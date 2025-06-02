Летний рывок ВС РФ: Герман Садулаев назвал причины активизации на фронте - 02.06.2025 Украина.ру
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Летний рывок ВС РФ: Герман Садулаев назвал причины активизации на фронте
Летний рывок ВС РФ: Герман Садулаев назвал причины активизации на фронте - 02.06.2025 Украина.ру
Летний рывок ВС РФ: Герман Садулаев назвал причины активизации на фронте
С приходом лета российские войска усилили наступление на нескольких направлениях, чему способствовали улучшившиеся погодные условия и появление естественных укрытий от дронов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2025-06-02T04:00
2025-06-02T04:00
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По словам эксперта, сухие грунтовые дороги и густая зелень в посадках позволяют войскам эффективнее маскироваться и передвигаться. Однако контроль ВСУ над ближним воздушным пространством с помощью БПЛА по-прежнему осложняет продвижение."Борьба идет. Нельзя сказать, что мы ничего не делаем", – отметил Садулаев. Он подчеркнул, что российские войска активно используют дроны-истребители, РЭБ и стрелковое оружие для противодействия украинским беспилотникам.Тем не менее, у противника остается значительное преимущество в количестве дронов и уровне подготовки операторов. "У них созданы целые соединения войск беспилотных систем", – добавил собеседник издания.Несмотря на это, российские подразделения продолжают методично уничтожать вражеские БПЛА и их операторов, резюмировал эксперт.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Павла Котова "Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250530/kto-vzorval-gurtsieva-i-pochemu-ugrozhayut-medinskomu-sergey-khrapach-o-zakulise-peregovornogo-protsessa--1063532315.html
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новости, россия, украина, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, дроны, рэб, бпла, спецоперация
Новости, Россия, Украина, наступление ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, дроны, РЭБ, БПЛА, Спецоперация

Летний рывок ВС РФ: Герман Садулаев назвал причины активизации на фронте

04:00 02.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
Боевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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С приходом лета российские войска усилили наступление на нескольких направлениях, чему способствовали улучшившиеся погодные условия и появление естественных укрытий от дронов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
По словам эксперта, сухие грунтовые дороги и густая зелень в посадках позволяют войскам эффективнее маскироваться и передвигаться. Однако контроль ВСУ над ближним воздушным пространством с помощью БПЛА по-прежнему осложняет продвижение.
"Борьба идет. Нельзя сказать, что мы ничего не делаем", – отметил Садулаев. Он подчеркнул, что российские войска активно используют дроны-истребители, РЭБ и стрелковое оружие для противодействия украинским беспилотникам.
Тем не менее, у противника остается значительное преимущество в количестве дронов и уровне подготовки операторов. "У них созданы целые соединения войск беспилотных систем", – добавил собеседник издания.
Несмотря на это, российские подразделения продолжают методично уничтожать вражеские БПЛА и их операторов, резюмировал эксперт.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Павла Котова "Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют" на сайте Украина.ру.
Сергей Храпач интервью
30 мая, 19:28
Кто взорвал Гурциева и почему угрожают Мединскому? Сергей Храпач о закулисье переговорного процесса Смысл любого теракта — привлечение внимания и желание запугать людей, чтобы они повлияли на позицию власти. С учетом сложного переговорного процесса, который сейчас происходит между Россией и Украиной, возможно, подрыв ветерана СВО Гурциева — один из элементов влияния на позицию РФ.
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