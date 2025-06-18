Захватить высоты и бомбить переправы. Богатырёв о походе России на Днепр через Сумы
Политический обозреватель и военный волонтёр Сергей Богатырёв в эфире Украина.ру проанализировал военные и политические процессы в глобальной политике и дал прогнозы на возможное урегулирование конфликтов:
00:23 - Что происходит на глобальном политическом треке?
12:06 - Интересы США в конфликте между Ираном и Израилем;
22:34 - Возможен ли стратегический союз России с Израилем и как мы будем действовать в случае участия США в войне с Ираном;
29:38 - Перспективы украинского конфликта и запасы вооружения в России
#Богатырёв #Путин #Зеленский #Трамп #ВСУ #война #СВО #Украина #Иран #Израиль #США #обмен #Запад #СекторГаза #Нетаньяху #Европа #Россия #фронт #конфликт #ВСРФ
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00:23 - Что происходит на глобальном политическом треке?
12:06 - Интересы США в конфликте между Ираном и Израилем;
22:34 - Возможен ли стратегический союз России с Израилем и как мы будем действовать в случае участия США в войне с Ираном;
29:38 - Перспективы украинского конфликта и запасы вооружения в России
#Богатырёв #Путин #Зеленский #Трамп #ВСУ #война #СВО #Украина #Иран #Израиль #США #обмен #Запад #СекторГаза #Нетаньяху #Европа #Россия #фронт #конфликт #ВСРФ
ТГ-канал Сергея Богатырёва: https://t.me/s/SergeyNikolaevichBogatyrev
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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