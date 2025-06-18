https://ukraina.ru/20250618/veroyatnost-smeny-kabmina-i-novyy-genprokuror-chem-zanimaetsya-ukrainskaya-elita-1063983417.html

Вероятность смены Кабмина и новый генпрокурор. Чем занимается украинская элита

Вероятность смены Кабмина и новый генпрокурор. Чем занимается украинская элита - 18.06.2025 Украина.ру

Вероятность смены Кабмина и новый генпрокурор. Чем занимается украинская элита

Представители украинской политической элиты на этой неделе обсуждали перестановки в правительстве и вероятный состав будущего Кабмина. В кризисные моменты на Украине принято производить рокировку, чтобы погасить негатив и симулировать для Запада проведение "реформ".

2025-06-18T05:14

2025-06-18T05:14

2025-06-18T05:14

украина

буча

сша

андрей ермак

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офис президента

слуга народа

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По мнению украинских экспертов, рокировки в Кабмине должны усилить всевластие главы Офиса президента Андрея Ермака. Депутат Ярослав Железняк сообщает, что новым премьером может стать Юлия Свириденко, бывшая заместительница Ермака. Вместе с тем Железняк признает, что произойдет просто назначение "нового Шмыгаля", то есть, в политике Кабмина ничего не изменится.Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что в результате полной трансформации Кабмина в нем останутся только люди Ермака. "Фактически Глава ОП оформляет юридически всю полноту власти внутри страны, единственные автономные группы в системе - Буданов [глава ГУР МОУ] и Арахамия [глава фракции "Слуга народа"] вскоре будут вытеснены из вертикали", - пишет "Резидент".Однако бывший спикер Рады Дмитрий Разумков пытается придать себе политический, вес заявляя, что это именно он инициировал отставку премьер-министра. Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский считает смену министров несвоевременной, так как Украина находится в состоянии переговоров с ЕС и МВФ относительно перспектив будущего финансирования. Впрочем, Украина всегда находится в состоянии переговоров о будущем финансировании, проще говоря, всегда выпрашивает деньги.Нардеп Александр Дубинский считает, что выдвижение кандидатуры Юлии Свириденко на пост премьер-министра – это способ "обнулить" влияние Давида Арахамии, что говорит также о политических амбициях главы Офиса президента. "Ермак хочет влиять на депутатов напрямую через Свириденко. Возможно, это связано с готовящимся им отстранением Зеленского от власти и подготовкой к контролю над властью без него - через Свириденко и [спикера Рады] Стефанчука", - считает Дубинский.Украинский политолог Кость Бондаренко с иронией отмечает, что Ермаку следовало бы расставить своих назначенцев на все министерские должности в "перезагруженном" Кабмине, не ограничиваясь Юлией Свириденко. "Следуя логике назначения, министром обороны в новом правительстве должен стать брат Ермака Денис, а министром иностранных дел - кошка Ермака Муся" - пишет Бондаренко.Впрочем, учитывая дипломатические скандалы и результаты работы украинских министров иностранных дел, кошка Муся, возможно, была бы даже лучшим вариантом. По крайней мере, ее личные интересы вряд ли распространяются дальше кошачьего корма, а русофобские тексты ей будет сложно озвучивать.Скандальная нардеп Марьяна Безуглая по поводу смены премьер-министра и кандидатуры Свириденко пишет, что все, кого лоббирует глава Офиса президента, - "не субъектные"."Все они – сателлиты. И это не про то, чтобы быть сателлитами президента. Ну, вы поняли. Такие дела", - двусмысленно намекает Безуглая на внешнее управление Украиной.Источник в Офисе президента рассказывает украинскому изданию "Страна", что Ермак продолжает работу по подчинению себе всей вертикали власти. В этом ключе следует воспринимать и планируемую отставку Шмыгаля, который старается ориентироваться на разные группы внутри власти, на полностью подконтрольную Ермаку Свириденко. На Шмыгаля, по данным "Страны" впоследствии "повесят" многочисленные социально-экономические проблемы и коррупционные скандалы, чтобы продемонстрировать "перезагрузку" власти.Сопротивление такой "перезагрузке", по данным издания, оказывают Давид Арахамия и олигарх Ринат Ахметов (премьер-министр Денис Шмыгаль считался его ставленником).Украинские политологи видят в выдвижении кандидатуры Юлии Свириденко также попытки удовлетворить президента США Дональда Трампа. Ведь именно Юлия Свириденко подписала кабальное соглашение по полезным ископаемым с США, приложение к которому ни народу, ни депутатам показать не решились.В рамках процесса консолидации власти в руках главы Офиса президента на этой неделе на Украине назначили нового генерального прокурора. Им стал Руслан Кравченко. С начала года он возглавлял Государственную налоговую службу Украины, а ранее занимал пост главы Киевской областной военной администрации. В свои 35 лет он стал самым молодым генпрокурором Украины.Кравченко начинал свою карьеру в качестве следователя в прокуратуре Севастополя. В 2014 году покинул Крым, участвовал в АТО против Донбасса. Затем работал в военной прокуратуре. Там он был гособвинителем по делам экс-президента Виктора Януковича. Экс-президента тогда признали виновным в госизмене (Кравченко требовал для него 15 лет тюрьмы). В 2018 году он также предложил выкрасть Виктора Януковича с территории России с помощью спецназа. Кравченко также не раз инициировал дела против высокопоставленных российских военных и чиновников.В 2023 году Кравченко засветился в коррупционном скандале, когда продал выданную ему служебную квартиру в Киеве. В 2022 году он руководил прокуратурой Бучи, пригорода Киева. Именно он начал раскручивать фейки о "зверствах" российской армии в Буче, что стало поводом для срыва договоренностей в Стамбуле в 2022 году. Там же, в Буче, он познакомился с Зеленским и его супругой, после чего его карьера стремительно пошла вверх.Учитывая его послужной список, можно сделать вывод, что киевский режим будет усиливать политические репрессии, попутно пачками штампуя обвинения против россиян. Поскольку у нового генпрокурора имеется опыт создания и раскрутки фейков о "зверствах" россиян, подобный трюк, вероятно, планируют снова обыграть, если вдруг на горизонте замаячит шанс на перемирие.О том, что происходит в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизация"

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украина, буча, сша, андрей ермак, кравченко, давид арахамия, кабмин, офис президента, слуга народа