия "довольно скромные", но Киев не готов на них идти.
Эксперт раскритиковал внутреннюю ситуацию: "Как только украинские пушки чуть-чуть стихли, все ссорятся со всеми, начинают делить финансовые потоки". Он назвал эту тенденцию "жуткой привычкой конкурировать на негативе".
Живов выразил надежду, что российское общество сможет преодолеть эти проблемы: "В противном случае мы не сможем решать большие национальные задачи в 21 веке". Он призвал сосредоточиться на мобилизации экономики вместо внутренних раздоров.
Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.
О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.
Вчера, 09:50
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