Вероятность смены Кабмина и новый генпрокурор. Чем занимается украинская элита - 18.06.2025 Украина.ру
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Вероятность смены Кабмина и новый генпрокурор. Чем занимается украинская элита
Вероятность смены Кабмина и новый генпрокурор. Чем занимается украинская элита - 18.06.2025 Украина.ру
Вероятность смены Кабмина и новый генпрокурор. Чем занимается украинская элита
Представители украинской политической элиты на этой неделе обсуждали перестановки в правительстве и вероятный состав будущего Кабмина. В кризисные моменты на Украине принято производить рокировку, чтобы погасить негатив и симулировать для Запада проведение "реформ".
2025-06-18T05:14
2025-06-18T05:14
украина
буча
сша
андрей ермак
кравченко
давид арахамия
кабмин
офис президента
слуга народа
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По мнению украинских экспертов, рокировки в Кабмине должны усилить всевластие главы Офиса президента Андрея Ермака. Депутат Ярослав Железняк сообщает, что новым премьером может стать Юлия Свириденко, бывшая заместительница Ермака. Вместе с тем Железняк признает, что произойдет просто назначение "нового Шмыгаля", то есть, в политике Кабмина ничего не изменится.Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что в результате полной трансформации Кабмина в нем останутся только люди Ермака. "Фактически Глава ОП оформляет юридически всю полноту власти внутри страны, единственные автономные группы в системе - Буданов [глава ГУР МОУ] и Арахамия [глава фракции "Слуга народа"] вскоре будут вытеснены из вертикали", - пишет "Резидент".Однако бывший спикер Рады Дмитрий Разумков пытается придать себе политический, вес заявляя, что это именно он инициировал отставку премьер-министра. Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский считает смену министров несвоевременной, так как Украина находится в состоянии переговоров с ЕС и МВФ относительно перспектив будущего финансирования. Впрочем, Украина всегда находится в состоянии переговоров о будущем финансировании, проще говоря, всегда выпрашивает деньги.Нардеп Александр Дубинский считает, что выдвижение кандидатуры Юлии Свириденко на пост премьер-министра – это способ "обнулить" влияние Давида Арахамии, что говорит также о политических амбициях главы Офиса президента. "Ермак хочет влиять на депутатов напрямую через Свириденко. Возможно, это связано с готовящимся им отстранением Зеленского от власти и подготовкой к контролю над властью без него - через Свириденко и [спикера Рады] Стефанчука", - считает Дубинский.Украинский политолог Кость Бондаренко с иронией отмечает, что Ермаку следовало бы расставить своих назначенцев на все министерские должности в "перезагруженном" Кабмине, не ограничиваясь Юлией Свириденко. "Следуя логике назначения, министром обороны в новом правительстве должен стать брат Ермака Денис, а министром иностранных дел - кошка Ермака Муся" - пишет Бондаренко.Впрочем, учитывая дипломатические скандалы и результаты работы украинских министров иностранных дел, кошка Муся, возможно, была бы даже лучшим вариантом. По крайней мере, ее личные интересы вряд ли распространяются дальше кошачьего корма, а русофобские тексты ей будет сложно озвучивать.Скандальная нардеп Марьяна Безуглая по поводу смены премьер-министра и кандидатуры Свириденко пишет, что все, кого лоббирует глава Офиса президента, - "не субъектные"."Все они – сателлиты. И это не про то, чтобы быть сателлитами президента. Ну, вы поняли. Такие дела", - двусмысленно намекает Безуглая на внешнее управление Украиной.Источник в Офисе президента рассказывает украинскому изданию "Страна", что Ермак продолжает работу по подчинению себе всей вертикали власти. В этом ключе следует воспринимать и планируемую отставку Шмыгаля, который старается ориентироваться на разные группы внутри власти, на полностью подконтрольную Ермаку Свириденко. На Шмыгаля, по данным "Страны" впоследствии "повесят" многочисленные социально-экономические проблемы и коррупционные скандалы, чтобы продемонстрировать "перезагрузку" власти.Сопротивление такой "перезагрузке", по данным издания, оказывают Давид Арахамия и олигарх Ринат Ахметов (премьер-министр Денис Шмыгаль считался его ставленником).