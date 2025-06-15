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От повара к бойцу: путь "Кабана" на СВО

От повара к бойцу: путь "Кабана" на СВО - 15.06.2025 Украина.ру

От повара к бойцу: путь "Кабана" на СВО

Командир группы прикрытия с позывным "Кабан", ранее работавший поваром, решил защищать родной Донбасс, вступив в ряды контрактников. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2025-06-15T01:11

2025-06-15T01:11

2025-06-15T01:11

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"Вообще я контрактник. Еще до начала СВО я уехал работать в Абхазию. Дело в том, что я повар по гражданской профессии. <...> Вернулся в Донбасс и служить пошел. Почему нет? Считаю, что это нормально для мужчины", — сказал Кабан.Боец пояснил, что, несмотря на мирную профессию, он вернулся в Донбасс, чтобы участвовать в СВО, считая защиту дома своим долгом, но планирует вернуться к гражданской жизни после заверения конфликта.Полный текст интервью: Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться

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