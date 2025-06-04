Балтийский батман ЕС: Захарова рассказала изданию Украина.ру о реальной ситуации "на воде" - видео
19:02 04.06.2025 (обновлено: 19:15 04.06.2025)
Что стоит за дипломатическими формулировками нового стратегического документа ЕС в отношении Черноморского региона, который был представлен Еврокомиссией примерно неделю назад? На этот вопрос журналистов издания Украина.ру на брифинге для СМИ ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Она назвала документ странным, пояснив, что "там удивительно всё, включая его тональность". И с чем связана такая позиция Брюсселя - с переизбытком внешнеполитических амбиций, захлестывающих геополитических эмоций или с банальным незнанием географии - непонятно.
"Теперь давайте посмотрим, что там написано внутри. А там прописано: изолировать этот регион от России. Я прошу прощения, тоже хотелось бы уточнить, в каком бреду они это увидели? У России многовековой статус черноморской державы. Можно, конечно, слушать людей наподобие [экс-премьер-министра Великобритании] Лиз Страсс, которая, находясь в Британии, полагает, что удобнее на Балтику через Черное море перебраться. Может, она считает, что Британия великая черноморская держава? Но ведь именно об этом они ведут там речь. Предпринимается попытка превратить Черное море в арену противостояния, которую Евросоюз активно навязывает Российской Федерации", - заявила Мария Захарова.
Она констатировала, что в действительности Брюссель гораздо больше интересует не само развитие транспортно-инфраструктурной взаимосвязанности в регионе, как это подается в докладе, а возможность использования прокладываемых в обход России логистических и энергетических маршрутов для наращивания своего присутствия в регионе Черного моря, в том числе для переброски военных грузов Украине.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что роль ЕС имеет решающее значение для продвижения безопасности и мира в Черноморском регионе в связи с конфликтом России и Украины. Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала функцией новой стратегии упрощение доставки войск и оборудования туда, "где они нужны и когда они нужны".
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