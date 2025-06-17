Трамп выжидает с введением антироссийских санкций, надеясь на соглашение - Reuters - 17.06.2025 Украина.ру
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Трамп выжидает с введением антироссийских санкций, надеясь на соглашение - Reuters
Трамп выжидает с введением антироссийских санкций, надеясь на соглашение - Reuters - 17.06.2025 Украина.ру
Трамп выжидает с введением антироссийских санкций, надеясь на соглашение - Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине, передает Reuters
2025-06-17T07:11
2025-06-17T07:11
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На полях саммита G7 в Канаде он подчеркнул, что будет "очень счастлив", если получится достичь урегулирования конфликта на УкраинеПри этом глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х указал, что американский президент признает, что антироссийские санкции США стоят Вашингтону огромных денег.Глава РФПИ добавил, что, по подсчетам, из-за антироссийских санкций американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли. Позже Дмитриев отметил, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за "тупости" экс-президента США Джо Байдена, который ввел антироссийские санкции.Подробнее о санкциях - в материале Трамп "присматривается к введению санкций против Москвы", но у него есть три причины не делать этого на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, кирилл дмитриев, джо байден
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Джо Байден

Трамп выжидает с введением антироссийских санкций, надеясь на соглашение - Reuters

07:11 17.06.2025
 
© AP / Jacquelyn Martin
- РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP / Jacquelyn Martin
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Президент США Дональд Трамп заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине, передает Reuters
На полях саммита G7 в Канаде он подчеркнул, что будет "очень счастлив", если получится достичь урегулирования конфликта на Украине
"Если я смогу это остановить, то буду очень счастлив", - сообщил он журналистам.
При этом глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х указал, что американский президент признает, что антироссийские санкции США стоят Вашингтону огромных денег.
Глава РФПИ добавил, что, по подсчетам, из-за антироссийских санкций американский бизнес потерял более 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли. Позже Дмитриев отметил, что американские компании потеряли 300 миллиардов долларов из-за "тупости" экс-президента США Джо Байдена, который ввел антироссийские санкции.
Подробнее о санкциях - в материале Трамп "присматривается к введению санкций против Москвы", но у него есть три причины не делать этого на сайте Украина.ру.
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