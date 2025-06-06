https://ukraina.ru/20250606/ne-u-kazhdogo-stolba-postavish-okhranu-syrtlanov-o-zaschite-prigranichya-1063681810.html

"Не у каждого столба поставишь охрану": Сыртланов о защите приграничья

"Не у каждого столба поставишь охрану": Сыртланов о защите приграничья - 06.06.2025 Украина.ру

"Не у каждого столба поставишь охрану": Сыртланов о защите приграничья

Российские власти проводят плановые мероприятия по усилению безопасности в приграничных областях, уделяя особое внимание защите критической инфраструктуры. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов

2025-06-06T03:15

2025-06-06T03:15

2025-06-06T03:15

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"Плановая работа проводится во всех трех приграничных регионах: в Белгородской, Курской, Брянской — делаются соответствующие выводы", — отметил Сыртланов.По словам полковника, несмотря на невозможность полного предотвращения террористических атак, российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы эффективно минимизируют угрозы.Сыртланов добавил, что текущие меры направлены на снижение рисков для мирного населения, но абсолютной защиты "у каждого столба" обеспечить невозможно.Под Воронежем 5 июня была повреждена железная дорога и остановлены поезда из-за взрыва. Ранее, 1 июня, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250605/ukraina-prodolzhaet-pribegat-k-teraktam-itogi-5-iyunya-1063676433.html

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новости, россия, воронеж, курская область, брянская область, всу