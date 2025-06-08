https://ukraina.ru/20250608/polkovnik-syrtlanov-nazval-dva-sposoba-borby-s-ukrainskimi-diversiyami-1063679179.html

Полковник Сыртланов назвал два способа борьбы с украинскими диверсиями

Полковник Сыртланов назвал два способа борьбы с украинскими диверсиями - 08.06.2025 Украина.ру

Полковник Сыртланов назвал два способа борьбы с украинскими диверсиями

Ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос о том, какие еще меры нужно принять России, чтобы подрывы и теракты с украинскими "корнями"

2025-06-08T05:30

2025-06-08T05:30

2025-06-08T05:30

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При этом создание буферной зоны, оговорился он поможет от поражения ракетно-бомбовыми ударами и беспилотниками со стороны противника, но не спасет от диверсий.Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как терактыВ тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.

https://ukraina.ru/20250603/poluchit-li-kiev-vozmezdie-eksperty-razoshlis-lish-v-utochnenii-sposoba-1063597012.html

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новости, россия, украина, курская область, владимир путин, дональд трамп, украина.ру