Украинские политологи видят в выдвижении кандидатуры Юлии Свириденко также попытки удовлетворить президента США Дональда Трампа. Ведь именно Юлия Свириденко подписала кабальное соглашение по полезным ископаемым с США, приложение к которому ни народу, ни депутатам показать не решились.В рамках процесса консолидации власти в руках главы Офиса президента на этой неделе на Украине назначили нового генерального прокурора. Им стал Руслан Кравченко. С начала года он возглавлял Государственную налоговую службу Украины, а ранее занимал пост главы Киевской областной военной администрации. В свои 35 лет он стал самым молодым генпрокурором Украины.Кравченко начинал свою карьеру в качестве следователя в прокуратуре Севастополя. В 2014 году покинул Крым, участвовал в АТО против Донбасса. Затем работал в военной прокуратуре. Там он был гособвинителем по делам экс-президента Виктора Януковича. Экс-президента тогда признали виновным в госизмене (Кравченко требовал для него 15 лет тюрьмы). В 2018 году он также предложил выкрасть Виктора Януковича с территории России с помощью спецназа. Кравченко также не раз инициировал дела против высокопоставленных российских военных и чиновников.В 2023 году Кравченко засветился в коррупционном скандале, когда продал выданную ему служебную квартиру в Киеве. В 2022 году он руководил прокуратурой Бучи, пригорода Киева. Именно он начал раскручивать фейки о "зверствах" российской армии в Буче, что стало поводом для срыва договоренностей в Стамбуле в 2022 году. Там же, в Буче, он познакомился с Зеленским и его супругой, после чего его карьера стремительно пошла вверх.Учитывая его послужной список, можно сделать вывод, что киевский режим будет усиливать политические репрессии, попутно пачками штампуя обвинения против россиян. Поскольку у нового генпрокурора имеется опыт создания и раскрутки фейков о "зверствах" россиян, подобный трюк, вероятно, планируют снова обыграть, если вдруг на горизонте замаячит шанс на перемирие.О том, что происходит в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизация"
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Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, буча, сша, андрей ермак, кравченко, давид арахамия, кабмин, офис президента, слуга народа
Украина, Буча, США, Андрей Ермак, Кравченко, Давид Арахамия, Кабмин, Офис президента, Слуга народа

Вероятность смены Кабмина и новый генпрокурор. Чем занимается украинская элита

05:14 18.06.2025
 
© Украина.руКоллаж: украинская элита
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Украина.ру
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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Представители украинской политической элиты на этой неделе обсуждали перестановки в правительстве и вероятный состав будущего Кабмина. В кризисные моменты на Украине принято производить рокировку, чтобы погасить негатив и симулировать для Запада проведение "реформ".
По мнению украинских экспертов, рокировки в Кабмине должны усилить всевластие главы Офиса президента Андрея Ермака. Депутат Ярослав Железняк сообщает, что новым премьером может стать Юлия Свириденко, бывшая заместительница Ермака. Вместе с тем Железняк признает, что произойдет просто назначение "нового Шмыгаля", то есть, в политике Кабмина ничего не изменится.
Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что в результате полной трансформации Кабмина в нем останутся только люди Ермака. "Фактически Глава ОП оформляет юридически всю полноту власти внутри страны, единственные автономные группы в системе - Буданов [глава ГУР МОУ] и Арахамия [глава фракции "Слуга народа"] вскоре будут вытеснены из вертикали", - пишет "Резидент".
Однако бывший спикер Рады Дмитрий Разумков пытается придать себе политический, вес заявляя, что это именно он инициировал отставку премьер-министра. Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский считает смену министров несвоевременной, так как Украина находится в состоянии переговоров с ЕС и МВФ относительно перспектив будущего финансирования. Впрочем, Украина всегда находится в состоянии переговоров о будущем финансировании, проще говоря, всегда выпрашивает деньги.
