"Не у каждого столба поставишь охрану": Сыртланов о защите приграничья - 06.06.2025 Украина.ру
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"Не у каждого столба поставишь охрану": Сыртланов о защите приграничья
"Не у каждого столба поставишь охрану": Сыртланов о защите приграничья - 06.06.2025 Украина.ру
"Не у каждого столба поставишь охрану": Сыртланов о защите приграничья
Российские власти проводят плановые мероприятия по усилению безопасности в приграничных областях, уделяя особое внимание защите критической инфраструктуры. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
2025-06-06T03:15
2025-06-06T03:15
новости
россия
воронеж
курская область
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всу
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"Плановая работа проводится во всех трех приграничных регионах: в Белгородской, Курской, Брянской — делаются соответствующие выводы", — отметил Сыртланов.По словам полковника, несмотря на невозможность полного предотвращения террористических атак, российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы эффективно минимизируют угрозы.Сыртланов добавил, что текущие меры направлены на снижение рисков для мирного населения, но абсолютной защиты "у каждого столба" обеспечить невозможно.Под Воронежем 5 июня была повреждена железная дорога и остановлены поезда из-за взрыва. Ранее, 1 июня, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250605/ukraina-prodolzhaet-pribegat-k-teraktam-itogi-5-iyunya-1063676433.html
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новости, россия, воронеж, курская область, брянская область, всу
Новости, Россия, Воронеж, Курская область, Брянская область, ВСУ

"Не у каждого столба поставишь охрану": Сыртланов о защите приграничья

03:15 06.06.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские власти проводят плановые мероприятия по усилению безопасности в приграничных областях, уделяя особое внимание защите критической инфраструктуры. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
"Плановая работа проводится во всех трех приграничных регионах: в Белгородской, Курской, Брянской — делаются соответствующие выводы", — отметил Сыртланов.
По словам полковника, несмотря на невозможность полного предотвращения террористических атак, российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы эффективно минимизируют угрозы.
"Конечно, необходимо усилить безопасность таких объектов, как мосты, электроподстанции, и так далее. Потому что с точки зрения противовоздушной обороны (ПВО) российские регионы защищены нормально", — подчеркнул собеседник издания.
Сыртланов добавил, что текущие меры направлены на снижение рисков для мирного населения, но абсолютной защиты "у каждого столба" обеспечить невозможно.
Под Воронежем 5 июня была повреждена железная дорога и остановлены поезда из-за взрыва. Ранее, 1 июня, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.
- РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Вчера, 18:00
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Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
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