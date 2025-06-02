Летний рывок ВС РФ: Герман Садулаев назвал причины активизации на фронте
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа Первой гвардейской танковой армии на Купянском направлении
С приходом лета российские войска усилили наступление на нескольких направлениях, чему способствовали улучшившиеся погодные условия и появление естественных укрытий от дронов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
По словам эксперта, сухие грунтовые дороги и густая зелень в посадках позволяют войскам эффективнее маскироваться и передвигаться. Однако контроль ВСУ над ближним воздушным пространством с помощью БПЛА по-прежнему осложняет продвижение.
"Борьба идет. Нельзя сказать, что мы ничего не делаем", – отметил Садулаев. Он подчеркнул, что российские войска активно используют дроны-истребители, РЭБ и стрелковое оружие для противодействия украинским беспилотникам.
Тем не менее, у противника остается значительное преимущество в количестве дронов и уровне подготовки операторов. "У них созданы целые соединения войск беспилотных систем", – добавил собеседник издания.
Несмотря на это, российские подразделения продолжают методично уничтожать вражеские БПЛА и их операторов, резюмировал эксперт.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо избавляться от партизанщины и готовиться отбивать новое наступление ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи российской армии в зоне СВО — в материале Павла Котова "Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют" на сайте Украина.ру.
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