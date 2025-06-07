https://ukraina.ru/20250607/skorobogatyy-otvetil-zachem-amsterdam-tratit-fakticheski-poslednie-krovnye-na-vsu-1063724116.html

Скоробогатый ответил, зачем Амстердам тратит фактически последние кровные на ВСУ

Скоробогатый ответил, зачем Амстердам тратит фактически последние кровные на ВСУ - 07.06.2025 Украина.ру

Скоробогатый ответил, зачем Амстердам тратит фактически последние кровные на ВСУ

Пару дней назад стало известно, что Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов евро для "укрепления морской безопасности страны". Притом, что весь бюджет страны порядка триллиона долларов. Откуда у Амстердама такой интерес к Черноморскому региону?

2025-06-07T07:00

2025-06-07T07:00

2025-06-07T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Он добавил, что в этих обстоятельствах совершенно неудивительно, что коллективный Запад кидает на то, чтобы, ни в коем случае не допустить даже потенциального прорыва России в Одессу.Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.Примерно неделю назад Еврокомиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба представили новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона. В документе указано, что ЕС реализует инициативы для того, чтобы "раскрыть потенциал роста региона, одновременно решая неотложные проблемы конфликтов".Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии упрощение доставки войск и оборудования туда, "где они нужны и когда они нужны".Комментируя это событие, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в действительности Брюссель гораздо больше интересует не само развитие транспортно-инфраструктурной взаимосвязанности в регионе, как это подается в докладе, а возможность использования этих вод в обход России в том числе в военных целях: Черноморский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео.

https://ukraina.ru/20250605/dengi-i-bolshe-sotni-korabley-amsterdam-peredast-kievu-baltiyskoe-oruzhie--1063658994.html

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новости, россия, украина, нидерланды, пётр скоробогатый, мария захарова, ес, украина.ру, нато