Нардеп Александр Дубинский считает, что выдвижение кандидатуры Юлии Свириденко на пост премьер-министра – это способ "обнулить" влияние Давида Арахамии, что говорит также о политических амбициях главы Офиса президента. "Ермак хочет влиять на депутатов напрямую через Свириденко. Возможно, это связано с готовящимся им отстранением Зеленского от власти и подготовкой к контролю над властью без него - через Свириденко и [спикера Рады] Стефанчука", - считает Дубинский.
Украинский политолог Кость Бондаренко с иронией отмечает, что Ермаку следовало бы расставить своих назначенцев на все министерские должности в "перезагруженном" Кабмине, не ограничиваясь Юлией Свириденко. "Следуя логике назначения, министром обороны в новом правительстве должен стать брат Ермака Денис, а министром иностранных дел - кошка Ермака Муся" - пишет Бондаренко.
Впрочем, учитывая дипломатические скандалы и результаты работы украинских министров иностранных дел, кошка Муся, возможно, была бы даже лучшим вариантом. По крайней мере, ее личные интересы вряд ли распространяются дальше кошачьего корма, а русофобские тексты ей будет сложно озвучивать.
Скандальная нардеп Марьяна Безуглая по поводу смены премьер-министра и кандидатуры Свириденко пишет, что все, кого лоббирует глава Офиса президента, - "не субъектные".
"Все они – сателлиты. И это не про то, чтобы быть сателлитами президента. Ну, вы поняли. Такие дела", - двусмысленно намекает Безуглая на внешнее управление Украиной.
Источник в Офисе президента рассказывает украинскому изданию "Страна", что Ермак продолжает работу по подчинению себе всей вертикали власти. В этом ключе следует воспринимать и планируемую отставку Шмыгаля, который старается ориентироваться на разные группы внутри власти, на полностью подконтрольную Ермаку Свириденко. На Шмыгаля, по данным "Страны" впоследствии "повесят" многочисленные социально-экономические проблемы и коррупционные скандалы, чтобы продемонстрировать "перезагрузку" власти.
Сопротивление такой "перезагрузке", по данным издания, оказывают Давид Арахамия и олигарх Ринат Ахметов (премьер-министр Денис Шмыгаль считался его ставленником).
Украинские политологи видят в выдвижении кандидатуры Юлии Свириденко также попытки удовлетворить президента США Дональда Трампа. Ведь именно Юлия Свириденко подписала кабальное соглашение по полезным ископаемым с США, приложение к которому ни народу, ни депутатам показать не решились.
В рамках процесса консолидации власти в руках главы Офиса президента на этой неделе на Украине назначили нового генерального прокурора. Им стал Руслан Кравченко. С начала года он возглавлял Государственную налоговую службу Украины, а ранее занимал пост главы Киевской областной военной администрации. В свои 35 лет он стал самым молодым генпрокурором Украины.
Кравченко начинал свою карьеру в качестве следователя в прокуратуре Севастополя. В 2014 году покинул Крым, участвовал в АТО против Донбасса. Затем работал в военной прокуратуре. Там он был гособвинителем по делам экс-президента Виктора Януковича. Экс-президента тогда признали виновным в госизмене (Кравченко требовал для него 15 лет тюрьмы). В 2018 году он также предложил выкрасть Виктора Януковича с территории России с помощью спецназа. Кравченко также не раз инициировал дела против высокопоставленных российских военных и чиновников.
В 2023 году Кравченко засветился в коррупционном скандале, когда продал выданную ему служебную квартиру в Киеве. В 2022 году он руководил прокуратурой Бучи, пригорода Киева. Именно он начал раскручивать фейки о "зверствах" российской армии в Буче, что стало поводом для срыва договоренностей в Стамбуле в 2022 году. Там же, в Буче, он познакомился с Зеленским и его супругой, после чего его карьера стремительно пошла вверх.
Учитывая его послужной список, можно сделать вывод, что киевский режим будет усиливать политические репрессии, попутно пачками штампуя обвинения против россиян. Поскольку у нового генпрокурора имеется опыт создания и раскрутки фейков о "зверствах" россиян, подобный трюк, вероятно, планируют снова обыграть, если вдруг на горизонте замаячит шанс на перемирие.
О том, что происходит в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизация"
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