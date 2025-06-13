https://ukraina.ru/20250613/zabytoe-kontrnastuplenie-ekspert-o-nesostoyavshikhsya-planakh-ukrainskogo-komandovaniya-1063869333.html

Забытое контрнаступление: эксперт о несостоявшихся планах украинского командования

Забытое контрнаступление: эксперт о несостоявшихся планах украинского командования - 13.06.2025 Украина.ру

Забытое контрнаступление: эксперт о несостоявшихся планах украинского командования

Украинские войска испытывают острый дефицит резервов из-за широкого фронта российского наступления, что делает невозможным проведение масштабных контрнаступлений

2025-06-13T04:45

2025-06-13T04:45

2025-06-13T04:45

новости

харьков

юнаковка

сумы

вооруженные силы украины

вс рф

сумская область

михаил онуфриенко

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.На Сумском направлении российские войска продолжают продвижение, ведя бои на окраинах Юнаковки. По данным экспертов, украинское командование вынуждено перебрасывать ограниченные резервы между наиболее угрожающими участками, что снижает их эффективность.Так, на днях военкор Тимофей Ермаков в своем Телеграм-канале "Синяя Z Борода", с севера Сум поступают оперативные данные, что российские войска, прорываясь из Кондратовки в направлении Хотени, взяли все опорные пункты."В ближайшее время начнется битва за Хотень, взятие которой не просто выключит часть северной рокадной трассы, но и оставит без снабжения гарнизон врага на высотах в Юнаковке", — уверен Ермаков.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250612/trikolor-nad-khersonom-i-dvustoronnee-prodvizhenie-v-dnepropetrovskoy-oblasti-frontovaya-svodka-1063864616.html

харьков

юнаковка

сумы

сумская область

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новости, харьков, юнаковка, сумы, вооруженные силы украины, вс рф, сумская область, михаил онуфриенко