Полковник Сыртланов назвал два способа борьбы с украинскими диверсиями - 08.06.2025 Украина.ру
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Полковник Сыртланов назвал два способа борьбы с украинскими диверсиями
Полковник Сыртланов назвал два способа борьбы с украинскими диверсиями - 08.06.2025 Украина.ру
Полковник Сыртланов назвал два способа борьбы с украинскими диверсиями
Ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос о том, какие еще меры нужно принять России, чтобы подрывы и теракты с украинскими "корнями"
2025-06-08T05:30
2025-06-08T05:30
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При этом создание буферной зоны, оговорился он поможет от поражения ракетно-бомбовыми ударами и беспилотниками со стороны противника, но не спасет от диверсий.Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как терактыВ тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
https://ukraina.ru/20250603/poluchit-li-kiev-vozmezdie-eksperty-razoshlis-lish-v-utochnenii-sposoba-1063597012.html
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новости, россия, украина, курская область, владимир путин, дональд трамп, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру

Полковник Сыртланов назвал два способа борьбы с украинскими диверсиями

05:30 08.06.2025
 
© из личного архиваТимур Сыртланов
Тимур Сыртланов
© из личного архива
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Ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос о том, какие еще меры нужно принять России, чтобы подрывы и теракты с украинскими "корнями"
"Во-первых, стоит усилить агентурную работу с подозрительными элементами. Во-вторых, более тщательно работать по гражданам, которые с 2014 года переехали в качестве беженцев на территорию Российской Федерации и получили российские паспорта в упрощенном порядке. На эту категорию лиц необходимо обратить особое внимание", - сказал собеседник издания.
При этом создание буферной зоны, оговорился он поможет от поражения ракетно-бомбовыми ударами и беспилотниками со стороны противника, но не спасет от диверсий.
Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
3 июня, 14:41
Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способаПрезидент России Владимир Путины был информирован об украинских атаках на российские аэродромы незамедлительно. Соответствующие решения об ответных мерах могут быть приняты только после выводов следствия. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
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