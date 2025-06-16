https://ukraina.ru/20250616/izvorotlivyy-fyurer-politolog-rasskazal-kak-zelenskiy-pytaetsya-uteret-nos-trampu-1063903953.html

"Изворотливый фюрер". Политолог рассказал, как Зеленский пытается утереть нос Трампу

"Изворотливый фюрер". Политолог рассказал, как Зеленский пытается утереть нос Трампу - 16.06.2025 Украина.ру

"Изворотливый фюрер". Политолог рассказал, как Зеленский пытается утереть нос Трампу

Зеленский добивается срыва переговоров. Хотя то, что происходило в Стамбуле, это никакие не переговоры, а просто разговоры о них. Там даже близко не подошли к решению субстанциональных вопросов, рассказал в интервью изданию Украина.ру американист Владимир Васильев.

2025-06-16T05:30

2025-06-16T05:30

2025-06-16T05:30

новости

стамбул

украина

россия

владимир зеленский

владимир васильев

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063301529_73:32:962:532_1920x0_80_0_0_67151ca72382995fd9b91d64f356a71e.jpg

Поэтому запрет на проведение этих переговоров, который сделал Зеленский для украинской страны и для украинской делегации, действует. Надо понимать, что делегация от Украины не будет иметь полномочий ведения переговоров. Что касается обмена пленными, так это имело место и в 2023-м, и в 2024-м годах. И это не приближает нас к миру.Наоборот, это, возможно, является формой продолжения конфликта. Повоевали, появились пленные и раненые, давайте обменяемся. Поехали дальше.В данном вопросе Зеленский надеется на то, что западноевропейские союзники помогут ему утереть нос Трампу. А требование встречи с российским президентом, повторюсь, равносильно срыву переговоров.Этот фюрер изворотлив. Ведь он говорил неоднократно, что не будет вести разговоры с Россией, но сейчас изменил формулировку на "требую встречи с российским президентом" — прекрасно понимая, что Путин с ним не будет встречаться. А Зеленский требует, чтобы с ним прямо сейчас сели и начали пить чай.Полностью интервью Чая с Путиным не будет. Владимир Васильев о словах Зеленского и новом статусе переговоров РФ и Украины читайте на сайте Украина.ру

стамбул

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, стамбул, украина, россия, владимир зеленский, владимир васильев, дональд трамп