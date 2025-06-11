https://ukraina.ru/20250611/v-kurskoy-oblasti-vrucheny-nagrady-rodnym-pogibshikh-sootechestvennikov-1063856437.html

В Курской области вручены награды родным погибших соотечественников

В Курской области вручены награды родным погибших соотечественников - 11.06.2025 Украина.ру

В Курской области вручены награды родным погибших соотечественников

Накануне Дня России вио губернатора Курской области вручил государственные и региональные награды родным тех, кто отдал свою жизнь, чтобы могли жить другие. Об этом Александр Хинштейн сообщил 11 июня в своём телеграм-канале.

2025-06-11T22:56

2025-06-11T22:56

2025-06-11T22:56

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курская область

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суджа

хинштейн

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Среди получивших награду Елена Викторовна — мать Сергея Шапаря, который работал водителем на Кореневском предприятии и посмертно награждён орденом Мужества."В августе до последнего, несмотря на обстрелы, помогал вывозить людей. Сам эвакуировал 25 семей, ещё 75 выехали под его руководством. 10 августа попал под обстрел, и, к сожалению, не выжил, - рассказал Хинштейн.Также получили награду родители Артёма Жердева."Мальчика 15-ти лет, который решился на то, на что не хватит духу и всякому взрослому. В прошлом году, когда они пошли на речку и его товарищ начал тонуть, Артём кинулся в воду спасать его — потому что друг и потому что по-другому нельзя. Он посмертно награждён медалью "За спасение погибавших". У родителей осталась дочка, а уже завтра должно случиться долгожданное пополнение: на свет появится сын. Он, конечно, не заменит старшего, но это даёт силы жить дальше", - сообщил врио губернатора.Боец добровольческого отряда "Курские витязи" Иван Крутиков погиб в возрасте 33 лет 12 марта. Тогда российские войска начали массовое продвижение на курском направлении, на следующей день была освобождена Суджа. Ивану служил в легендарном "Витязе" — 604-м центре спецназа Росгвардии и мечтал получить краповый берет. Совет краповых беретов отметил его этим высшим знаком спецназовской доблести посмертно."Спасти Ивана пытался муж Натальи Артюховой: Владимир Павлович тоже служил в "витязях". Сам родом из Кореневского района, он работал в Москве, когда началось вторжение. Всё бросил, приехал — его опыт для парней оказался незаменим: Владимир Павлович — ветеран боевых действий. Старший товарищ с большим опытом и большой душой — так отзываются о нём военнослужащие. Когда шли бои за Суджу, он с раненой ногой кинулся спасать Ивана. Погиб сам", - рассказал руководитель области.Двое погибших "витязей" награждены региональными медалями. Они также представлены командованием к государственным наградам."Никакие слова, никакие награды никогда не усмирят эту боль. Она навсегда с ними, даже если подрастают дети. Но очень важно осознавать, что гибель близкого человека была не напрасна, и страна отдает им дань почестей и признания, - отметил врио губернатора. - Вечная память всем, кто отдал свою жизнь ради других! Они живы и они с нами, пока мы о них помним".Также 11 июня врио губернатора Курской области навестил детей, раненых при атаке ВСУ в Рыльском районе. Они проходят лечение в областной больнице.Ранее сообщалось, что После интервенции ВСУ нет сведений о 576 жителях Курской области Тем временем эксперт объяснил, почему Киев продолжает безнадежные атаки на Курскую область. Подробности в интервью Михаила Онуфриенко: Выход ВС России в Днепропетровскую область обеспечит с фланга наступление на Покровск читайте на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, суджа, хинштейн, вооруженные силы украины, росгвардия, сво, кто, награда