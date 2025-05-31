После интервенции ВСУ нет сведений о 576 жителях Курской области - 31.05.2025 Украина.ру
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После интервенции ВСУ нет сведений о 576 жителях Курской области
После интервенции ВСУ нет сведений о 576 жителях Курской области - 31.05.2025 Украина.ру
После интервенции ВСУ нет сведений о 576 жителях Курской области
Власти Курской области не располагают информацией о 576 жителях Курской области, связь с которыми пропала в ходе интервенции украинской армии в российский регион. О этом 31 мая заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.
2025-05-31T15:06
2025-05-31T15:06
новости
курская область
россия
украина
хинштейн
валерий герасимов
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ск рф
кто
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В ходе корректировки реестра курян, утративших связь с родственниками во время вторжения украинской армии, судьбы многих жителей курского приграничья прояснить неудалось."Исходя из официальных баз данных, а также сведений от волонтёров, глав районов и сельсоветов, в конечном счёте в реестре значится 2287 тыс. человек: 1290 из них удалось найти, установлено примерное местонахождение 421 человека (это люди, как находящиеся на Украине, так и те, кто отказывается выезжать из освобождённых населённых пунктов). В этот перечень входят и погибшие мирные жители", - сообщил Хинштейн.При этом о судьбе 576 человек до сих пор ничего неизвестно. Работа по установлению их местонахождения ведётся беспрерывно. Среди них есть и четверо несовершеннолетних.О также отметил, что продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными. По словам Хинштейна, волонтёры оказали мощную поддержку в этой работе и помогли с созданием карты о возможных захоронениях мирных людей — эти данные уже переданы в Главное военное следственное управление."Конечно, цифра людей, о судьбе которых мы до сих пор не знаем, велика. Каждый для нас крайне важен! Работа с января существенно продвинулась, - заявил врио губернатора. - Важно помнить, что региональная власть не может проводить розыскных мероприятий, но всеми силами мы стараемся помогать тем, кто возвращает наших жителей домой! Нам важно обеспечивать прозрачность этой работы — ни один человек не должен быть потерян и забыт!"Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России о завершении операции по освобождению Курской области от украинских интервентов.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее на эту тему: Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих. Итоги 28 мая
https://ukraina.ru/20250531/skr-rassleduet-ataki-vsu-na-rylskiy-i-lgovskiy-rayony-kurskoy-oblasti-1063541075.html
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новости, курская область, россия, украина, хинштейн, валерий герасимов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ск рф, кто, мирные жители, военные преступления, всу
Новости, Курская область, Россия, Украина, Хинштейн, Валерий Герасимов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, СК РФ, КТО, мирные жители, Военные преступления, ВСУ

После интервенции ВСУ нет сведений о 576 жителях Курской области

15:06 31.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭвакуация мирных жителей из Суджи
Эвакуация мирных жителей из Суджи - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Власти Курской области не располагают информацией о 576 жителях Курской области, связь с которыми пропала в ходе интервенции украинской армии в российский регион. О этом 31 мая заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.
В ходе корректировки реестра курян, утративших связь с родственниками во время вторжения украинской армии, судьбы многих жителей курского приграничья прояснить неудалось.
"Исходя из официальных баз данных, а также сведений от волонтёров, глав районов и сельсоветов, в конечном счёте в реестре значится 2287 тыс. человек: 1290 из них удалось найти, установлено примерное местонахождение 421 человека (это люди, как находящиеся на Украине, так и те, кто отказывается выезжать из освобождённых населённых пунктов). В этот перечень входят и погибшие мирные жители", - сообщил Хинштейн.
При этом о судьбе 576 человек до сих пор ничего неизвестно. Работа по установлению их местонахождения ведётся беспрерывно. Среди них есть и четверо несовершеннолетних.
"К сожалению, по мере освобождения наших населённых пунктов военные и следователи находят свидетельства варварских преступлений ВСУ. Сегодня установлен факт смерти 304 мирных граждан. Большая часть из них опознана", - констатировал врио губернатора.
О также отметил, что продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными. По словам Хинштейна, волонтёры оказали мощную поддержку в этой работе и помогли с созданием карты о возможных захоронениях мирных людей — эти данные уже переданы в Главное военное следственное управление.
"Конечно, цифра людей, о судьбе которых мы до сих пор не знаем, велика. Каждый для нас крайне важен! Работа с января существенно продвинулась, - заявил врио губернатора. - Важно помнить, что региональная власть не может проводить розыскных мероприятий, но всеми силами мы стараемся помогать тем, кто возвращает наших жителей домой! Нам важно обеспечивать прозрачность этой работы — ни один человек не должен быть потерян и забыт!"
14:47
СКР расследует атаки ВСУ на Рыльский и Льговский районы Курской областиВозбуждено уголовное дело о теракте в связи с произошедшими в ночь на 31 мая атаками украинской армии на Рыльский и Льговский районы Курской области. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России о завершении операции по освобождению Курской области от украинских интервентов.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Ранее на эту тему: Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих. Итоги 28 мая
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НовостиКурская областьРоссияУкраинаХинштейнВалерий ГерасимовВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСК РФКТОмирные жителиВоенные преступленияВСУ
 
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