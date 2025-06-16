"Изворотливый фюрер". Политолог рассказал, как Зеленский пытается утереть нос Трампу - 16.06.2025 Украина.ру
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"Изворотливый фюрер". Политолог рассказал, как Зеленский пытается утереть нос Трампу
"Изворотливый фюрер". Политолог рассказал, как Зеленский пытается утереть нос Трампу - 16.06.2025 Украина.ру
"Изворотливый фюрер". Политолог рассказал, как Зеленский пытается утереть нос Трампу
Зеленский добивается срыва переговоров. Хотя то, что происходило в Стамбуле, это никакие не переговоры, а просто разговоры о них. Там даже близко не подошли к решению субстанциональных вопросов, рассказал в интервью изданию Украина.ру американист Владимир Васильев.
2025-06-16T05:30
2025-06-16T05:30
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Поэтому запрет на проведение этих переговоров, который сделал Зеленский для украинской страны и для украинской делегации, действует. Надо понимать, что делегация от Украины не будет иметь полномочий ведения переговоров. Что касается обмена пленными, так это имело место и в 2023-м, и в 2024-м годах. И это не приближает нас к миру.Наоборот, это, возможно, является формой продолжения конфликта. Повоевали, появились пленные и раненые, давайте обменяемся. Поехали дальше.В данном вопросе Зеленский надеется на то, что западноевропейские союзники помогут ему утереть нос Трампу. А требование встречи с российским президентом, повторюсь, равносильно срыву переговоров.Этот фюрер изворотлив. Ведь он говорил неоднократно, что не будет вести разговоры с Россией, но сейчас изменил формулировку на "требую встречи с российским президентом" — прекрасно понимая, что Путин с ним не будет встречаться. А Зеленский требует, чтобы с ним прямо сейчас сели и начали пить чай.Полностью интервью Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины читайте на сайте Украина.ру
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новости, стамбул, украина, россия, владимир зеленский, владимир васильев, дональд трамп
Новости, Стамбул, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Васильев, Дональд Трамп

"Изворотливый фюрер". Политолог рассказал, как Зеленский пытается утереть нос Трампу

05:30 16.06.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Зеленский добивается срыва переговоров. Хотя то, что происходило в Стамбуле, это никакие не переговоры, а просто разговоры о них. Там даже близко не подошли к решению субстанциональных вопросов, рассказал в интервью изданию Украина.ру американист Владимир Васильев.
Поэтому запрет на проведение этих переговоров, который сделал Зеленский для украинской страны и для украинской делегации, действует. Надо понимать, что делегация от Украины не будет иметь полномочий ведения переговоров. Что касается обмена пленными, так это имело место и в 2023-м, и в 2024-м годах. И это не приближает нас к миру.
Наоборот, это, возможно, является формой продолжения конфликта. Повоевали, появились пленные и раненые, давайте обменяемся. Поехали дальше.
В данном вопросе Зеленский надеется на то, что западноевропейские союзники помогут ему утереть нос Трампу. А требование встречи с российским президентом, повторюсь, равносильно срыву переговоров.
Этот фюрер изворотлив. Ведь он говорил неоднократно, что не будет вести разговоры с Россией, но сейчас изменил формулировку на "требую встречи с российским президентом" — прекрасно понимая, что Путин с ним не будет встречаться. А Зеленский требует, чтобы с ним прямо сейчас сели и начали пить чай.
Полностью интервью Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины читайте на сайте Украина.ру
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