Во Львове брат военнослужащего предлагал командиру взятку за "самоволку" - 11.06.2025 Украина.ру
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Во Львове брат военнослужащего предлагал командиру взятку за "самоволку"
Во Львове брат военнослужащего предлагал командиру взятку за "самоволку" - 11.06.2025 Украина.ру
Во Львове брат военнослужащего предлагал командиру взятку за "самоволку"
На Западной Украине полиция с привлечением военной контрразведки СБУ задержала родственника военнослужащего, который предлагал заместителю командира воинской части $5 тыс за оставление без последствий самовольной отлучки военнослужащего – брата взяткодателя. Об этом 10 июня сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.
2025-06-11T00:11
2025-06-11T00:11
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криминал
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взятка
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Во Львове полиция задержала жителя Волынской области во время передачи заместителю командира воинской части 4500 долларов "неправомерной выгоды". Взяткодатель пытался таким образом избавить своего брата от ответственности за "самоволку"."Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции задержали жителя Волынской области во время передачи заместителю командира воинской части 4500 долларов неправомерной выгоды. Ранее, под контролем полицейских, была зафиксирована передача еще 500 долларов. За эту сумму заместитель командира должен был "закрыть глаза" на самовольное уход воинской части его родственником и никоим образом на это не реагировать", - сказано в официальном сообщении.Задержанный взяткодатель подозревается в совершении уголовного преступления, а военнослужащий возвращен в воинскую часть.Тем временем Жители Сумской области рискуют и остаются в своих домах, потому что эвакуация означает встречу с ТЦК Ранее В Киеве командир воинской части Госпогранслужбы дал взятку главе медкомиссии, чтобы не ехать на фронт
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новости, львов, волынская область, западная украина, сбу, нацполиция, коррупция, криминал, всу, взятка
Новости, Львов, Волынская область, Западная Украина, СБУ, Нацполиция, коррупция, криминал, ВСУ, взятка

Во Львове брат военнослужащего предлагал командиру взятку за "самоволку"

00:11 11.06.2025
 
Во Львове брат военнослужащего предлагал командиру взятку за "самоволку"
Во Львове брат военнослужащего предлагал командиру взятку за самоволку
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На Западной Украине полиция с привлечением военной контрразведки СБУ задержала родственника военнослужащего, который предлагал заместителю командира воинской части $5 тыс за оставление без последствий самовольной отлучки военнослужащего – брата взяткодателя. Об этом 10 июня сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.
Во Львове полиция задержала жителя Волынской области во время передачи заместителю командира воинской части 4500 долларов "неправомерной выгоды". Взяткодатель пытался таким образом избавить своего брата от ответственности за "самоволку".
"Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции задержали жителя Волынской области во время передачи заместителю командира воинской части 4500 долларов неправомерной выгоды. Ранее, под контролем полицейских, была зафиксирована передача еще 500 долларов. За эту сумму заместитель командира должен был "закрыть глаза" на самовольное уход воинской части его родственником и никоим образом на это не реагировать", - сказано в официальном сообщении.
Задержанный взяткодатель подозревается в совершении уголовного преступления, а военнослужащий возвращен в воинскую часть.
Тем временем Жители Сумской области рискуют и остаются в своих домах, потому что эвакуация означает встречу с ТЦК
Ранее В Киеве командир воинской части Госпогранслужбы дал взятку главе медкомиссии, чтобы не ехать на фронт
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