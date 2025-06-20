https://ukraina.ru/20250620/kiev-ne-khochet-mira-zhivov-o-tom-pochemu-ukraina-otkazyvaetsya-ot-rossiyskikh-usloviy-peremiriya-1064105000.html
"Киев не хочет мира": Живов о том, почему Украина отказывается от российских условий перемирия
"Киев не хочет мира": Живов о том, почему Украина отказывается от российских условий перемирия - 20.06.2025 Украина.ру
"Киев не хочет мира": Живов о том, почему Украина отказывается от российских условий перемирия
Украина отказывается от предложенных Россией условий перемирия, считая, что еще может победить на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-06-20T22:45
2025-06-20T22:45
2025-06-20T22:45
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По мнению Живова, эти условия "довольно скромные", но Киев не готов на них идти.Эксперт раскритиковал внутреннюю ситуацию: "Как только украинские пушки чуть-чуть стихли, все ссорятся со всеми, начинают делить финансовые потоки". Он назвал эту тенденцию "жуткой привычкой конкурировать на негативе".Живов выразил надежду, что российское общество сможет преодолеть эти проблемы: "В противном случае мы не сможем решать большие национальные задачи в 21 веке". Он призвал сосредоточиться на мобилизации экономики вместо внутренних раздоров.Полный текст интервью "Алексей Живов: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" на сайте Украина.ру.О развитии малой ударной авиации, дефиците беспилотников у ВСУ, логистических проблемах - в материале Игоря Гомольского "Командир взвода БПЛА: Дефицита FPV-дронов у ВСУ не наблюдается" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250620/1064069078.html
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новости, украина, россия, москва, алексей живов, вс рф, церковь, русский, перемирие, сво, спецоперация, проблема, главные новости, экономика
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"Киев не хочет мира": Живов о том, почему Украина отказывается от российских условий перемирия
Украина отказывается от предложенных Россией условий перемирия, считая, что еще может победить на поле боя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов