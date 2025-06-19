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"Неявная угроза": Зимовский о скрытой группировке ВСУ на белорусском направлении
"Неявная угроза": Зимовский о скрытой группировке ВСУ на белорусском направлении - 19.06.2025 Украина.ру
"Неявная угроза": Зимовский о скрытой группировке ВСУ на белорусском направлении
Несмотря на потери, Украина сохраняет численный перевес на отдельных участках фронта, что позволяет ей удерживать оборону и перебрасывать резервы в зоны активных боев. Кроме того, Киев продолжает скрытно наращивать группировку на белорусском направлении.
2025-06-19T03:45
2025-06-19T03:45
2025-06-19T03:45
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский. По словам эксперта, украинская армия имеет оперативные резервы, которые постоянно направляются на угрожаемые участки, замедляя продвижение российских войск.Он уточнил, что эти силы развернуты вдоль всей границы, но их основой служат учебные центры ВСУ. Ранее в Киеве неоднократно заявляли о "рисках" со стороны Белоруссии, однако масштабного наступления на этом направлении пока не последовало.Полный текст интервью Александра Зимовского: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, украина, белоруссия, вооруженные силы украины, всу
Новости, Киев, Украина, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, ВСУ
"Неявная угроза": Зимовский о скрытой группировке ВСУ на белорусском направлении
Несмотря на потери, Украина сохраняет численный перевес на отдельных участках фронта, что позволяет ей удерживать оборону и перебрасывать резервы в зоны активных боев. Кроме того, Киев продолжает скрытно наращивать группировку на белорусском направлении.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский. По словам эксперта, украинская армия имеет оперативные резервы, которые постоянно направляются на угрожаемые участки, замедляя продвижение российских войск.
"Украина до сих пор держит неявный оперативный резерв на Белорусском направлении. Одномоментно там находятся не менее трех-четырех пехотных бригад. Полиция, Нацгвардия и пограничники тоже активно вовлечены в подготовку к боевым действиям", — заявил Зимовский.
Он уточнил, что эти силы развернуты вдоль всей границы, но их основой служат учебные центры ВСУ. Ранее в Киеве неоднократно заявляли о "рисках" со стороны Белоруссии, однако масштабного наступления на этом направлении пока не последовало.