https://ukraina.ru/20250618/slozhnosti-trampa-ili-uspekhi-armii-rf-bogatyrev-o-provale-peregovorov-s-ukrainoy-1064007853.html

Сложности Трампа или успехи армии РФ: Богатырев о провале переговоров с Украиной

Сложности Трампа или успехи армии РФ: Богатырев о провале переговоров с Украиной - 18.06.2025 Украина.ру

Сложности Трампа или успехи армии РФ: Богатырев о провале переговоров с Украиной

Российские войска продвигаются к Днепру через Сумскую область, а провал переговоров по украинскому конфликту связан с внутренними проблемами президента США Дональда Трампа и успехами российской армии на фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический аналитик Сергей Богатырев

2025-06-18T20:15

2025-06-18T20:15

2025-06-18T20:15

новости

россия

украина

днепр

дональд трамп

даниил богатырёв

сумская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063288313_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_fea9de671a640fecdc0b43a1e71961a1.jpg

Ранее эксперт прогнозировал, что армия России будет двигаться в сторону Днепра через Сумскую область. По его словам, этот прогноз оправдался: российские подразделения успешно продвигаются, а у Украины возникают серьезные проблемы с мобилизацией и снабжением.Аналитик также отметил, что переговоры, которые велись в первые полгода конфликта, не привели к политическому решению. Причины, по его мнению, кроются в сложной ситуации у Трампа и в военных успехах России.“Почему они не привели к политическому решению украинского конфликта — понятно. Во-первых, у Трампа полно своих проблем. Во-вторых, наши подразделения продвигаются на всех участках фронта, причем не только в Сумской области. Мы пересекли границу Днепропетровской области и на Покровском направлении у нас есть успехи”, — рассказал собеседник издания.При этом эксперт подчеркнул, что, несмотря на усталость российских войск после трех лет конфликта, положение Украины еще хуже из-за проблем с мобилизацией и нехваткой ресурсов.“Наша армия тоже несколько устала. Все-таки три года на войне — это не три года в Сочи. Но у врага ситуация еще хуже”, — резюмировал Богатырев.Полный текст интервью Сергея Богатырева: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250618/1064001056.html

россия

украина

днепр

сумская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, днепр, дональд трамп, даниил богатырёв, сумская область