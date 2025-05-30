"Воду и еду на передок теперь носят пешим порядком" — Прозоров рассказал о фронтовой логистике
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Активное использование ВСУ разведывательных и ударных дронов вынудило российские подразделения кардинально пересмотреть подходы к снабжению передовых позиций ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
Эксперт подробно описал сложившуюся ситуацию, когда традиционные методы доставки грузов стали чрезмерно рискованными из-за постоянного мониторинга воздушного пространства украинскими дронами.
Это привело к необходимости поиска нестандартных решений для обеспечения российских войск всем необходимым. "Нести на "передок" воду и еду приходится пешим порядком", — констатировал Прозоров, описывая трудности снабжения передовых позиций.
Однако российские военные находят оригинальные выходы из ситуации: "Нам удается прорваться в том числе за счет мотоциклов. Это новое слово в тактике. Это реинкарнация кавалерии или десанта".
По словам эксперта, такие методы позволяют относительно безопасно доставлять грузы в условиях активного противодействия противника.
Адаптация логистических схем к новым условиям ведения боевых действий продолжается, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Владимира Орлова: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца.
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