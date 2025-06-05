https://ukraina.ru/20250605/putin-nazval-povyshenie-kachestva-prepodavaniya-russkogo-yazyka-sredi-osnovnykh-zadach-gosudarstvennoy-1063670441.html
Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политики
Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политики - 05.06.2025 Украина.ру
Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политики
Качество преподавания русского языка необходимо повышать. Об этом 5 июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России завил президент Владимир Путин
2025-06-05T16:33
2025-06-05T16:33
2025-06-05T17:53
новости
россия
владимир путин
русскоязычные
русский
русская традиция
русский язык
русская культура
русский мир
цивилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063670705_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_8cb73581544d11b8cc0e47cc9fe143a6.jpg
Глава государства напомнил, что 6 июня отмечается День русского языка, Пушкинский день России. Владимир Путин поздравил с наступающим праздником всех филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка и литературы. Он также поздравил всех, кто любит, ценит и бережёт родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира – языке, который объединяет многонациональный народ России, отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность."На состоявшемся в ноябре прошлого года заседании Совета мы приняли решение о разработке основ государственной языковой политики. Этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России и как ключевой опоры, доминанты общероссийской гражданской идентичности, создать дополнительные условия для сохранения и поддержки языков всех народов России и языкового многообразия, которые являются национальным достоянием и историко-культурным наследием нашей страны", - сказал Путин.Он отметил, что предстоит серьёзно работать на укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве."Подчеркну, что среди основных задач государственной языковой политики – повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, а также внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах, создание на её основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий", - заявил президент России.По его мнению, принципиально важно последовательно избавляться избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований. Также он указал на важность совершенствования государственной языковой политики. Автор издания "Украина.ру" Владимир Видеманн рассмотрел языковой фактор в публикации Основы для новой социально-экономической модели России
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/05/1063670705_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_1da1a0c9ccd4ac17c52a6c38e8581200.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, русскоязычные, русский, русская традиция, русский язык, русская культура, русский мир, цивилизация
Новости, Россия, Владимир Путин, русскоязычные, русский, русская традиция, Русский язык, русская культура, Русский мир, цивилизация
Путин назвал повышение качества преподавания русского языка среди основных задач государственной политики
16:33 05.06.2025 (обновлено: 17:53 05.06.2025)
Качество преподавания русского языка необходимо повышать. Об этом 5 июня на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России завил президент Владимир Путин
Глава государства напомнил, что 6 июня отмечается День русского языка, Пушкинский день России. Владимир Путин поздравил с наступающим праздником всех филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка и литературы. Он также поздравил всех, кто любит, ценит и бережёт родное слово, гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира – языке, который объединяет многонациональный народ России, отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность.
"На состоявшемся в ноябре прошлого года заседании
Совета мы приняли решение о разработке основ государственной языковой политики. Этот документ призван обеспечить развитие и защиту русского языка как государственного языка России
и как ключевой опоры, доминанты общероссийской гражданской идентичности, создать дополнительные условия для сохранения и поддержки языков всех народов России и языкового многообразия, которые являются национальным достоянием и историко-культурным наследием нашей страны", - сказал Путин
.
Он отметил, что предстоит серьёзно работать на укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве.
"Подчеркну, что среди основных задач государственной языковой политики – повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования, а также внедрение единой сбалансированной методологии преподавания русского языка и литературы в школах, создание на её основе единой линейки школьных учебников и учебных пособий", - заявил президент России.
По его мнению, принципиально важно последовательно избавляться избавляться от вульгарных и механических иностранных заимствований. Также он указал на важность совершенствования государственной языковой политики.