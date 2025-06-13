Забытое контрнаступление: эксперт о несостоявшихся планах украинского командования
© Сухопутні війська / Telegram
© Сухопутні війська / Telegram
Украинские войска испытывают острый дефицит резервов из-за широкого фронта российского наступления, что делает невозможным проведение масштабных контрнаступлений
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
"На все направления резервов не хватает. Благодаря широкому фронту наступления, они вынуждены их раздергивать", — констатировал эксперт. Он напомнил, что "все разговоры о подготовке крупного контрнаступления ВСУ, в том числе на Сумском направлении, тихо сошли на нет".
На Сумском направлении российские войска продолжают продвижение, ведя бои на окраинах Юнаковки. По данным экспертов, украинское командование вынуждено перебрасывать ограниченные резервы между наиболее угрожающими участками, что снижает их эффективность.
Так, на днях военкор Тимофей Ермаков в своем Телеграм-канале "Синяя Z Борода", с севера Сум поступают оперативные данные, что российские войска, прорываясь из Кондратовки в направлении Хотени, взяли все опорные пункты.
"В ближайшее время начнется битва за Хотень, взятие которой не просто выключит часть северной рокадной трассы, но и оставит без снабжения гарнизон врага на высотах в Юнаковке", — уверен Ермаков.
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