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Летний рывок ВС РФ: Герман Садулаев назвал причины активизации на фронте

Летний рывок ВС РФ: Герман Садулаев назвал причины активизации на фронте - 02.06.2025 Украина.ру

Летний рывок ВС РФ: Герман Садулаев назвал причины активизации на фронте

С приходом лета российские войска усилили наступление на нескольких направлениях, чему способствовали улучшившиеся погодные условия и появление естественных укрытий от дронов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2025-06-02T04:00

2025-06-02T04:00

2025-06-02T04:00

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По словам эксперта, сухие грунтовые дороги и густая зелень в посадках позволяют войскам эффективнее маскироваться и передвигаться. Однако контроль ВСУ над ближним воздушным пространством с помощью БПЛА по-прежнему осложняет продвижение."Борьба идет. Нельзя сказать, что мы ничего не делаем", – отметил Садулаев. Он подчеркнул, что российские войска активно используют дроны-истребители, РЭБ и стрелковое оружие для противодействия украинским беспилотникам.Тем не менее, у противника остается значительное преимущество в количестве дронов и уровне подготовки операторов. "У них созданы целые соединения войск беспилотных систем", – добавил собеседник издания.Несмотря на это, российские подразделения продолжают методично уничтожать вражеские БПЛА и их операторов, резюмировал эксперт.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Павла Котова "Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250530/kto-vzorval-gurtsieva-i-pochemu-ugrozhayut-medinskomu-sergey-khrapach-o-zakulise-peregovornogo-protsessa--1063532315.html

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