https://ukraina.ru/20250604/baltiyskiy-batman-es-zakharova-rasskazala-izdaniyu-ukrainaru-o-realnoy-situatsii-na-vode-1063644108.html

Балтийский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео

Балтийский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео - 04.06.2025 Украина.ру

Балтийский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео

Что стоит за дипломатическими формулировками нового стратегического документа ЕС в отношении Черноморского региона, который был представлен Еврокомиссией примерно неделю назад? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге для СМИ ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-06-04T19:02

2025-06-04T19:02

2025-06-04T19:15

мария захарова

эксклюзив

новости

россия

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урсула фон дер ляйен

ес

евросоюз

еврокомиссия

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Она назвала документ странным, пояснив, что "там удивительно всё, включая его тональность". И с чем связана такая позиция Брюсселя - с переизбытком внешнеполитических амбиций, захлестывающих геополитических эмоций или с банальным незнанием географии - непонятно.Она констатировала, что в действительности Брюссель гораздо больше интересует не само развитие транспортно-инфраструктурной взаимосвязанности в регионе, как это подается в докладе, а возможность использования прокладываемых в обход России логистических и энергетических маршрутов для наращивания своего присутствия в регионе Черного моря, в том числе для переброски военных грузов Украине.Примерно неделю назад Еврокомиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба представили новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона. В документе указано, что ЕС реализует инициативы для того, чтобы "раскрыть потенциал роста региона, одновременно решая неотложные проблемы конфликтов".В заявлении также отмечалось, что через черноморский путь Европа планирует наладить тесное сотрудничество с Украиной, Молдавией, Грузией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. Россия в этом списке указана не была.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что роль ЕС имеет решающее значение для продвижения безопасности и мира в Черноморском регионе в связи с конфликтом России и Украины. Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии упрощение доставки войск и оборудования туда, "где они нужны и когда они нужны".НАТО объявило России танкерную войну в Балтийском море в ночь на 15 мая, когда военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией Польши, то есть при поддержке сил НАТО, пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах Балтийского моря под флагом Габона. Кораблю угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35.

https://ukraina.ru/20250526/patrushev-mery-reagirovaniya-na-deystviya-zapada-v-baltiyskom-more-izmenyatsya-1063422635.html

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Анна Черкасова

мария захарова, эксклюзив, новости, россия, черное море, украина, урсула фон дер ляйен, ес, евросоюз, еврокомиссия, су-35