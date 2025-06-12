https://ukraina.ru/20250612/trener-olga-krakhmalyuk-ni-za-chto-ne-poverila-by-20-let-nazad-chto-budu-gotovit-uchenikov-na-voynu-1063724871.html

Тренер Ольга Крахмалюк: Ни за что не поверила бы 20 лет назад, что буду готовить учеников на войну

Тренер Ольга Крахмалюк: Ни за что не поверила бы 20 лет назад, что буду готовить учеников на войну - 12.06.2025 Украина.ру

Тренер Ольга Крахмалюк: Ни за что не поверила бы 20 лет назад, что буду готовить учеников на войну

Ольга Крахмалюк - педагог дополнительного образования из Новомосковска в Тульской области, детский тренер по пулевой стрельбе. За 35 лет трудовой деятельности она воспитала в духе патриотизма, можно приблизительно подсчитать, несколько тысяч граждан нашей страны.

2025-06-12T03:08

2025-06-12T03:08

2025-06-12T03:08

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На соревнованиях "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов СВО с серьезными ранениями в Туле Ольга Николаевна выступала в качестве судьи по пулевой стрельбе. В интервью Украине.ру она объяснила, что значит "народ и армия едины", и почему ее воспитанники с ранениями возвращаются на СВО.- Ольга Николаевна, чем вызвана популярность пулевой стрельбы?- Стрельба очень популярна не только в связи с СВО, а из-за массовой сдачи норм ГТО. Только потом как олимпийский вид спорта. Большинство стреляет из пневматического оружия.В Новомосковске при поддержке администрации мы проводим множество массовых соревнований. Ко дню города, дню физкультурника, дню России. Выходим в парк, и население может прийти поучаствовать. Мамы, папы, дедушки.Проводим много соревнований среди образовательных учреждений, среди студентов, среди промышленных предприятий, пенсионеров, спартакиады. То есть у нас не стреляют только детские сады. Но с мамами и папами дети с удовольствием приходят, и потом записываются (на занятия, когда подрастут. - Ред.). Желающих очень много. Это доступно, это интересно.- Вы поддерживаете связь с воспитанниками?- Конечно! Ни за что бы не поверила, если бы кто-то мне сказал лет 20 назад, что я буду готовить учеников на войну. Я всегда им говорила, что если мужчиной родился - априори должен понимать, что ты - защитник семьи, Родины. Если в таком духе воспитывать ребят, я за них спокойна. С той точки зрения, что многие занимаются [стрельбой] с первого класса.Вот сейчас самых старших выпускаем, они заканчивают школу. Прекрасно все понимают, и мы за них спокойны. Когда президент объявил СВО, с каждым днем, каждой неделей мы все больше понимали, что наши ребята - там. Потом от них стала приходить информация, что мы там-то и там-то. Мы сразу организовали помощь, родители сами проявили инициативу. Родители не только этих ребят.Так началось волонтерское движение. И мы стали напрямую им возить конкретно то, что им нужно. Уже все это как-то отлажено. Это радует, что много неравнодушных.Знаете, честно говоря, сердце сжимается, когда маленькие ребятки из 3-4 класса из своих копилок вынимают 100-200 рублей и передают родителям. И говорят: это нашим ученикам, бойцам.Вот, что такое "народ и армия едины". Поэтому победа точно будет за нами, но не нам говорить об этом сейчас.- В соревнованиях по пулевой стрельбе на "Кубке защитников Отечества" приняли участие больше 100 бойцов, что можете сказать о подготовке участников?- Мы, судьи, переполнены эмоциями от настоящих героев. Вот они, герои! И здорово, что есть такая программа президента, что ребята участвуют в спортивных мероприятиях. Они себя проявляют в другом качестве. Они могут карьеру строить, учиться, их семьи не забыты.