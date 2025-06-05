Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политики - 05.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250605/putin-nazval-povyshenie-kachestva-prepodavaniya-russkogo-yazyka-sredi-osnovnykh-zadach-gosudarstvennoy-1063670441.html
Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политики
Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политики - 05.06.2025 Украина.ру
Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политики
Качество преподавания русского языка необходимо повышать. Об этом 5 июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России завил президент Владимир Путин
2025-06-05T16:33
2025-06-05T17:53
новости
россия
владимир путин
русскоязычные
русский
русская традиция
русский язык
русская культура
русский мир
цивилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063670705_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_8cb73581544d11b8cc0e47cc9fe143a6.jpg
Глава государства напомнил, что 6 июня отмечается День русского языка, Пушкинский день России. Владимир Путин поздравил с наступающим праздником всех филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка и литературы. Он также поздравил всех, кто любит, ценит и бережёт родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира – языке, который объединяет многонациональный народ России, отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность."На состоявшемся в ноябре прошлого года заседании Совета мы приняли решение о разработке основ государственной языковой политики. Этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России и как ключевой опоры, доминанты общероссийской гражданской идентичности, создать дополнительные условия для сохранения и поддержки языков всех народов России и языкового многообразия, которые являются национальным достоянием и историко-культурным наследием нашей страны", - сказал Путин.Он отметил, что предстоит серьёзно работать на укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве."Подчеркну, что среди основных задач государственной языковой политики – повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, а также внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах, создание на её основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий", - заявил президент России.По его мнению, принципиально важно последовательно избавляться избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований. Также он указал на важность совершенствования государственной языковой политики. Автор издания "Украина.ру" Владимир Видеманн рассмотрел языковой фактор в публикации Основы для новой социально-экономической модели России
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063670705_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_1da1a0c9ccd4ac17c52a6c38e8581200.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, русскоязычные, русский, русская традиция, русский язык, русская культура, русский мир, цивилизация
Новости, Россия, Владимир Путин, русскоязычные, русский, русская традиция, Русский язык, русская культура, Русский мир, цивилизация

Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политики

16:33 05.06.2025 (обновлено: 17:53 05.06.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Качество преподавания русского языка необходимо повышать. Об этом 5 июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России завил президент Владимир Путин
Глава государства напомнил, что 6 июня отмечается День русского языка, Пушкинский день России. Владимир Путин поздравил с наступающим праздником всех филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка и литературы. Он также поздравил всех, кто любит, ценит и бережёт родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира – языке, который объединяет многонациональный народ России, отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность.
"На состоявшемся в ноябре прошлого года заседании Совета мы приняли решение о разработке основ государственной языковой политики. Этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России и как ключевой опоры, доминанты общероссийской гражданской идентичности, создать дополнительные условия для сохранения и поддержки языков всех народов России и языкового многообразия, которые являются национальным достоянием и историко-культурным наследием нашей страны", - сказал Путин.
Он отметил, что предстоит серьёзно работать на укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве.
"Подчеркну, что среди основных задач государственной языковой политики – повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, а также внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах, создание на её основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий", - заявил президент России.
По его мнению, принципиально важно последовательно избавляться избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований. Также он указал на важность совершенствования государственной языковой политики.
Автор издания "Украина.ру" Владимир Видеманн рассмотрел языковой фактор в публикации Основы для новой социально-экономической модели России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВладимир Путинрусскоязычныерусскийрусская традицияРусский языкрусская культураРусский мирцивилизация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:01Потепление на фоне новой эскалации на Украине. Западные СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа
18:00Украина продолжает прибегать к терактам. Итоги 5 июня
17:45Возмездие неминуемо. Почему разговор Путина и Трампа не приведет к миру и что готовит Украина
17:37"Белый шум" информационной войны: генерал-майор ФСБ ответил изданию Украина.ру, как выиграть
17:28Грета плывет в Газу. Почему Тунберг обвинили в родстве с Ротшильдами
17:24Всушники в очередной раз попытались штурмовать Теткино в Курской области
17:10ЕС рассматривает возможность нанесения превентивного удара по России - Орбан
17:01Сообщается о продвижении наших войск на севере Красного Лимана и начале штурма села Зеленая Долина
17:00Полковник Геннадий Алёхин: ВС РФ занимают высоты, с которых операторы дронов будут контролировать Сумы
16:53Путин призвал использовать исторический алфавит – кириллицу, а не "кашу" из латиницы и других символов"
16:49Словацкий парламент призывает правительство отказаться от поддержки новых антироссийских санкций
16:33Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политики
16:33Зафиксирован момент второго удара по зданию Херсонской администрации
16:13Ведущий радио "Новороссия сегодня" Павел Русский: мы хотим понять людей, для которых работаем в эфире
16:09Экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров: на радио "Новороссия сегодня" "что-то знают"
16:02Полковник Тимур Сыртланов об ответе России на теракты: Мы будем кошмарить Украину в течение недели
16:02Политтехнолог Михаил Павлив: Новороссия значительно больше, чем контролируемая сейчас территория
15:53Си и Трамп пообщались по телефону - издание 新华社
15:52Буферная зона по всей территории Украины? Пятибратов о контроле и переселении людей
15:50Главный редактор Радио Sputnik Маргарита Некрасова: "Спутник" несет нарративы по всему миру
Лента новостейМолния