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Легенды и мифы древнего Киева. Или не такого уж и древнего

Легенды и мифы древнего Киева. Или не такого уж и древнего - 31.05.2025 Украина.ру

Легенды и мифы древнего Киева. Или не такого уж и древнего

В этом году с днём Киева связана небольшая путаница – формально день Киева празднуется в последнее воскресенье мая, но фактически праздничные мероприятия проходили в субботу-воскресенье. Поэтому многие интернет-источники предлагают праздновать день Киева 31 мая, хотя фактически Киев всё отпраздновал неделю назад - 24-25 числа

2025-05-31T08:00

2025-05-31T08:00

2025-05-31T08:00

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Киев – город древний и загадочный, и с его историей связано, конечно же, множество мифов и легенд. Причём происхождение этих мифов зачастую совсем не историческое, а вполне современное. Что поделать — издержки всеобщего образованияРазумеется, перечислить все мифы, связанные с историей и географией города, в рамках одной статьи невозможно. Но пробежаться хотя бы поверхностно по некоторым легендам стоило бы.1. Киеву 1500 летДействительно, в 1982 году было торжественно отмечено 1500-летие города. Вполне возможно, тем более что в районе исторического центра Киева (Старокиевская гора и Подол) люди селились издревле.Однако есть устойчивая практика привязки основания города к первому письменному упоминанию. В соответствии с Повестью временных лет Киев был основан в 860 году. При этом надо понимать, что уже для Нестора Летописца это была седая древность (он сам жил, как считается, примерно в 1056-1114 годах), а сообщение было чисто легендарным.Первый письменный документ, относящийся к истории Киева (письмо киевских иудеев к единоверцам с просьбой помочь в сборе средств для освобождения Яакова бен Ханукки, попавшего в тюрьму за долги), датируется началом X века.В соответствии с польской хроникой Матея Стрыйковского, Кий основал укреплённый городок в 430 году. Опять же следует отметить, что польский историк жил в XVI веке. Он, правда, опирался на довольно солидный корпус источников, в значительной части до нас не дошедших.Археологические данные свидетельствуют о появлении укреплённого посёлка не ранее VIII века.В целом на основании относительно надёжных источников можно сказать, что Киеву (именно как городу с названием) всё же немногим больше 1200 лет.2. Киев основали Кий, Щек, Хорив и ЛыбедьЭто опять-таки легенда, рассказанная нам преподобным Нестором, и уже при его жизни бывшая "преданьем старины глубокой".Понятно, что об этом загадочном семействе неизвестно вообще ничего. Даже имена у них какие-то странные. Ряд исследователей полагают, что имена эти имеют иранское происхождение, и тогда становится непонятно, кто это, откуда они появились и зачем.За Лыбедь вообще обидно — некоторые считают её не женщиной, а некоторые — даже не человеком.Не исключается, кстати, что закрепившиеся в городе топонимы (названия холмов и реки) были привязаны к легендарным персонажам задним числом. Причём тут тоже есть моменты загадочные — Хоревица, например, в той части, где она выделена как холм (выступает на Подол), осваиваться начала только в XVIII веке. В княжеские времена это был далёкий загород. Почему бы это ему называться в честь брата князя?3. К основанию Киева был причастен апостол Андрей ПервозванныйЭто тоже летописная легенда. Как предполагают, данная запись явилась следствием идеологической борьбы своего времени — Нестор обосновывал первенство Киева среди русских городов по сравнению с Новгородом.Современные исследователи полагают, что апостол вёл проповедь на берегах Чёрного моря, а вверх по Днепру не поднимался.Первым же христианским святым, попавшим в Киев (в виде мощей), стал Климент — Папа Римский, останки которого привёз из Херсонеса и поместил в Софии Владимир Креститель.4. Князь Владимир крестил киевлян в ДнепреМало кто знает, что Киев вообще-то был основан не на Днепре. Историческая часть города стала прилегать к Днепру в 1830-1840-х годах.Сам же Киев был основан на реке Почайне (она и сейчас существует, хотя полноводностью не отличается). Река эта берёт начало в озёрах вокруг нынешнего жилмассива Оболонь и впадает в гавань около завода "Ленинская кузня". Но ещё в начале XIX века она была отделена от Днепра довольно широкой песчаной косой, сливаясь с ним около устья Крещатицкого ручья. Сейчас напротив этого места находится памятник Магдебургскому праву.Большинство историков полагает, что массовое крещение киевлян происходило примерно в этом месте или немного выше по течению (тут надо помнить, что в те времена Крещатик был местом княжеской охоты, а нынешнего Владимирского спуска и близко не было — его прорыли при Петре I).Кстати, в Киеве всего порядка трёх десятков рек и ручьёв. Большей частью они загнаны под землю, но частью их течение проходит на поверхности и даже относительно благоустроено (как фрагмент Почайны в районе Петровки или значительная часть течения Лыбеди).5. Киев — город на семи холмахНа самом деле в мире существует порядка десятка городов, которые находятся на семи холмах (например, Москва), и Киев к ним явно не относится.Киевских лёссовых холмов (гор, как их называют в Киеве), разделённых глубокими балками, в самой старой части города примерно пять штук — это Детинка, Андреевская гора (почти срытая при строительстве Андреевской церкви), Замковая гора, Уздыхальница и Киянка. Эти возвышенности (по сути, отроги Старокиевской горы) окаймляют урочище Гончары-Кожемяки и проходящий рядом Андреевский спуск, а также выходят на Подол.Всего же в правобережной части Киева около полутора десятков более или менее определённо выделяемых холмов.6. Киев был основан на Старокиевском холмеНа самом деле самой населённой частью города, вплоть до XVIII века, был Подол. Конкретней — та его часть, которая расположена между Почтовой площадью и улицей Верхний и Нижний Вал (это одна улица с бульваром, традиционно считающаяся двумя, — ещё в XIX веке они находились на противоположных берегах реки Глубочицы, которая сейчас течёт в коллекторе).Некоторые археологи полагают, что исторический Киев был изначально основан именно внизу — на пересечении дорог (они в древности шли вдоль рек) и возле переправы через Почайну и Днепр (вспомним летописное упоминание о том, что Кий был перевозчиком). На горе же был поставлен детинец — княжеский замок. Постепенно он разросся и охватил территорию между Золотыми, Лядскими (современный майдан Незалежности) и Жидовскими (Львовская площадь) воротами.Но после Батыевого погрома и вплоть до XVIII века там постоянно жили только монахи Святой Софии и Михайловского Златоверхого монастыря. На позднем этапе добавились слободы московского гарнизона крепости, от которых на современной карте остались Стрелецкая и Рейтарская улицы.

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киев, история, история украины, история ссср