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Сложности Трампа или успехи армии РФ: Богатырев о провале переговоров с Украиной
Сложности Трампа или успехи армии РФ: Богатырев о провале переговоров с Украиной - 18.06.2025 Украина.ру
Сложности Трампа или успехи армии РФ: Богатырев о провале переговоров с Украиной
Российские войска продвигаются к Днепру через Сумскую область, а провал переговоров по украинскому конфликту связан с внутренними проблемами президента США Дональда Трампа и успехами российской армии на фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик Сергей Богатырев
2025-06-18T20:15
2025-06-18T20:15
2025-06-18T20:15
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Ранее эксперт прогнозировал, что армия России будет двигаться в сторону Днепра через Сумскую область. По его словам, этот прогноз оправдался: российские подразделения успешно продвигаются, а у Украины возникают серьезные проблемы с мобилизацией и снабжением.Аналитик также отметил, что переговоры, которые велись в первые полгода конфликта, не привели к политическому решению. Причины, по его мнению, кроются в сложной ситуации у Трампа и в военных успехах России.“Почему они не привели к политическому решению украинского конфликта — понятно. Во-первых, у Трампа полно своих проблем. Во-вторых, наши подразделения продвигаются на всех участках фронта, причем не только в Сумской области. Мы пересекли границу Днепропетровской области и на Покровском направлении у нас есть успехи”, — рассказал собеседник издания.При этом эксперт подчеркнул, что, несмотря на усталость российских войск после трех лет конфликта, положение Украины еще хуже из-за проблем с мобилизацией и нехваткой ресурсов.“Наша армия тоже несколько устала. Все-таки три года на войне — это не три года в Сочи. Но у врага ситуация еще хуже”, — резюмировал Богатырев.Полный текст интервью Сергея Богатырева: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250618/1064001056.html
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новости, россия, украина, днепр, дональд трамп, даниил богатырёв, сумская область
Новости, Россия, Украина, Днепр, Дональд Трамп, Даниил Богатырёв, Сумская область
Сложности Трампа или успехи армии РФ: Богатырев о провале переговоров с Украиной
Российские войска продвигаются к Днепру через Сумскую область, а провал переговоров по украинскому конфликту связан с внутренними проблемами президента США Дональда Трампа и успехами российской армии на фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик Сергей Богатырев
Ранее эксперт прогнозировал, что армия России будет двигаться в сторону Днепра через Сумскую область. По его словам, этот прогноз оправдался: российские подразделения успешно продвигаются, а у Украины возникают серьезные проблемы с мобилизацией и снабжением.
“Наши подразделения идут вперед, украинские ресурсы по этому поводу оптимизма не испытывают. Во-первых, за Сумами крупных городов нет. Во-вторых, западнее Полтавы есть высоты, заняв которые мы сможем бить по переправам с правого берега Днепра на левый берег. Сами понимаете, в каком положении тогда окажется снабжение украинской группировки”, — пояснил Богатырев.
Аналитик также отметил, что переговоры, которые велись в первые полгода конфликта, не привели к политическому решению. Причины, по его мнению, кроются в сложной ситуации у Трампа и в военных успехах России.
“Почему они не привели к политическому решению украинского конфликта — понятно. Во-первых, у Трампа полно своих проблем. Во-вторых, наши подразделения продвигаются на всех участках фронта, причем не только в Сумской области. Мы пересекли границу Днепропетровской области и на Покровском направлении у нас есть успехи”, — рассказал собеседник издания.
При этом эксперт подчеркнул, что, несмотря на усталость российских войск после трех лет конфликта, положение Украины еще хуже из-за проблем с мобилизацией и нехваткой ресурсов.
“Наша армия тоже несколько устала. Все-таки три года на войне — это не три года в Сочи. Но у врага ситуация еще хуже”, — резюмировал Богатырев.