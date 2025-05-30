"Воду и еду на передок теперь носят пешим порядком" — Прозоров рассказал о фронтовой логистике - 30.05.2025 Украина.ру
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"Воду и еду на передок теперь носят пешим порядком" — Прозоров рассказал о фронтовой логистике
"Воду и еду на передок теперь носят пешим порядком" — Прозоров рассказал о фронтовой логистике - 30.05.2025 Украина.ру
"Воду и еду на передок теперь носят пешим порядком" — Прозоров рассказал о фронтовой логистике
Активное использование ВСУ разведывательных и ударных дронов вынудило российские подразделения кардинально пересмотреть подходы к снабжению передовых позиций ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
2025-05-30T21:45
2025-05-30T21:45
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Эксперт подробно описал сложившуюся ситуацию, когда традиционные методы доставки грузов стали чрезмерно рискованными из-за постоянного мониторинга воздушного пространства украинскими дронами. Это привело к необходимости поиска нестандартных решений для обеспечения российских войск всем необходимым. "Нести на "передок" воду и еду приходится пешим порядком", — констатировал Прозоров, описывая трудности снабжения передовых позиций.Однако российские военные находят оригинальные выходы из ситуации: "Нам удается прорваться в том числе за счет мотоциклов. Это новое слово в тактике. Это реинкарнация кавалерии или десанта". По словам эксперта, такие методы позволяют относительно безопасно доставлять грузы в условиях активного противодействия противника.Адаптация логистических схем к новым условиям ведения боевых действий продолжается, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Владимира Орлова: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца.
https://ukraina.ru/20250530/rossiyskoe-nastuplenie-v-dnr-porozhdaet-v-ryadakh-vsu-paranoyyu-i-shpionomaniyu-1063489513.html
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новости, россия, украина, германия, василий прозоров, вооруженные силы украины, вс рф, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, логистика, спецоперация, груз, передовая
Новости, Россия, Украина, Германия, Василий Прозоров, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, логистика, Спецоперация, груз, передовая

"Воду и еду на передок теперь носят пешим порядком" — Прозоров рассказал о фронтовой логистике

21:45 30.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Активное использование ВСУ разведывательных и ударных дронов вынудило российские подразделения кардинально пересмотреть подходы к снабжению передовых позиций ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
Эксперт подробно описал сложившуюся ситуацию, когда традиционные методы доставки грузов стали чрезмерно рискованными из-за постоянного мониторинга воздушного пространства украинскими дронами.
Это привело к необходимости поиска нестандартных решений для обеспечения российских войск всем необходимым. "Нести на "передок" воду и еду приходится пешим порядком", — констатировал Прозоров, описывая трудности снабжения передовых позиций.
Однако российские военные находят оригинальные выходы из ситуации: "Нам удается прорваться в том числе за счет мотоциклов. Это новое слово в тактике. Это реинкарнация кавалерии или десанта".
По словам эксперта, такие методы позволяют относительно безопасно доставлять грузы в условиях активного противодействия противника.
Адаптация логистических схем к новым условиям ведения боевых действий продолжается, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале Владимира Орлова: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца.
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Вчера, 15:11
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Заголовок открываемого материала
22:00Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство
21:45"Воду и еду на передок теперь носят пешим порядком" — Прозоров рассказал о фронтовой логистике
21:30Немецкая армия на грани краха: политолог раскрыл последствия безумных поставок оружия Украине
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