Скоробогатый ответил, зачем Амстердам тратит фактически последние кровные на ВСУ - 07.06.2025 Украина.ру
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Скоробогатый ответил, зачем Амстердам тратит фактически последние кровные на ВСУ
Скоробогатый ответил, зачем Амстердам тратит фактически последние кровные на ВСУ - 07.06.2025 Украина.ру
Скоробогатый ответил, зачем Амстердам тратит фактически последние кровные на ВСУ
Пару дней назад стало известно, что Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов евро для "укрепления морской безопасности страны". Притом, что весь бюджет страны порядка триллиона долларов. Откуда у Амстердама такой интерес к Черноморскому региону?
2025-06-07T07:00
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.Он добавил, что в этих обстоятельствах совершенно неудивительно, что коллективный Запад кидает на то, чтобы, ни в коем случае не допустить даже потенциального прорыва России в Одессу.Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.Примерно неделю назад Еврокомиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба представили новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона. В документе указано, что ЕС реализует инициативы для того, чтобы "раскрыть потенциал роста региона, одновременно решая неотложные проблемы конфликтов".Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии упрощение доставки войск и оборудования туда, "где они нужны и когда они нужны".Комментируя это событие, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в действительности Брюссель гораздо больше интересует не само развитие транспортно-инфраструктурной взаимосвязанности в регионе, как это подается в докладе, а возможность использования этих вод в обход России в том числе в военных целях: Черноморский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео.
https://ukraina.ru/20250605/dengi-i-bolshe-sotni-korabley-amsterdam-peredast-kievu-baltiyskoe-oruzhie--1063658994.html
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новости, россия, украина, нидерланды, пётр скоробогатый, мария захарова, ес, украина.ру, нато
Новости, Россия, Украина, Нидерланды, Пётр Скоробогатый, Мария Захарова, ЕС, Украина.ру, НАТО

Скоробогатый ответил, зачем Амстердам тратит фактически последние кровные на ВСУ

07:00 07.06.2025
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Пару дней назад стало известно, что Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на 400 миллионов евро для "укрепления морской безопасности страны". Притом, что весь бюджет страны порядка триллиона долларов. Откуда у Амстердама такой интерес к Черноморскому региону?
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый.
"Именно контроль за черноморским побережьем был одним из фундаментальных вопросов в этом конфликте. Поскольку если Украина переходит под контроль НАТО или входит в НАТО, то под западным контролем оказывается все Черное море. Крым нам пришлось возвращать именно из-за угрозы потери контроля над этим Азовско-Черноморским бассейном. В противном случае Россию не только запирают на этом направлении, пресекая выходы в Африку и на Ближний Восток, но и берут под контроль коридоры Север-Юг. По сути, этот бассейн становится внутренним морем НАТО", - отметил эксперт.
Он добавил, что в этих обстоятельствах совершенно неудивительно, что коллективный Запад кидает на то, чтобы, ни в коем случае не допустить даже потенциального прорыва России в Одессу.
Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.
5 июня, 13:45
Деньги и больше сотни кораблей: Амстердам передаст Киеву морское оружие Нидерланды предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов евро "для укрепления морской безопасности страны". Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Нидерландов Рубен Брекелманс
Примерно неделю назад Еврокомиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба представили новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона. В документе указано, что ЕС реализует инициативы для того, чтобы "раскрыть потенциал роста региона, одновременно решая неотложные проблемы конфликтов".
Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии упрощение доставки войск и оборудования туда, "где они нужны и когда они нужны".
Комментируя это событие, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в действительности Брюссель гораздо больше интересует не само развитие транспортно-инфраструктурной взаимосвязанности в регионе, как это подается в докладе, а возможность использования этих вод в обход России в том числе в военных целях: Черноморский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео.
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