Полковник Сыртланов назвал два способа борьбы с украинскими диверсиями
© из личного архиваТимур Сыртланов
© из личного архива
Ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос о том, какие еще меры нужно принять России, чтобы подрывы и теракты с украинскими "корнями"
"Во-первых, стоит усилить агентурную работу с подозрительными элементами. Во-вторых, более тщательно работать по гражданам, которые с 2014 года переехали в качестве беженцев на территорию Российской Федерации и получили российские паспорта в упрощенном порядке. На эту категорию лиц необходимо обратить особое внимание", - сказал собеседник издания.
При этом создание буферной зоны, оговорился он поможет от поражения ракетно-бомбовыми ударами и беспилотниками со стороны противника, но не спасет от диверсий.
Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
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