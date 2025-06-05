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Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политики

Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политики - 05.06.2025 Украина.ру

Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политики

Качество преподавания русского языка необходимо повышать. Об этом 5 июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России завил президент Владимир Путин

2025-06-05T16:33

2025-06-05T16:33

2025-06-05T17:53

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Глава государства напомнил, что 6 июня отмечается День русского языка, Пушкинский день России. Владимир Путин поздравил с наступающим праздником всех филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка и литературы. Он также поздравил всех, кто любит, ценит и бережёт родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира – языке, который объединяет многонациональный народ России, отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность."На состоявшемся в ноябре прошлого года заседании Совета мы приняли решение о разработке основ государственной языковой политики. Этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России и как ключевой опоры, доминанты общероссийской гражданской идентичности, создать дополнительные условия для сохранения и поддержки языков всех народов России и языкового многообразия, которые являются национальным достоянием и историко-культурным наследием нашей страны", - сказал Путин.Он отметил, что предстоит серьёзно работать на укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве."Подчеркну, что среди основных задач государственной языковой политики – повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, а также внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах, создание на её основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий", - заявил президент России.По его мнению, принципиально важно последовательно избавляться избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований. Также он указал на важность совершенствования государственной языковой политики. Автор издания "Украина.ру" Владимир Видеманн рассмотрел языковой фактор в публикации Основы для новой социально-экономической модели России

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новости, россия, владимир путин, русскоязычные, русский, русская традиция, русский язык, русская культура, русский мир, цивилизация