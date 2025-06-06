"Не у каждого столба поставишь охрану": Сыртланов о защите приграничья
Российские власти проводят плановые мероприятия по усилению безопасности в приграничных областях, уделяя особое внимание защите критической инфраструктуры. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
"Плановая работа проводится во всех трех приграничных регионах: в Белгородской, Курской, Брянской — делаются соответствующие выводы", — отметил Сыртланов.
По словам полковника, несмотря на невозможность полного предотвращения террористических атак, российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы эффективно минимизируют угрозы.
"Конечно, необходимо усилить безопасность таких объектов, как мосты, электроподстанции, и так далее. Потому что с точки зрения противовоздушной обороны (ПВО) российские регионы защищены нормально", — подчеркнул собеседник издания.
Сыртланов добавил, что текущие меры направлены на снижение рисков для мирного населения, но абсолютной защиты "у каждого столба" обеспечить невозможно.
Под Воронежем 5 июня была повреждена железная дорога и остановлены поезда из-за взрыва. Ранее, 1 июня, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд.
Полный текст интервью Полковника Тимура Сыртланова об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на