От повара к бойцу: путь "Кабана" на СВО - 15.06.2025 Украина.ру
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От повара к бойцу: путь "Кабана" на СВО
От повара к бойцу: путь "Кабана" на СВО - 15.06.2025 Украина.ру
От повара к бойцу: путь "Кабана" на СВО
Командир группы прикрытия с позывным "Кабан", ранее работавший поваром, решил защищать родной Донбасс, вступив в ряды контрактников. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2025-06-15T01:11
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новости
донбасс
абхазия
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"Вообще я контрактник. Еще до начала СВО я уехал работать в Абхазию. Дело в том, что я повар по гражданской профессии. &lt;...&gt; Вернулся в Донбасс и служить пошел. Почему нет? Считаю, что это нормально для мужчины", — сказал Кабан.Боец пояснил, что, несмотря на мирную профессию, он вернулся в Донбасс, чтобы участвовать в СВО, считая защиту дома своим долгом, но планирует вернуться к гражданской жизни после заверения конфликта.Полный текст интервью: Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться
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60
новости, донбасс, абхазия, украина.ру
Новости, Донбасс, Абхазия, Украина.ру

От повара к бойцу: путь "Кабана" на СВО

01:11 15.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танка Т-80 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа танка Т-80 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Командир группы прикрытия с позывным "Кабан", ранее работавший поваром, решил защищать родной Донбасс, вступив в ряды контрактников. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
"Вообще я контрактник. Еще до начала СВО я уехал работать в Абхазию. Дело в том, что я повар по гражданской профессии. <...> Вернулся в Донбасс и служить пошел. Почему нет? Считаю, что это нормально для мужчины", — сказал Кабан.
Боец пояснил, что, несмотря на мирную профессию, он вернулся в Донбасс, чтобы участвовать в СВО, считая защиту дома своим долгом, но планирует вернуться к гражданской жизни после заверения конфликта.
Полный текст интервью: Командир группы прикрытия "Кабан": Сбивать FPV-дроны куда проще, если перестаешь их бояться
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