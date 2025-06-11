https://ukraina.ru/20250611/vo-lvove-brat-voennosluzhaschego-predlagal-komandiru-vzyatku-za-samovolku-1063830571.html

Во Львове брат военнослужащего предлагал командиру взятку за "самоволку"

Во Львове брат военнослужащего предлагал командиру взятку за "самоволку" - 11.06.2025 Украина.ру

Во Львове брат военнослужащего предлагал командиру взятку за "самоволку"

На Западной Украине полиция с привлечением военной контрразведки СБУ задержала родственника военнослужащего, который предлагал заместителю командира воинской части $5 тыс за оставление без последствий самовольной отлучки военнослужащего – брата взяткодателя. Об этом 10 июня сообщил Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

2025-06-11T00:11

2025-06-11T00:11

2025-06-11T00:11

новости

львов

волынская область

западная украина

сбу

нацполиция

коррупция

криминал

всу

взятка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/0b/1063830447_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_1c4f29d3367f1b3c75e17d1850a3e76c.png

Во Львове полиция задержала жителя Волынской области во время передачи заместителю командира воинской части 4500 долларов "неправомерной выгоды". Взяткодатель пытался таким образом избавить своего брата от ответственности за "самоволку"."Оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции задержали жителя Волынской области во время передачи заместителю командира воинской части 4500 долларов неправомерной выгоды. Ранее, под контролем полицейских, была зафиксирована передача еще 500 долларов. За эту сумму заместитель командира должен был "закрыть глаза" на самовольное уход воинской части его родственником и никоим образом на это не реагировать", - сказано в официальном сообщении.Задержанный взяткодатель подозревается в совершении уголовного преступления, а военнослужащий возвращен в воинскую часть.Тем временем Жители Сумской области рискуют и остаются в своих домах, потому что эвакуация означает встречу с ТЦК Ранее В Киеве командир воинской части Госпогранслужбы дал взятку главе медкомиссии, чтобы не ехать на фронт

львов

волынская область

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, львов, волынская область, западная украина, сбу, нацполиция, коррупция, криминал, всу, взятка