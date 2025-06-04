Балтийский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео - 04.06.2025 Украина.ру
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Балтийский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео
Балтийский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео - 04.06.2025 Украина.ру
Балтийский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео
Что стоит за дипломатическими формулировками нового стратегического документа ЕС в отношении Черноморского региона, который был представлен Еврокомиссией примерно неделю назад? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге для СМИ ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-06-04T19:02
2025-06-04T19:15
мария захарова
эксклюзив
новости
россия
черное море
украина
урсула фон дер ляйен
ес
евросоюз
еврокомиссия
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Она назвала документ странным, пояснив, что "там удивительно всё, включая его тональность". И с чем связана такая позиция Брюсселя - с переизбытком внешнеполитических амбиций, захлестывающих геополитических эмоций или с банальным незнанием географии - непонятно.Она констатировала, что в действительности Брюссель гораздо больше интересует не само развитие транспортно-инфраструктурной взаимосвязанности в регионе, как это подается в докладе, а возможность использования прокладываемых в обход России логистических и энергетических маршрутов для наращивания своего присутствия в регионе Черного моря, в том числе для переброски военных грузов Украине.Примерно неделю назад Еврокомиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба представили новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона. В документе указано, что ЕС реализует инициативы для того, чтобы "раскрыть потенциал роста региона, одновременно решая неотложные проблемы конфликтов".В заявлении также отмечалось, что через черноморский путь Европа планирует наладить тесное сотрудничество с Украиной, Молдавией, Грузией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. Россия в этом списке указана не была.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что роль ЕС имеет решающее значение для продвижения безопасности и мира в Черноморском регионе в связи с конфликтом России и Украины. Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии упрощение доставки войск и оборудования туда, "где они нужны и когда они нужны".НАТО объявило России танкерную войну в Балтийском море в ночь на 15 мая, когда военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией Польши, то есть при поддержке сил НАТО, пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах Балтийского моря под флагом Габона. Кораблю угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35.
https://ukraina.ru/20250526/patrushev-mery-reagirovaniya-na-deystviya-zapada-v-baltiyskom-more-izmenyatsya-1063422635.html
россия
черное море
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Анна Черкасова
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Новости
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мария захарова, эксклюзив, новости, россия, черное море, украина, урсула фон дер ляйен, ес, евросоюз, еврокомиссия, су-35
Мария Захарова, Эксклюзив, Новости, Россия, Черное море, Украина, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Евросоюз, Еврокомиссия, Су-35

Балтийский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео

19:02 04.06.2025 (обновлено: 19:15 04.06.2025)
 
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Что стоит за дипломатическими формулировками нового стратегического документа ЕС в отношении Черноморского региона, который был представлен Еврокомиссией примерно неделю назад? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге для СМИ ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она назвала документ странным, пояснив, что "там удивительно всё, включая его тональность". И с чем связана такая позиция Брюсселя - с переизбытком внешнеполитических амбиций, захлестывающих геополитических эмоций или с банальным незнанием географии - непонятно.

"Теперь давайте посмотрим, что там написано внутри. А там прописано: изолировать этот регион от России. Я прошу прощения, тоже хотелось бы уточнить, в каком бреду они это увидели? У России многовековой статус черноморской державы. Можно, конечно, слушать людей наподобие [экс-премьер-министра Великобритании] Лиз Страсс, которая, находясь в Британии, полагает, что удобнее на Балтику через Черное море перебраться. Может, она считает, что Британия великая черноморская держава? Но ведь именно об этом они ведут там речь. Предпринимается попытка превратить Черное море в арену противостояния, которую Евросоюз активно навязывает Российской Федерации", - заявила Мария Захарова.

Она констатировала, что в действительности Брюссель гораздо больше интересует не само развитие транспортно-инфраструктурной взаимосвязанности в регионе, как это подается в докладе, а возможность использования прокладываемых в обход России логистических и энергетических маршрутов для наращивания своего присутствия в регионе Черного моря, в том числе для переброски военных грузов Украине.
Примерно неделю назад Еврокомиссия (ЕК) и Европейская внешнеполитическая служба представили новую стратегию Евросоюза для Черноморского региона. В документе указано, что ЕС реализует инициативы для того, чтобы "раскрыть потенциал роста региона, одновременно решая неотложные проблемы конфликтов".
В заявлении также отмечалось, что через черноморский путь Европа планирует наладить тесное сотрудничество с Украиной, Молдавией, Грузией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. Россия в этом списке указана не была.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что роль ЕС имеет решающее значение для продвижения безопасности и мира в Черноморском регионе в связи с конфликтом России и Украины. Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии упрощение доставки войск и оборудования туда, "где они нужны и когда они нужны".
НАТО объявило России танкерную войну в Балтийском море в ночь на 15 мая, когда военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией Польши, то есть при поддержке сил НАТО, пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах Балтийского моря под флагом Габона. Кораблю угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35.
26 мая, 17:42
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