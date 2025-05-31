https://ukraina.ru/20250531/posle-interventsii-vsu-net-svedeniy-o-576-zhitelyakh-kurskoy-oblasti-1063541532.html

После интервенции ВСУ нет сведений о 576 жителях Курской области

После интервенции ВСУ нет сведений о 576 жителях Курской области - 31.05.2025 Украина.ру

После интервенции ВСУ нет сведений о 576 жителях Курской области

Власти Курской области не располагают информацией о 576 жителях Курской области, связь с которыми пропала в ходе интервенции украинской армии в российский регион. О этом 31 мая заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.

2025-05-31T15:06

2025-05-31T15:06

2025-05-31T15:06

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валерий герасимов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

ск рф

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В ходе корректировки реестра курян, утративших связь с родственниками во время вторжения украинской армии, судьбы многих жителей курского приграничья прояснить неудалось."Исходя из официальных баз данных, а также сведений от волонтёров, глав районов и сельсоветов, в конечном счёте в реестре значится 2287 тыс. человек: 1290 из них удалось найти, установлено примерное местонахождение 421 человека (это люди, как находящиеся на Украине, так и те, кто отказывается выезжать из освобождённых населённых пунктов). В этот перечень входят и погибшие мирные жители", - сообщил Хинштейн.При этом о судьбе 576 человек до сих пор ничего неизвестно. Работа по установлению их местонахождения ведётся беспрерывно. Среди них есть и четверо несовершеннолетних.О также отметил, что продолжается эвакуация тел погибших с пострадавших территорий, чтобы близкие могли достойно проститься со своими родными. По словам Хинштейна, волонтёры оказали мощную поддержку в этой работе и помогли с созданием карты о возможных захоронениях мирных людей — эти данные уже переданы в Главное военное следственное управление."Конечно, цифра людей, о судьбе которых мы до сих пор не знаем, велика. Каждый для нас крайне важен! Работа с января существенно продвинулась, - заявил врио губернатора. - Важно помнить, что региональная власть не может проводить розыскных мероприятий, но всеми силами мы стараемся помогать тем, кто возвращает наших жителей домой! Нам важно обеспечивать прозрачность этой работы — ни один человек не должен быть потерян и забыт!"Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2014 года, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России о завершении операции по освобождению Курской области от украинских интервентов.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Ранее на эту тему: Несбывшийся "букет" Taurus, курские угрозы Зеленского, Трамп делит мир на троих. Итоги 28 мая

https://ukraina.ru/20250531/skr-rassleduet-ataki-vsu-na-rylskiy-i-lgovskiy-rayony-kurskoy-oblasti-1063541075.html

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