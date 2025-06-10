https://ukraina.ru/20250610/mikhail-onufrienko-vykhod-vs-rossii-v-dnepropetrovskuyu-oblast-obespechit-s-flanga-nastuplenie-na-1063799949.html

Михаил Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск

Михаил Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск - 10.06.2025 Украина.ру

Михаил Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск

На все направления резервов у ВСУ не хватает. Благодаря широкому фронту наступления, они вынуждены их раздергивать. Поэтому все разговоры, которые шли еще весной о том, что готовится крупное контрнаступление ВСУ, в том числе где-то на Сумском направлении, может быть в Брянской области, тихо сошли на нет и их предпочли просто забыть.

2025-06-10T05:00

2025-06-10T05:00

2025-06-10T05:00

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днепропетровская область

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алексей анпилогов

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.- Михаил Борисович, подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" вышли на западную границу ДНР и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области. Противник уже окрестил это "Новопавловским направлением", понимая риски для своей логистики. Какие проблемы создаст противнику продвижение наших войск в этом районе?- Новопавловка не является логистическим узлом ВСУ, это расположенное чуть западнее село. Основное значение выхода на границы Днепропетровской области, не считая медийно-политических причин, это создание прочного тыла и укрепление левого фланга нашей группировки, которая занимается охватом покровско-мирноградской агломерации с запада.Сейчас бои идут в Удачном и Котлино. Идут они уже не первый месяц. Выход в Днепропетровскую область произошел в районе Орехово. Севернее сейчас идут бои за Муравку, заканчивается освобождение Новониколаевки тоже на границе с Днепропетровской областью и Новосергеевки, которая расположена в километре восточнее.Освобождение этих населенных пунктов позволит нам создать мощный тыл группировки, которая от Удачного и Котлино будет наступать на север к трассе М-30, по которой идет снабжение вояк хунты, засевших в Покровске и Мирнограде.- Наши войска продвигаются в Сумской области, бои идут на окраине Юнаковки. Есть ли у ВСУ сейчас возможность маневрировать резервами?- На все направления резервов не хватает. Благодаря широкому фронту наступления, они вынуждены их раздергивать. Поэтому все разговоры, которые шли еще весной о том, что готовится крупное контрнаступление ВСУ, в том числе где-то на Сумском направлении, может быть в Брянской области, тихо сошли на нет и их предпочли просто забыть.- Навал на Теткино в Курской области имеет ли цель ослабить продвижение ВС РФ в Сумской области?- Да, безусловно. И на Теткино, и на Гуево постоянно идут контратаки, идут бои местного значения. Но даже утрата Теткино ничего принципиально не меняет. Если кто-то в Киеве надеялся на то, что мы прекратим наступление на Сумы и будем перебрасывать силы ради боев за село, которое не имеет ни малейшего стратегического значения, атаки на которое не имеют никаких перспектив, кроме медийных, то он ошибался.Наступление на Теткино это то же самое, что и прорыв в Курскую область в августе прошлого года, только очень миниатюрное.Чисто политический эффект: мы находимся на территории РФ. И что? Они сейчас бьются за хорошо укреплённый выступ, окруженный с трех сторон, но взять его не могут уже второй год.- Недавно в сети были опубликованы кадры удачного авиаудара по переправе через реку Оскол. Насколько это осложнило логистику ВСУ в районе Купянска?- Это естественное обрубание логистики, там это происходит постоянно. Это миниатюрный пример того, что можно сделать на Днепре. Наведение этих переправ стоит огромных трудозатрат и потерь при их обороне. Их уничтожение играет огромную роль. Дополнительная переброска сил и средств через логистическое плечо в десяток-другой километров, это колоссальные проблемы.- Просматривается ли изменение в планах ВС России на севере Харьковской области?- Пока никакого изменения стратегии на этом направлении не просматривается. Идут бои местного значения на занятом плацдарме на западном берегу Оскола.- Недавние массированные удары по инфраструктуре Украины можно ли считать ответом на атаки на стратегическую авиацию России?- Такие же удары мы наносили еженощно. Может быть, увеличение интенсивности можно интерпретировать как ответный удар. Но ответный удар — это не то, что предпринимают разумные военачальники. В масштабных войнах идет плановая работа, уничтожаются выявленные цели.Отвечать чем-то на что-то бессмысленно, если это не соответствует планам командования, которые реализуются в настоящий момент. А отвлечение сил, внимания на какие-то другие второстепенные участки ради создания медийного эффекта - в этом преуспевает как раз наш противник.Результаты мы видим, пусть старается дальше, мы работаем.- Почему хунта медлит забирать тела своих погибших? Тоже опасается негативного медийного эффекта?- Это создаст колоссальное давление на хунту изнутри, причем в двух направлениях. Во-первых, это колоссальные финансовые затраты, потому что за каждого убитого по закону обязаны выплатить 15 миллионов гривен, это баснословные деньги.Во-вторых, это значит что 6000 семей получат тела своих погибших. Это же колоссальный информационный и психологический удар. Люди, которые до сих пор надеялись, что их близкие, которые пропали без вести, живы, но в плену выяснят, что их родные погибли. Чем дольше они не забирают эти тела, тем больше растет напряжение, тем более, что уже опубликованы первые фамилии погибших.Также о ситуации в зоне СВО Военный эксперт Алексей Анпилогов: Если падут Сумы, фронт ВСУ развалится на куски

https://ukraina.ru/20250609/zadacha-6-tysyach-tel-chto-pridumal-zelenskiy-dlya-mistifikatsii-obmena-telami-pogibshikh-soldat-1063797895.html

https://ukraina.ru/20250609/neodnoznachnye-raschety-antirampistov-evropa-tyanet-trampa-na-voynu-pokornostyu-i-strakhom-zelenskogo-1063789836.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, днепропетровская область, россия, сумская область, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, украина.ру, алексей анпилогов