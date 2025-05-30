https://ukraina.ru/20250530/vodu-i-edu-na-peredok-teper-nosyat-peshim-poryadkom--prozorov-rasskazal-o-frontovoy-logistike-1063528201.html

"Воду и еду на передок теперь носят пешим порядком" — Прозоров рассказал о фронтовой логистике

"Воду и еду на передок теперь носят пешим порядком" — Прозоров рассказал о фронтовой логистике - 30.05.2025 Украина.ру

"Воду и еду на передок теперь носят пешим порядком" — Прозоров рассказал о фронтовой логистике

Активное использование ВСУ разведывательных и ударных дронов вынудило российские подразделения кардинально пересмотреть подходы к снабжению передовых позиций ВС РФ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

2025-05-30T21:45

2025-05-30T21:45

2025-05-30T21:45

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Эксперт подробно описал сложившуюся ситуацию, когда традиционные методы доставки грузов стали чрезмерно рискованными из-за постоянного мониторинга воздушного пространства украинскими дронами. Это привело к необходимости поиска нестандартных решений для обеспечения российских войск всем необходимым. "Нести на "передок" воду и еду приходится пешим порядком", — констатировал Прозоров, описывая трудности снабжения передовых позиций.Однако российские военные находят оригинальные выходы из ситуации: "Нам удается прорваться в том числе за счет мотоциклов. Это новое слово в тактике. Это реинкарнация кавалерии или десанта". По словам эксперта, такие методы позволяют относительно безопасно доставлять грузы в условиях активного противодействия противника.Адаптация логистических схем к новым условиям ведения боевых действий продолжается, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Владимира Орлова: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца.

https://ukraina.ru/20250530/rossiyskoe-nastuplenie-v-dnr-porozhdaet-v-ryadakh-vsu-paranoyyu-i-shpionomaniyu-1063489513.html

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