Я как-то вспоминала (я историк по образованию, а по призванию - детский тренер и педагог), что после Великой Отечественной войны было сказано, что в Советском Союзе инвалидов нет. Сейчас совсем другая история. Наш президент учел все это, и людям предоставлены самые широкие полномочия и возможности. Спасибо. Это правильно.Мы, все жители страны, безусловно гордимся и должны гордиться нашими героями. И они не стесняются, молодцы. Они вливаются в общество.В нашем городе и педагоги ушли на СВО, учителя физкультуры. Кто-то там военные специальности имел - тоже ушли. Кто-то ранен. Вопрос в другом: чтобы они могли вернуться и найти снова профессию. А это сложно. Кто-то сказал, что он не сможет уже в педагогику вернуться. Чисто по каким-то своим психологическим переживаниям. Это сложно - вернуться обратно в мирную жизнь. Но вот такие фонды [как государственный фонд "Защитники Отечества"], такое движение героев, оно помогает человеку адаптироваться снова в обществе. Семья, поддержка близких и государства.Соревнования финальные-то уже будут на призы президента. Это сейчас как бы на уровне регионов Центрального федерального округа. Приехали все 18 делегаций. Кто-то лучше подготовлен, кто-то хуже.У меня есть ученики, которые на СВО, и кто вернулся. И семья не брошена, и они, и дети - летний отдых, медицина. Так и должно быть, это правильно. Уже им никто и никогда, надеемся, не скажет: "мы тебя туда не посылали". Они Родину защищают. Если бы не они и жители Луганской и Донецкой Республик, то сейчас неизвестно, где бы мы были, честно.Вот так анализируешь… у многих родня на Украине. Ну как это, братский народ, можно было разделить? Ну, так сложилось. Они забыли историю. А история - единственная наука, которую нельзя переделать, как бы ты ни хотел. По-любому придется Украину восстанавливать, но надо им там мозги повернуть. Они же тоже людей теряют. Понятно, что Украину использовали. Мы все это понимаем. Привели к власти того, кого не надо. Народ промолчал. При Борисе Николаевиче мы тоже к этому шли, и остановились на краю пропасти. Даже вспоминать не хочется. Зарплату не получали.- Ваши младшие воспитанники это понимают?- Я говорю им об этом на каждом занятии. У меня на работе висит карта России со всеми регионами и округами. Я объясняю, как, что и где. Без этого война придет к нам, если мы не будем об этом помнить.Когда на Тулу и Тульскую область беспилотники полетели, взрывы и все остальное, вот здесь многие поняли, что, оказывается, это все рядом. В Туле много оборонных предприятий. Работает ПВО. И что же мы? Делать дальше вид не получится.В школах одного урока о главном мало. Вчера мне позвонила одна родительница и попросила организовать детям, даже несмотря на каникулы, встречи с участниками СВО. Чтобы ветераны-инвалиды объяснили нашим детям: жизнь после ранения не заканчивается. Вот, я сейчас на излечении, подлечусь и снова вернусь к товарищам.- Почему же они возвращаются?- Потому что товарищи там. Я им задавала этот вопрос. Никто туда идти не заставляет, а он говорит: "Я не могу, там друзья". Мои воспитанники приходили с ранениями, и обратно возвращались. Из тридцати трех только трое приезжали, остальные воюют.Ну, в отпуск приходили, заезжали домой. С мамой, вот, обнялись, поговорили, и все, и снова туда.И патриотизм. Я никого не осуждаю, просто жизнь все показывает. Я восхищаюсь ими всеми. И мы все тут с судьями разговаривали, все в себе внутри держим - мы не можем дать выплеск эмоций.Ребята - молодцы, такой командный дух у них. Не бухтят, не нудят, ко всему с юмором относятся. Один стрелок на уколах обезболивающего, терпит до последнего. Все мы все понимаем, а они - не жалуются.- Спасибо!

https://ukraina.ru/20250606/kubok-zaschitnikov-otechestva-odna-bolshaya-semya-ili-kogda-vsya-strana---boevoe-bratstvo-1063716265.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

интервью, украина, россия, сво, спорт